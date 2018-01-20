Тюрьмы в стране отличаются теснотой, зэков в ЛР тоже многовато, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Удельный вес заключенных в Латвии почти в два раза больше, чем в среднем по Европе. К тому же по мировым меркам арестанты у нас ютятся в невероятно тесных помещениях.

В темнице сырой

Печально, но факт: Латвия занимает третье во всей Европе (не в ЕС) место по числу заключенных на 100 тыс. населения – 240,3 (данные Совета Европы за 2014 год). Больше только в России (467,1) и в Литве (305). Даже в Азербайджане, который у нас часто называют «недемократической» страной, сидит меньше народа – 238,2 на 100 тыс., хотя это, конечно, тоже немалое число.

Не скучают также тюремщики в таких государствах, как Албания (187,8 зэков на 100 тыс. населения), Чехия (177,5), Эстония (225,1), Грузия (227,9), Венгрия (185), Польша (203), Словакия (187,9), Украина (204), Турция (197,5).

А в некоторых государствах Европы тюрьмы, видимо, скоро закроют за ненадобностью. Так, в Сан-Марино на 100 тыс. населения приходится 12,3 заключенного, в Лихтенштейне – 21,5, в Нидерландах – 58,6, в Швеции – 60,8, в Швейцарии – 85,1.

Миллионы в застенках

А что в мировом масштабе? По численности «тюремного» населения США находятся на первом месте в мире – 2 145 100 человек по состоянию на 1 января 2016 года, по данным World Prison Brief.

В Америке проживает каждый четвертый зэк планеты. За решеткой находится каждый 107-й взрослый американец. Это в пять раз больше, чем в Великобритании, в семь – чем во Франции и в 24 – чем в Индии.

На втором месте – Китай с 1,6 млн. зэков. Впрочем, есть мнение, что реальное число заключенных в этой стране гораздо больше, но закрытость государства не позволяет это установить.

На третьем месте Бразилия (668 тысяч сидельцев), на четвертом – Россия. В российских тюрьмах, по данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), на 1 октября 2017 года отбывали наказание 609 тыс. человек.

«Пика в современной истории численность заключенных достигла в 2000 году, когда за решеткой находились 1 060 404 человека. Хвалиться ФСИН нечем: условия содержания в 961 заведении, находящемся в ее ведении, регулярно привлекают внимание правозащитных организаций. Ну и совсем плохо у нас с уровнем рецидивов – 85%», – комментирует эти данные «Газета.ru».

В Латвии, по данным WPB, в острогах томятся 4243 человека, что ставит страну на 126-е место в мире. Не очень хороший показатель, учитывая, что по числу населения наша страна лишь 148-я в мире.

В Эстонии 2707 зэков и 141-е место. В Литве сидят 6616 человек (113-е место в мире).

Теснота и обида

Латвия также отличается от других стран Европы тем, что здесь на одного арестанта приходится в среднем лишь 2,5-3 кв. м площади. Это самый худший показатель. В некоторых же государствах-членах Совета Европы зэков, наверное, размещают в гостиницах. В Монако один узник живет на 14 метрах площади, во Франции – на 11, в Австрии – на 10.

И при этом казенные квартиры в Латвии совсем не переполнены: на 100 мест у нас приходится 75,9 заключенного. Это очень хорошая цифра, ведь во многих других странах остроги трещат по швам. Например, в Венгрии на 100 тюремных мест приходится 142 зэка, в Греции – 121, в Италии – 119, в Испании – 118, в Словении – 117.

Всего в Латвии, по данным на 2014 год, который Совет Европы и взял за основу для своего исследования, в темницах томились 4809 человек (включая досудебное задержание), а число тюремных мест составляло 6333.

В Латвии также многовато женщин-заключенных – 7% от общего числа отбывающих наказание. Больше только на Кипре (7,6%), в Испании (7,6%), Венгрии (7,7%), в Финляндии (8%) и в России (8,2%).

По данным же WPB, в Латвии женщины составляют 8,2% всех заключенных, что ставит страну на 25-е место в мире вместе с Молдавией, Боливией и ЦАР.

Пятизвездная кутузка

Когда говорят про тюрьмы-санатории, где заключенным чуть ли не кофе в постель приносят, обычно вспоминают Скандинавию. И не зря. Вот, например, как живут арестанты в тюрьме строгого режима на острове Хортен возле Осло.

Они могут свободно передвигаться по острову. Им разрешено разводить домашних животных, готовить еду, кататься на лыжах, играть в теннис и в карты. У них есть свой пляж и паром для сообщения с большой землей. После обеда большинство надзирателей разъезжаются по домам, наблюдать за 115 зэками остается горстка охранников.

