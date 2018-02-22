Задержание главы Банка Латвии (центробанка) Илмарса Римшевича является внутренним делом Латвии, Россия не хотела бы вмешиваться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Римшевич был задержан по подозрению в коррупции. Он подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. По данным следствия, размер взятки составил не менее 100 тысяч евро.

Римшевич это категорически отрицает. Минобороны Латвии считает, что скандал в финансовом секторе, связанный с деятельностью главы Банка Латвии, может оказаться информационной кампанией против страны.

«Это не тема Кремля и не тема для президента России. Наверное, скорее всего, это вопрос таких внутриполитических дел наших латвийских товарищей, мы не хотели бы в эти дела вмешиваться», — сказал Песков.