В Латвии началась эпидемия гриппа

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Виталий Вавилкин
17:50 29.01.2018
Наша Латвия / Социум

На прошлой неделе количество больных гриппом в Даугавпилсе достигло эпидемического порога, поэтому с 30 января в стране объявлено начало эпидемии гриппа, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ).

В Даугавпилсе на прошлой неделе зарегистрировано 117,9 случая заболевания на 100 тыс. человек.

 

В Вентспилсе заболеваемость составляет 62 случая на 100 тыс., в Юрмале — 30, в Лиепае — 26,1 случая, в Риге — 20,6 случая на 100 тыс. человек. В среднем в Латвии заболеваемость составляет 28,9 случая на 100 тыс. человек.

 

На прошлой неделе в больницы попали больные гриппом в Риге, Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе и Валмиере. Госпитализировано всего 49 человек, в том числе 36 в Риге.

 

С начала сезона госпитализировано 114 человек с гриппом и 35 с пневмонией после гриппа.

 

Специалисты напоминают, что грипп наиболее опасен для пожилых людей и хронических больных.

LETA / Фото
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