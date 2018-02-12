Возмущенные предприниматели грозят устроить в регионе забастовку, сообщает Delfi со ссылкой на Latgales reģionālā televīzija.
«Экономически сильная Латгалия политикам в Сейме никогда была не нужна. Правительству следует откровенно признать, что у них нет никакого плана развития ни для Латгалии, ни для Латвии как таковой», — заявил член правления общества Tautsaimieks Раймонд Ниперс.
В резолюции от политиков требовали установить не облагаемый подоходным налогом с населения (ПНН) минимум доходов на уровне минимальной зарплаты, ставку подоходного налога с предприятий (ПНП) для Латгалии установить на уровне 12%, а также — сократить число людей, занятых в общественном секторе, и переквалифицировать их для нужд частного сектора: бизнес нуждается в рабочих руках.
И теперь предприниматели раздражены и обескуражены тем, по их выражению, хаосом, который создала налоговая реформа. Она спровоцировала не только недовольство среди наемных работников, но и несоразмерный рост цен.
«У меня всего один конкретный вопрос министру экономики, министру земледелия и премьер-министру. Пусть они мне назовут другую такую страну в Европе или в мире, где крестьянское хозяйство платит 29,4 евроцента за киловатт-час электроэнергии. Производство электроэнергии — монополия государства, как при таком тарифе мы в латгальском регионе может говорить о каком-либо развитии?» — риторически вопрошает председатель правления AS Preiļu siers Язеп Шнепст.
Бизнесмены возмущены и тем, что уже долгие годы не приносит ожидавшихся ощутимых результатов создание Латгальского региона планирования и специальной программы развития Латгалии. Подчеркивается неравноправное отношение к закупкам того же зерна или древесины — латгальцам платят меньше, чем за те же товары в других регионах.
Беспокоит их и то, что размер взносов обязательного соцстрахования по всей стране одинаков, а социальные гарантии резко отличаются: в Краславе человек с температурой под 39 градусов должен будет сам идти в практику семейного врача, чтобы взять больничный, а рижанам гарантировано полное медобслуживание, отмечает председатель правления швейного SIA Nemo Инга Земдега-Грапе.
Резолюция в правительстве должна быть рассмотрена в течение месяца заявили предприниматели. В противном случае они могут устроить забастовку.
нет никакого плана развития ни для Латгалии, ни для Латвии как таковой»============= А им это надо? Они давно ,,положили,, на развитие в стране. Живут на подачки ЕС, но всему проходит конец......стране тоже с такими ,,деятелями,,« ответить
Paķērc vien vārna!« ответить
Кунги в Риге чхать хотели на вас и вашу и забастовку. Ничего не изменится в стране пока эта власть преступная сядет на скамью подсудимых.« ответить
тупые жирные свиньи« ответить
Ну и бастуйте. Им всё пофиг. Их волнует только толщина собственного кошелька.« ответить
Ну ,тогда надо ставить вопрос о референдуме« ответить
отделение Латгалии от самой Латвии.