«Норвежские власти считают, что жизнь в тюрьме должна по возможности, конечно, быть как можно ближе к жизни на свободе. Заключенные обладают теми же правами, что и остальные норвежцы: могут, например, работать, учиться, голосовать. В тюрьму после освобождения возвращается лишь каждый пятый бывший зэк», – пишет «Газета.ru».

Харектерный пример – условия содержания маньяка с нацистскими наклонностями Андерса Брейвика, убившего летом 2011 года 77 человек и ранившего 151 человека.

Камера Брейвика общей площадью 24 кв. м состоит из трех комнат: в одной он спит, в другой занимается (он заочно учится в столичном университете), а третья предназначена для спортивных тренировок. Естественно, он ежедневно гуляет по тюремному двору. Ему разрешено играть в видеоигры, смотреть телевизор и читать газеты. У него есть компьютер, но без доступа в интернет. Брейвик может сам готовить себе еду и стирать вещи. Ему разрешены разговоры по телефону с подругой, а также контакты с администрацией тюрьмы, адвокатом, священником и врачами.

Эцих с гвоздями или без?

Нашему человеку может показаться, что столь мягкое обращение с преступниками свидетельствует о легкой степени идиотизма, к которому в результате эволюции пришло местное общество. С жиру бесятся, дескать. На самом же деле скандинавами движет не гуманизм, как мы ошибочно полагаем, а прагматизм. Просто нормальное обращение с теми, кто по какой-либо причине оступился или даже совершил нечто серьезное, ведет к снижению преступности и рецидивов. Если бы было наоборот, можно не сомневаться, практичные скандинавы держали бы заключенных в эцихах с гвоздями.

Из-за этой политики в Швеции, например, заключенных стало так мало, что правительство было вынуждено закрыть четыре тюрьмы. Численность узников по состоянию на 1 октября 2016 года, по данным Администрации шведских тюрем и исправительных учреждений, составляла 5,63 тыс. человек – меньше, чем в Литве.

А в Финляндии арестантов меньше, чем в Латвии: по данным Агентства криминальных санкций, на 1 января 2017 года их насчитывалось в этой скандинавской стране 3174 человека.

«До 1960-х в Финляндии был один из самых высоких уровней заключенных в Европе. Власти провели специальное исследование, чтобы выяснить, как мера наказания помогает снизить уровень преступности. Оказалось, что никак. Следующие три десятилетия правительство, не торопясь, переделывало пенитенциарную систему. Наиболее эффективной оказалась программа постепенной подготовки к жизни после тюрьмы. Этим, собственно, и занимаются «открытые» тюрьмы, в которых находится около трети всех финских зэков. Именно эти люди реже других бывших заключенных вновь попадают за решетку. Уровень рецидивизма в Финляндии – 41%. Стоимость содержания в «открытых» тюрьмах одного заключенного почти на треть ниже, чем в обычных тюрьмах», – отмечает «Газета.ru».

Нары класса люкс

В отличие от благополучной Скандинавии, в Латвии о закрытии тюрем пока не говорят. Наоборот, готовят строительство за 74 млн. евро нового крупного пенитенциарного заведения, которое должно гостеприимно открыть свои камеры в 2020 году. Впрочем, возведение объекта неоднократно откладывалось, так что этот срок приблизителен.

Согласно проекту, в тюрьме будет реализован принцип потоков: все заключенные будут поделены на группы по 46 человек. Быт и передвижения этих групп будут организованы так, что заключенные не будут знать никого за пределами своей группы.

Большинство дверей в тюрьме будет с удаленным управлением, что позволит сократить число охранников. Жилые корпуса будут построены из специального железобетона, на 95% непроницаемого для сигнала мобильной связи.

Общее число персонала в Лиепайской тюрьме составит около 400 человек. Тюрьма будет рассчитана на 1200 заключенных.

В комплекс войдут восемь зданий. Общая площадь помещений – 51 тыс. кв. м. Там будут

жилые корпуса для заключенных, центр для занятий и работы, спортзал, медчасть, помещения для усиленного режима содержания, столовые.

Комплекс будет расположен в 5,6 км от центра Лиепаи.

С открытием Лиепайской тюрьмы можно будет закрыть три старые каталажки.

ЦИТАТАТЫ

«Латвия занимает третье во всей Европе место по числу заключенных на 100 тыс. населения – 240,3».

«Латвия отличается от других стран Европы тем, что здесь на одного арестанта приходится в среднем лишь 2,5-3 кв. м площади».

Григорий АНТОНОВ.