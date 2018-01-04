Фотография с гей-парада в Риге, Латвия

Платформа Manabalss.lv не приняла инициативу руководителя Фонда Латвийской академии наук Валентина Еремеева об отмене гей-парада в Риге, сославшись на то, что это требование идет в разрез с демократическими принципами, передаёт Sputnik.

Портал общественных инициатив Manabalss.lv не стал регистрировать петицию Валентина Еремеева, который выступает против «Балтийского прайда-2018», который должен пройти в этом году в Риге.

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Одной из причин отказа в Manabalss.lv называют противоречие инициативы основному принципу демократии — свободе собраний. Кроме того, инициатива идет в разрез с правилами самой платформы по сбору подписей, пишет Sputnik.

Еремеев, который с 2016 года руководит Фондом Латвийской академии наук, а также Рижским отделением Латвийской зеленой партии, сообщил о своем желании подать инициативу за сбор подписей против проведения в Риге «Балтийского прайда-2018» за несколько дней до наступления нового года, обратив внимание на то, что это его личная инициатива, которая не имеет никакой связи с его местом работы.

Пока что основной платформой, где Еремеев выражает свой протест является его личная страница в Facebook. Там он объясняет свою позицию, которая заключается в том, что он не против сексуальных меньшинств, но против проведения «Балтийского прайда-2018» в Риге, так как считает гей-парад «не самым лучшим подарком к 100-ю Латвии».

По мнению Еремеева, подобные мероприятия позволительно проводить только в том случае, если свое желание увидеть этот праздник подтвердят 50 процентов населения города.

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Но отказ портала общественных инициатив Manabalss.lv регистрировать петицию против «прайда-2018», похоже, не остановит Еремеева, который твердо намерен продолжать свою борьбу.

«Я лично знаком с представителями сексуальных меньшинств, которые также абсолютно против этого меоприятия. Это не только мое личное мнение, что они больны, просто, они сами утверждают, что нормальный человек на «прайд» не пойдет, потому что потом весь народ будет показывать на него пальцем», — объясняет свою позицию Еремеев.

В Латвийской академии наук и в Латвийской зеленой партии от инициативы Валентина Еремеева открестились, заявив, что подобная борьба против «прайда» — личное дело каждого человека.

LETA

По словам латвийской активистки Кристине Гариной, «Балтийский прайд 2018» в Риге станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители ЛГБТ не считаются полноценными и равноправными членами общества.

Мероприятия рижского гей-прайда начнутся 3 марта 2018 года и продлятся 100 дней. Кульминацией «Балтийского прайда» станет массовый гей-парад, который состоится 9 июня в самом центре Риги.

В мероприятии, по словам экспертов, как и в прошлый гей-парад, состоявшийся в Латвии, примет участие группа официальных представителей правительства США.

Напомним, совсем недавно на портале общественых инициатив собраны 10 тысяч подписей за легализацию партнерских отношений в Латвии. Сбор подписей организовал политик Юрис Пуце, ныне — депутат Рижской думы.

Надежды на эту инициативу выразили и латвийские ЛГБТ-организации: это хорошее подспорье, чтобы в ближайшем будущем легализовать в Латвии и партнёрства однополых пар.

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