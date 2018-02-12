В Латгалии сердиты на власть и готовы бастовать(6)

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LETA
Герман Бергер
22:55 11.02.2018
Наша Латвия / Социум

В конце прошлого года состоялся большой Съезд предпринимателей Латгалии, на котором бизнесмены обсудили наболевшие проблемы в народном хозяйстве и приняли резолюцию, требующую от властей действовать. Документ передан правительству и Сейму, но ответа нет как нет.

Возмущенные предприниматели грозят устроить в регионе забастовку, сообщает Delfi со ссылкой на Latgales reģionālā televīzija.

 

«Экономически сильная Латгалия политикам в Сейме никогда была не нужна. Правительству следует откровенно признать, что у них нет никакого плана развития ни для Латгалии, ни для Латвии как таковой», — заявил член правления общества Tautsaimieks Раймонд Ниперс.

 

В резолюции от политиков требовали установить не облагаемый подоходным налогом с населения (ПНН) минимум доходов на уровне минимальной зарплаты, ставку подоходного налога с предприятий (ПНП) для Латгалии установить на уровне 12%, а также — сократить число людей, занятых в общественном секторе, и переквалифицировать их для нужд частного сектора: бизнес нуждается в рабочих руках.

 

И теперь предприниматели раздражены и обескуражены тем, по их выражению, хаосом, который создала налоговая реформа. Она спровоцировала не только недовольство среди наемных работников, но и несоразмерный рост цен.

 

«У меня всего один конкретный вопрос министру экономики, министру земледелия и премьер-министру. Пусть они мне назовут другую такую страну в Европе или в мире, где крестьянское хозяйство платит 29,4 евроцента за киловатт-час электроэнергии. Производство электроэнергии — монополия государства, как при таком тарифе мы в латгальском регионе может говорить о каком-либо развитии?» — риторически вопрошает председатель правления AS Preiļu siers Язеп Шнепст.

 

Бизнесмены возмущены и тем, что уже долгие годы не приносит ожидавшихся ощутимых результатов создание Латгальского региона планирования и специальной программы развития Латгалии. Подчеркивается неравноправное отношение к закупкам того же зерна или древесины — латгальцам платят меньше, чем за те же товары в других регионах.

 

Беспокоит их и то, что размер взносов обязательного соцстрахования по всей стране одинаков, а социальные гарантии резко отличаются: в Краславе человек с температурой под 39 градусов должен будет сам идти в практику семейного врача, чтобы взять больничный, а рижанам гарантировано полное медобслуживание, отмечает председатель правления швейного SIA Nemo Инга Земдега-Грапе.

 

Резолюция в правительстве должна быть рассмотрена в течение месяца заявили предприниматели. В противном случае они могут устроить забастовку.

rus.delfi / Фото
Комментарии (6)
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шери 23:04 11:02:2018

нет никакого плана развития ни для Латгалии, ни для Латвии как таковой»============= А им это надо? Они давно ,,положили,, на развитие в стране. Живут на подачки ЕС, но всему проходит конец......стране тоже с такими ,,деятелями,,

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Latviešu patriots 23:37 11:02:2018

Paķērc vien vārna!

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пуйши, вы что? 00:08 12:02:2018

Кунги в Риге чхать хотели на вас и вашу и забастовку. Ничего не изменится в стране пока эта власть преступная сядет на скамью подсудимых.

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ин-на 00:01 12:02:2018

тупые жирные свиньи

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Из Латгалии. 00:48 12:02:2018

Ну и бастуйте. Им всё пофиг. Их волнует только толщина собственного кошелька.

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совесть. 04:51 12:02:2018

Ну ,тогда надо ставить вопрос о референдуме
отделение Латгалии от самой Латвии.

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (18)

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