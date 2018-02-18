В Латвии обсудят ситуацию в банковской сфере после допроса главы ЦБ(6)

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Виталий Вавилкин
10:30 18.02.2018
Политика

Национальный совет по безопасности на следующей неделе обсудить ситуацию в банковском секторе, написал президент Латвии Раймонд Вейонис в своем профиле в Twitter в связи с обысками и допросом главы Центробанка Илмарса Римшевича.

«Вопрос о ситуации в Латвийском банковском секторе на следующей неделе планирует обсудить Национальный совет по безопасности», — написал президент.

 

Глава Банка Латвии Илмарс Римшевич, в доме и на работе которого в пятницу прошли обыски, после более чем восьмичасового пребывания в офисе Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) покинул здание и уехал на машине ведомства.

 

В пятницу, 16 февраля, сотрудники Бюро провели обыски в рабочем кабинете Римшевича и у него дома. В этот же день правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса, который позже был арестован.

 

Как сообщает портал Diena, следствие, которое связывает имена Римшевича и Мартинсонса, рассматривает версии трех противоправных деяний: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, возможно, вымогали взятки, в частности, у кредитных учреждений.

 

Ранее уже сообщалось, что KNAB начало проверку в связи с озвученной в СМИ информацией, о том, что администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленное лицо из финансового сектора вымогали взятку у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

 

Также стало известно, что БПБК начало проверку содержащейся в заявлении сети министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) информации о том, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (6)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 11:25 18:02:2018

ДЫК и ГЛАВА ГОСПРЕДПРИЯТИЯ "ЛАТЭНЕРГО" МИКЕЛЬСОНСАскунс.
ВЫМОГАЛ
СО СВОЕЙ БАНДОЙ 5 МИЛЛИОНОВ ЕВРО.у ИНОСТРАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ...
ДЫК и МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ЛАТВИИ
ЧЕРЕЗ
СВОЮ КРИМИНАЛЬНУЮ КОНТОРУ "НЕКУСТАМА ИПАШУМУ АГЕНТУРА"
КАЖДЫЙ ГОД ПРОВОРАЧИВАЕТ
"СДЕЛКИ" на СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЕВРО
ЛАТЫШИ из ЭТОГО МИНИСТЕРСТВА ВЗЯЛИ ИЗ БЮДЖЕТА 1,5 МИЛЛИАРДА ЕВРО...
А
ПРОДАЛИ АМЕРИКАНСКОЙ МАЛОИЗВЕСТНОЙ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ
ЭТОТ БАНК за 75 МИЛЛИОНОВ....
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ,СОЗДАВ 320 ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
ИЗ
ЧИСТО СВОИХ ЛАТВИЕШЕЙ,ЧЕРЕЗ "ЗЕЛЁНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ"
ОБУЛА ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ ЛАТВИИ НА 200 МИЛЛИОНОВ ЕВРО....
А КАК МИНИСТЕРСТВО ЛАТВИИ ПРОВЕЛА "ПРИВАТИЗАЦИЮ"
УБИТОГО В ЖОПУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ ЛАТВИИ
ЗА
ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ....
ЭТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ "ИНСТИТУЦИЯ"
ОБУЛА
НАРОД ЛАТВИИ НА НЕСКОЛЬКО МИЛЛИАРДОВ ЕВРО!!!

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ КОМИССИЯ ПОДСЧИТАЛА.
ЧТО
В
ГОД КРИМИНАЛЬНЫМИ ПРАВЯЩИМИ СТРУКТУРАМИ ЛАТВИИ
РАЗВОРОВЫВАЕТСЯ
ГОСБЮДЖЕТ
ЛАТВИИ НА СУММУ БОЛЕЕ 5-ти МИЛЛИАРДОВ ЕВРО!!!!
ГНИЛЬМЫСТОБОЙ.НЕ?!

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Что там говорил Аутор Истории успеха? 11:37 18:02:2018

Одна из ступенек этой истории, это наша банковская система?

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Ivan 11:50 18:02:2018

А где тролли латышарные, про успех латышей нацистов конченных уже не орут хороводя?! Для подбадривания и возбуждения хитрожопых латышар голимых заветные : " Проект! Миллиард! Латвия Латышам! Я Латыш но я исправлюсь!".

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деревня дурачков"созидателей" 12:59 18:02:2018

на эти темы у этого ущербного деревенског быдла всегда на полшестого

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красиво 12:59 18:02:2018

наши банки впереди всех-- 24% годовых это у них нормальный процент.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:21 18:02:2018

ОНИ СОБЕРУТСЯ...И ЧИСТО АПСУДЯТ....ПОТОМ ВЫПИШУТ
СЕБЕ
ПРЕМИИ по 5 ТЫСЯЧ ЕВРО.....И ПОЙДУТ ДОМОЙ...

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)