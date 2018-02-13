В Латвии нет культуры потребления говядины(13)

Лента новостей
Латвийская армия заняла противотанковую оборону Гражданин России надул спецслужбы США Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения? В 2017 году Госполиция арестовала имущество на сумму 74 млн евро 10 лучших советов из «Секса в большом городе» По–прежнему худшие Русские: «Американцы нас просто убивали» Люди станут «абсолютно прозрачными». Готовьтесь! Народ втянулся в игру
Eще в разделе
И о погоде: Латвию порадует солнце Латвия находится под чужим контролем «Я проигрываю деньги! Спасите меня!» Латвия заражена лудоманией Казино и игральные клубы Латвии счастливы: прибыль растёт! Народ — нищает... Латвия: цена за вывоз мусора огромна и будет ещё выше!
Анатолий Тарасов
08:15 13.02.2018
Наша Латвия / Социум

Латвийские крестьяне заявили, что потребители не знают разницы между молочной говядиной и мясной говядиной, а это тормозит развитие отрасли, сообщает передача «Домская площадь» Латвийского радио 4.

По данным крестьян, о существовании мясной говядины многие латвийцы даже не знают и продолжают есть мясо молочных коров. Из-за этого они не в состоянии ощутить преимущества вкуса мясной коровы. Возможно, поэтому потребление говядины в Латвии существенно ниже, чем в других странах Европы.

 

Исторически сложилось, что в Латвии держали коров только для молока. Старых животных, неспособных больше давать молоко, забивали и отправляли на рынок. Жесткое мясо пригодно только для тушения или варки бульона.

 

В это же время фермеры других стран еще несколько веков назад начали разводить мясные породы коров.

 

«Оно (мясо) должно быть мраморного цвета, чтобы между кусочками красного мяса были видны прожилки жира. После термической обработки говядина становится нежной и сочной. Когда жир тает, мясо становится более вкусным», — рассказывает глава Общества разведения крупного рогатого скота Рихардс Валтенбергс.

 

Если в начале 2000-х на коров мясных пород в Латвии приходилась ничтожная доля от всего поголовья, то сейчас на них приходится уже около 25%. Но отрасли тяжело развиваться из-за низких цен.

 

«На латвийскую мясную говядину цены существенно ниже, чем на европейскую. Примерно в два раза. Однако мясо у нас по качеству ничуть не хуже, поэтому мы вынуждены вывозить наших бычков за рубеж и продавать их там. В противном случае будем работать себе в убыток», — объясняет Валтенбергс.

 

Кроме того, Латвия отстает от Европы по потреблению говядины. Исторически сложилось, что латвийцы едят курицу и свинину.

 

«За границей прямо на этикетках написано, какая эта говядина — молочная или мясная. У нас ты никогда не узнаешь, что это за мясо. И вообще можешь никогда и не узнать, что есть такое разделение. В Европе все совсем иначе. Там даже породу коровы на этикетке указывают. Но там и культура потребления мясной говядины куда старше. У нас она начала зарождаться всего лет 20 назад и ее нужно активно развивать», — рассказывает представитель отрасли Карлис Адамс.

 

По его мнению, латвийцев нужно образовывать, в частности проинформировать, что существует два вида говядины.

 

«Это первый инструмент для развития отрасли. Начать хотя бы на этикетках писать, что это за мясо. Если человек увидит на этикетке эти названия, он сам уже начнет интересоваться в чем отличие. Зайдет в гугл, например, и прочитает там. Именно с этого нужно начинать образовывать общество. А потом уже посвящать его в детали», — считает Адамс.

 

Кроме того, необходимо налаживать сотрудничество с местными представителями общественного питания, которые предпочитают более дешевую мясную говядину из Бразилии и Аргентины.

 

«Наш рынок заполонила бразильская и аргентинская мясная говядина, и она стоит в разы дешевле. Там совершенно другой подход к ее выращиванию. Там не уделяют внимание племенному разведению и кормят скот совсем по другой системе. В результате страдает качество. Но наши рестораны и магазины все равно отдают предпочтение южноамериканскому мясу», — заявил Адамс.

 

Чтобы у отрасли не возникли проблемы, необходимо вводить общество в курс дела и повышать таким образом спрос на местную мясную говядину.

LR4 / Фото
Комментарии (13)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
СМЕРШ 08:24 13:02:2018

Латыши - нация дикарей.

« ответить
Profile_default
Vova 09:48 13:02:2018

Potomu, čto ņežrjom gavno, kak vi, russkije i ņetrahajem sviņei?

« ответить
Profile_default
Sergejs 13:52 13:02:2018

Vy toljko Gints s Junisom, i Dace s Gintoj.

« ответить
Profile_default
У людей денег нехватка 08:39 13:02:2018

А не отсутствие культуры потребления. И прекратите сравнивать Латвию и Германию, например. Сравните зарплаты

« ответить
Profile_default
какая нахрен культура потребления??? 10:36 13:02:2018

где деньги взять на вашу мраморную говнядину!!!

« ответить
Profile_default
Цензура! А что не так?! 09:00 13:02:2018

Или в Латвии нет секондов? Или люди не разметают в момент уцененные продукты?

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 10:52 13:02:2018

аргентинской или бразильской говядины, не хер людям головы морочить.
Это самая обыкновенная буйволина, потому и дешёвая, потому и готовят все, АБСОЛЮТНО ВСЕ РЕСТОРАНЫ В РИГЕ свои якобы "стэйки" из этой буйволины выдавая её за мраморную мясную говядину.
Это же местный "Цирк с Зиргами" для шелупони, с полными портмоне наворованных у государства денег..

« ответить
Profile_default
НаталиЯ 09:29 13:02:2018

Говядину можно купить только на базаре. Ни разу не видела ценник с категорией мясная-суповая-мраморная и прочее. Там даже цены не везде стоят (типа - можно поторговаться?). В редком магазине можно увидеть говядину. А уж производитель всегда один - латвия. Ни разу не видела "аргентинскую" или иную заморскую говядину в названии на ценнике. Да и цены кусачие.

« ответить
Profile_default
Какая говядина? 09:59 13:02:2018

Тут и на свинину не у всех деньги есть. Нищета!

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)