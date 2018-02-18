«Вопрос о ситуации в Латвийском банковском секторе на следующей неделе планирует обсудить Национальный совет по безопасности», — написал президент.
Глава Банка Латвии Илмарс Римшевич, в доме и на работе которого в пятницу прошли обыски, после более чем восьмичасового пребывания в офисе Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) покинул здание и уехал на машине ведомства.
В пятницу, 16 февраля, сотрудники Бюро провели обыски в рабочем кабинете Римшевича и у него дома. В этот же день правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса, который позже был арестован.
Как сообщает портал Diena, следствие, которое связывает имена Римшевича и Мартинсонса, рассматривает версии трех противоправных деяний: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.
Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, возможно, вымогали взятки, в частности, у кредитных учреждений.
Ранее уже сообщалось, что KNAB начало проверку в связи с озвученной в СМИ информацией, о том, что администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленное лицо из финансового сектора вымогали взятку у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.
Также стало известно, что БПБК начало проверку содержащейся в заявлении сети министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) информации о том, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.
ДЫК и ГЛАВА ГОСПРЕДПРИЯТИЯ "ЛАТЭНЕРГО" МИКЕЛЬСОНСАскунс.« ответить
ВЫМОГАЛ
СО СВОЕЙ БАНДОЙ 5 МИЛЛИОНОВ ЕВРО.у ИНОСТРАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ...
ДЫК и МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ЛАТВИИ
ЧЕРЕЗ
СВОЮ КРИМИНАЛЬНУЮ КОНТОРУ "НЕКУСТАМА ИПАШУМУ АГЕНТУРА"
КАЖДЫЙ ГОД ПРОВОРАЧИВАЕТ
"СДЕЛКИ" на СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЕВРО
ЛАТЫШИ из ЭТОГО МИНИСТЕРСТВА ВЗЯЛИ ИЗ БЮДЖЕТА 1,5 МИЛЛИАРДА ЕВРО...
А
ПРОДАЛИ АМЕРИКАНСКОЙ МАЛОИЗВЕСТНОЙ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ
ЭТОТ БАНК за 75 МИЛЛИОНОВ....
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ,СОЗДАВ 320 ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
ИЗ
ЧИСТО СВОИХ ЛАТВИЕШЕЙ,ЧЕРЕЗ "ЗЕЛЁНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ"
ОБУЛА ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ ЛАТВИИ НА 200 МИЛЛИОНОВ ЕВРО....
А КАК МИНИСТЕРСТВО ЛАТВИИ ПРОВЕЛА "ПРИВАТИЗАЦИЮ"
УБИТОГО В ЖОПУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ ЛАТВИИ
ЗА
ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ....
ЭТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ "ИНСТИТУЦИЯ"
ОБУЛА
НАРОД ЛАТВИИ НА НЕСКОЛЬКО МИЛЛИАРДОВ ЕВРО!!!
МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ КОМИССИЯ ПОДСЧИТАЛА.
ЧТО
В
ГОД КРИМИНАЛЬНЫМИ ПРАВЯЩИМИ СТРУКТУРАМИ ЛАТВИИ
РАЗВОРОВЫВАЕТСЯ
ГОСБЮДЖЕТ
ЛАТВИИ НА СУММУ БОЛЕЕ 5-ти МИЛЛИАРДОВ ЕВРО!!!!
ГНИЛЬМЫСТОБОЙ.НЕ?!
Одна из ступенек этой истории, это наша банковская система?« ответить
А где тролли латышарные, про успех латышей нацистов конченных уже не орут хороводя?! Для подбадривания и возбуждения хитрожопых латышар голимых заветные : " Проект! Миллиард! Латвия Латышам! Я Латыш но я исправлюсь!".« ответить
на эти темы у этого ущербного деревенског быдла всегда на полшестого« ответить
наши банки впереди всех-- 24% годовых это у них нормальный процент.« ответить
ОНИ СОБЕРУТСЯ...И ЧИСТО АПСУДЯТ....ПОТОМ ВЫПИШУТ« ответить
СЕБЕ
ПРЕМИИ по 5 ТЫСЯЧ ЕВРО.....И ПОЙДУТ ДОМОЙ...