В Латвии началась эпидемия гриппа

В Даугавпилсе на прошлой неделе зарегистрировано 117,9 случая заболевания на 100 тыс. человек.
В Вентспилсе заболеваемость составляет 62 случая на 100 тыс., в Юрмале — 30, в Лиепае — 26,1 случая, в Риге — 20,6 случая на 100 тыс. человек. В среднем в Латвии заболеваемость составляет 28,9 случая на 100 тыс. человек.
На прошлой неделе в больницы попали больные гриппом в Риге, Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе и Валмиере. Госпитализировано всего 49 человек, в том числе 36 в Риге.
С начала сезона госпитализировано 114 человек с гриппом и 35 с пневмонией после гриппа.
Специалисты напоминают, что грипп наиболее опасен для пожилых людей и хронических больных.
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