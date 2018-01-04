Портал общественных инициатив Manabalss.lv не стал регистрировать петицию Валентина Еремеева, который выступает против «Балтийского прайда-2018», который должен пройти в этом году в Риге.
Полиция охраняет гей-парад в Риге
Одной из причин отказа в Manabalss.lv называют противоречие инициативы основному принципу демократии — свободе собраний. Кроме того, инициатива идет в разрез с правилами самой платформы по сбору подписей, пишет Sputnik.
Еремеев, который с 2016 года руководит Фондом Латвийской академии наук, а также Рижским отделением Латвийской зеленой партии, сообщил о своем желании подать инициативу за сбор подписей против проведения в Риге «Балтийского прайда-2018» за несколько дней до наступления нового года, обратив внимание на то, что это его личная инициатива, которая не имеет никакой связи с его местом работы.
Пока что основной платформой, где Еремеев выражает свой протест является его личная страница в Facebook. Там он объясняет свою позицию, которая заключается в том, что он не против сексуальных меньшинств, но против проведения «Балтийского прайда-2018» в Риге, так как считает гей-парад «не самым лучшим подарком к 100-ю Латвии».
По мнению Еремеева, подобные мероприятия позволительно проводить только в том случае, если свое желание увидеть этот праздник подтвердят 50 процентов населения города.
Более половины участников гей-парадов в Латвии — люди традиционной ориентации, пришедшие поддержать своих родственников, друзей, знакомых
Но отказ портала общественных инициатив Manabalss.lv регистрировать петицию против «прайда-2018», похоже, не остановит Еремеева, который твердо намерен продолжать свою борьбу.
«Я лично знаком с представителями сексуальных меньшинств, которые также абсолютно против этого меоприятия. Это не только мое личное мнение, что они больны, просто, они сами утверждают, что нормальный человек на «прайд» не пойдет, потому что потом весь народ будет показывать на него пальцем», — объясняет свою позицию Еремеев.
В Латвийской академии наук и в Латвийской зеленой партии от инициативы Валентина Еремеева открестились, заявив, что подобная борьба против «прайда» — личное дело каждого человека.
LETA
По словам латвийской активистки Кристине Гариной, «Балтийский прайд 2018» в Риге станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители ЛГБТ не считаются полноценными и равноправными членами общества.
Мероприятия рижского гей-прайда начнутся 3 марта 2018 года и продлятся 100 дней. Кульминацией «Балтийского прайда» станет массовый гей-парад, который состоится 9 июня в самом центре Риги.
В мероприятии, по словам экспертов, как и в прошлый гей-парад, состоявшийся в Латвии, примет участие группа официальных представителей правительства США.
Напомним, совсем недавно на портале общественых инициатив собраны 10 тысяч подписей за легализацию партнерских отношений в Латвии. Сбор подписей организовал политик Юрис Пуце, ныне — депутат Рижской думы.
Надежды на эту инициативу выразили и латвийские ЛГБТ-организации: это хорошее подспорье, чтобы в ближайшем будущем легализовать в Латвии и партнёрства однополых пар.
Читайте по теме:
— Мой муж — бисексуал. Что делать?
— Грандиозный 100-дневный гей-парад стартует в Риге в 2018 году. «Это сигнал для всех!»
— Латвийцев пригласили приходить на гей-парад в Риге вместе с детьми
— Латвийская школа: Ученики 3-го класса тренируются рисовать «гей-флаги»
— Кинокритики признали фильм о любви двух парней главной лентой 2017 года
Русские в семье детям расскажут правду.Второсортные пускай идут зомбируют слабые головушки быстрей вымрут нам ненужны на Русской земле больные второсортные отбросы.Чистка нашей Русской Прибалтике необходима.« ответить
Чистка просто необходима от таких как ты. Они ничем не хуже собирающихся 9 мая у столба позора.« ответить
Каждому участнику прайда по банке солидола!« ответить
Бесплатно.
Детям по маленькой 100 граммовой баночке,
ВЬюношам по поллитровой.
А вот взрослым участникам по целому литру, чтобы на весь год, до следующего прайда хватило.
Мы люди не жадные, мы всё понимаем.
Просто все понимают,вся элита лаптии извращенцы, если бы были нормальные не вступили ба в гавнище под названием гейропа. Ни для кого не секрет, сто вме аморадьное дерьмо это запад.Я надеюсь,что рано или поздно Российская империя наведет порядок.« ответить
"Все" понимающие - это все тебе знакомые алкаши с твоего двора? Актуален вопрос, сколько ещё Россия просуществует, да и она у себя порядок не в состоянии навести.« ответить
А оскорбление чувств верующих не учитывается?« ответить
Веру в пидоров тебе нужна« ответить
Педики и лесбиянки "поднимут" уровень жизни в Латвии... Так сказал Ринькевич...« ответить
Пусть хоть с ослом, главное чтобы не приставали и не пропогандировали. Это их право. Не дай Бог родится ТАКИМ! Вдумайтесь, что ты даже баню не можешь посетить ибо стоит на окружающих тебя мужиков. Бедные люди. Я им искренне сочувствую. А обижать убогих противоречит основоположению христианства -православию.« ответить
Ļoti laba vēsts atbalstu 100 %. Brāļi no ASV atbrauks pie Lat. patriota.« ответить
Теперь видно пидриота« ответить