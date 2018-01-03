В Латвии наблюдается бум фальшивых метеоритов

Порой, отмечает газета, геологом приходится работать как криминальным следователям, чтобы установить, что за объект им принесли.
«Что нам только не несут. В качестве метеоритов несут все, что металлическое, магнетическое – разные сплавы, шлаки, образцы руды. Многие не признаются, где обнаружили то, что принесли. Однако в случае с природными образованиями – камнями, метеоритами – очень важно, в какой среде они находились. Если знаем, где та или иная порода находилась, то быстрее можем определить ее происхождение», — пояснила геолог Ангелина Забале.
Между тем, на сегодняшний день известно о четырех найденных в Латвии метеоритах – все они были обнаружены в 19-м веке.
Чаще всего в качестве метеоритов геологам приносят побочные продукты от производства железа, а также шлаки болотной руды. Забале напомнила, что в Латвии еще со времен герцога Екаба известно о многих местах выплавки железа. Поэтому очень важно знать, в каком именно регионе был обнаружен объект. Кроме того, по словам геолога, в Латвии много лет хозяйничала советская армия, которая тоже много чего после себя оставила.
«Сплавы и шлаки мы можем распознать очень быстро. Однако многое из военного наследия идентифицировать не удается», — рассказала Забале.
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