Латвийские крестьяне заявили, что потребители не знают разницы между молочной говядиной и мясной говядиной, а это тормозит развитие отрасли, сообщает передача «Домская площадь» Латвийского радио 4.

По данным крестьян, о существовании мясной говядины многие латвийцы даже не знают и продолжают есть мясо молочных коров. Из-за этого они не в состоянии ощутить преимущества вкуса мясной коровы. Возможно, поэтому потребление говядины в Латвии существенно ниже, чем в других странах Европы.

Исторически сложилось, что в Латвии держали коров только для молока. Старых животных, неспособных больше давать молоко, забивали и отправляли на рынок. Жесткое мясо пригодно только для тушения или варки бульона.

В это же время фермеры других стран еще несколько веков назад начали разводить мясные породы коров.

«Оно (мясо) должно быть мраморного цвета, чтобы между кусочками красного мяса были видны прожилки жира. После термической обработки говядина становится нежной и сочной. Когда жир тает, мясо становится более вкусным», — рассказывает глава Общества разведения крупного рогатого скота Рихардс Валтенбергс.

Если в начале 2000-х на коров мясных пород в Латвии приходилась ничтожная доля от всего поголовья, то сейчас на них приходится уже около 25%. Но отрасли тяжело развиваться из-за низких цен.

«На латвийскую мясную говядину цены существенно ниже, чем на европейскую. Примерно в два раза. Однако мясо у нас по качеству ничуть не хуже, поэтому мы вынуждены вывозить наших бычков за рубеж и продавать их там. В противном случае будем работать себе в убыток», — объясняет Валтенбергс.

Кроме того, Латвия отстает от Европы по потреблению говядины. Исторически сложилось, что латвийцы едят курицу и свинину.

«За границей прямо на этикетках написано, какая эта говядина — молочная или мясная. У нас ты никогда не узнаешь, что это за мясо. И вообще можешь никогда и не узнать, что есть такое разделение. В Европе все совсем иначе. Там даже породу коровы на этикетке указывают. Но там и культура потребления мясной говядины куда старше. У нас она начала зарождаться всего лет 20 назад и ее нужно активно развивать», — рассказывает представитель отрасли Карлис Адамс.

По его мнению, латвийцев нужно образовывать, в частности проинформировать, что существует два вида говядины.

«Это первый инструмент для развития отрасли. Начать хотя бы на этикетках писать, что это за мясо. Если человек увидит на этикетке эти названия, он сам уже начнет интересоваться в чем отличие. Зайдет в гугл, например, и прочитает там. Именно с этого нужно начинать образовывать общество. А потом уже посвящать его в детали», — считает Адамс.

Кроме того, необходимо налаживать сотрудничество с местными представителями общественного питания, которые предпочитают более дешевую мясную говядину из Бразилии и Аргентины.

«Наш рынок заполонила бразильская и аргентинская мясная говядина, и она стоит в разы дешевле. Там совершенно другой подход к ее выращиванию. Там не уделяют внимание племенному разведению и кормят скот совсем по другой системе. В результате страдает качество. Но наши рестораны и магазины все равно отдают предпочтение южноамериканскому мясу», — заявил Адамс.

Чтобы у отрасли не возникли проблемы, необходимо вводить общество в курс дела и повышать таким образом спрос на местную мясную говядину.