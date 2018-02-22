В Кремле прокомментировали скандал в латвийском финансовом секторе(8)

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Виталий Вавилкин
14:30 22.02.2018
В мире

Задержание главы Банка Латвии (центробанка) Илмарса Римшевича является внутренним делом Латвии, Россия не хотела бы вмешиваться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Римшевич был задержан по подозрению в коррупции. Он подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. По данным следствия, размер взятки составил не менее 100 тысяч евро.

 

Римшевич это категорически отрицает. Минобороны Латвии считает, что скандал в финансовом секторе, связанный с деятельностью главы Банка Латвии, может оказаться информационной кампанией против страны.

 

«Это не тема Кремля и не тема для президента России. Наверное, скорее всего, это вопрос таких внутриполитических дел наших латвийских товарищей, мы не хотели бы в эти дела вмешиваться», — сказал Песков.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (8)
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Саня 14:42 22:02:2018

Обычно бандформирования сразу берут на себя ответственность. Видно с этими беспредельщиками не тот случай.

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О хо хо 14:47 22:02:2018

А ты местные источники изучаешь ? Все уже поменялось с точностью до наоборот. И даже наши с сожалением вынуждены констатировать, что, как бы им не хотелось, но Кремль здесь ни при делах.))))

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Ты суслика видишь? 15:01 22:02:2018

Этот призмоголовый глист по себе судит о всех других, ибо рождён безмозглым! :)
И сколько бы Россия не утверждала, что никого не собирается захватывать и уничтожать, никто ей не поверит именно потому, что сами так хотят поступить со всеми "иными"!
Повадки и мышление прирождённого ХИЩНИКА - неотъемлемая часть "европейской цивилизации"!
А о России они именно по себе и судят! Потому, что по другому и не умеют!
А глисту хочу напомнить:
Призмоголове аборигены НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ к "западной цивилизации", ибо они вас не считают за своих, вы просто полезные идиоты третьего сорта из колоний десятого мира и "допустимые жертвы" в борьбе с Русской цивилизацией за ресурсы! :)

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-О хо хо 15:31 22:02:2018

Ты кому это обьясняешь,г..ну,которое здесь подрабатывает троллем за бутылку дешёвого пива?

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верзилов-бомж 19:16 22:02:2018

Этот глист верзилов, ему 50 лет, состоит на учёте в психушке. Морда страшнее гориллы,
скелет ходячий, поэтому нет ни жены, ни детей, живёт в вонючем доме без удобств.
Вот тут и сидит этот урод круглосуточно за тарелку супа.

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Саня 14:54 22:02:2018

Римшевич неспроста на "охоту" ездил. Не сдаст главаря.
Одни гэбэшники вокруг стола сидят. Водка на столе, но никто не пьёт, даже рюмок нет :)) Разведчики :)

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хек 14:59 22:02:2018

А ПОЧЕМУ КРЕМЛЬ ДОЛЖНА ИНТЕРЕСОВАТЬ БАНКОВСКАЯ МАФИЯ ЛАТВИИ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЭТА БАНДА ИНТЕРЕСУЕТ ГОСДЕП США?!
США ЭТУ КУХНЮ ЗАМУТИЛИ, ПУСТЬ ЕЁ
И КУШАЮТ...

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песков 16:32 22:02:2018

Вон педерасты ,Владимир Владимирович!

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Мнение
1-shvedov-col15
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