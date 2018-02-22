Ранее стало известно, что Римшевич был задержан по подозрению в коррупции. Он подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. По данным следствия, размер взятки составил не менее 100 тысяч евро.
Римшевич это категорически отрицает. Минобороны Латвии считает, что скандал в финансовом секторе, связанный с деятельностью главы Банка Латвии, может оказаться информационной кампанией против страны.
«Это не тема Кремля и не тема для президента России. Наверное, скорее всего, это вопрос таких внутриполитических дел наших латвийских товарищей, мы не хотели бы в эти дела вмешиваться», — сказал Песков.
Обычно бандформирования сразу берут на себя ответственность. Видно с этими беспредельщиками не тот случай.« ответить
А ты местные источники изучаешь ? Все уже поменялось с точностью до наоборот. И даже наши с сожалением вынуждены констатировать, что, как бы им не хотелось, но Кремль здесь ни при делах.))))« ответить
Этот призмоголовый глист по себе судит о всех других, ибо рождён безмозглым! :)« ответить
И сколько бы Россия не утверждала, что никого не собирается захватывать и уничтожать, никто ей не поверит именно потому, что сами так хотят поступить со всеми "иными"!
Повадки и мышление прирождённого ХИЩНИКА - неотъемлемая часть "европейской цивилизации"!
А о России они именно по себе и судят! Потому, что по другому и не умеют!
А глисту хочу напомнить:
Призмоголове аборигены НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ к "западной цивилизации", ибо они вас не считают за своих, вы просто полезные идиоты третьего сорта из колоний десятого мира и "допустимые жертвы" в борьбе с Русской цивилизацией за ресурсы! :)
Ты кому это обьясняешь,г..ну,которое здесь подрабатывает троллем за бутылку дешёвого пива?« ответить
Этот глист верзилов, ему 50 лет, состоит на учёте в психушке. Морда страшнее гориллы,« ответить
скелет ходячий, поэтому нет ни жены, ни детей, живёт в вонючем доме без удобств.
Вот тут и сидит этот урод круглосуточно за тарелку супа.
Римшевич неспроста на "охоту" ездил. Не сдаст главаря.« ответить
Одни гэбэшники вокруг стола сидят. Водка на столе, но никто не пьёт, даже рюмок нет :)) Разведчики :)
А ПОЧЕМУ КРЕМЛЬ ДОЛЖНА ИНТЕРЕСОВАТЬ БАНКОВСКАЯ МАФИЯ ЛАТВИИ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЭТА БАНДА ИНТЕРЕСУЕТ ГОСДЕП США?!« ответить
США ЭТУ КУХНЮ ЗАМУТИЛИ, ПУСТЬ ЕЁ
И КУШАЮТ...
Вон педерасты ,Владимир Владимирович!« ответить