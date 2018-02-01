В Латвии фигурантов «списка Путина» преследовать не будут(7)

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Тимур Пушкарев
11:03 01.02.2018
Политика / Политика

В опубликованном администрацией президента США Дональда Трампа документе, уже названном «списком Путина», фигурируют по меньшей мере четыре связанных с Латвией очень состоятельных бизнесмена.

Но Латвия, как и США, пока тоже не намерена предпринимать против них какие-либо действия.

 

В список приближенных к президенту России Путину людей включены 114 российскимх политиков и 96 так называемых олигархов. Среди них — также владелец АО «Latvijas balzams» Юрий Шефлер, совладелец компании «быстрых кредитов «4finance» Олег Бойко, награжденный орденом Трех звезд финансист и меценат Петр Авен, близкий к Путину бизнесмен Борис Титов.

 

США расценивают этот список как предупреждение для тех, кто извлек выгоду, благодаря путинскому режиму, против них в ближайшее время могут быть введены санкции. Латвия пока выжидает. МИД заявил, что не видит оснований как-то реагировать, так как «список Путина» — внутреннее дело третьего государства.

Neatkarīgā / Фото LETA
Комментарии (7)
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Что такое? 11:12 01:02:2018

Визгливые шавки еще не отреагировали на фамилию Пyтин ? ПатриотSSы, вы совсем нюх потеряли?

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Ну 11:33 01:02:2018

Так царька расеян в списке нет, лошок.

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норм 11:29 01:02:2018

В данном конкретном случае эти 4 персоны в санкционном списке возражений не вызывают.

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Как есть 11:43 01:02:2018

Список дает понять, что все эти люди извлекают выгоду благодаря близости к трону, так сказать теперь они "на карандаше", их будут тщательно копать, вплоть до отставных жен и детей, кто, что и как, "откуда деньги Зин", и куда, Поэтому Латвии с ним делать нечего, с этим будет разбираться МинФин США, кто-то будет чист, кого-то возьмут на цугундер.

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Как? Почему? 11:54 01:02:2018

В Латвии же нет коррупции!

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Ты суслика видишь? 12:31 01:02:2018

Хозяева пока сами не определились, поэтому и такие заявы от местных глистов! :)

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)