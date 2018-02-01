Но Латвия, как и США, пока тоже не намерена предпринимать против них какие-либо действия.
В список приближенных к президенту России Путину людей включены 114 российскимх политиков и 96 так называемых олигархов. Среди них — также владелец АО «Latvijas balzams» Юрий Шефлер, совладелец компании «быстрых кредитов «4finance» Олег Бойко, награжденный орденом Трех звезд финансист и меценат Петр Авен, близкий к Путину бизнесмен Борис Титов.
США расценивают этот список как предупреждение для тех, кто извлек выгоду, благодаря путинскому режиму, против них в ближайшее время могут быть введены санкции. Латвия пока выжидает. МИД заявил, что не видит оснований как-то реагировать, так как «список Путина» — внутреннее дело третьего государства.
Визгливые шавки еще не отреагировали на фамилию Пyтин ? ПатриотSSы, вы совсем нюх потеряли?« ответить
Так царька расеян в списке нет, лошок.« ответить
В данном конкретном случае эти 4 персоны в санкционном списке возражений не вызывают.« ответить
Список дает понять, что все эти люди извлекают выгоду благодаря близости к трону, так сказать теперь они "на карандаше", их будут тщательно копать, вплоть до отставных жен и детей, кто, что и как, "откуда деньги Зин", и куда, Поэтому Латвии с ним делать нечего, с этим будет разбираться МинФин США, кто-то будет чист, кого-то возьмут на цугундер.« ответить
В Латвии же нет коррупции!« ответить
Хозяева пока сами не определились, поэтому и такие заявы от местных глистов! :)« ответить