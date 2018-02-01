В опубликованном администрацией президента США Дональда Трампа документе, уже названном «списком Путина», фигурируют по меньшей мере четыре связанных с Латвией очень состоятельных бизнесмена.

Но Латвия, как и США, пока тоже не намерена предпринимать против них какие-либо действия.

В список приближенных к президенту России Путину людей включены 114 российскимх политиков и 96 так называемых олигархов. Среди них — также владелец АО «Latvijas balzams» Юрий Шефлер, совладелец компании «быстрых кредитов «4finance» Олег Бойко, награжденный орденом Трех звезд финансист и меценат Петр Авен, близкий к Путину бизнесмен Борис Титов.

США расценивают этот список как предупреждение для тех, кто извлек выгоду, благодаря путинскому режиму, против них в ближайшее время могут быть введены санкции. Латвия пока выжидает. МИД заявил, что не видит оснований как-то реагировать, так как «список Путина» — внутреннее дело третьего государства.