Средняя зарплата медиков, работающих в этих кабинетах, составит 675 евро.
Число посещений кабинетов составит примерно 33 264 раза, и в результате реформы должно улучшиться состояние здоровья больных, уменьшиться частота помещений в стационар, а лекарства будут использоваться более рационально.
Как сообщает Минздрав, в год регистрируется примерно 6712 новых случаев диабета, и в 2018 году количество страдающих диабетом составит 105,75 тыс. человек. Для обучения всех пациентов в Латвии должно быть 38 кабинетов диабета. Цикл обучения каждого пациента длится 12 часов, кабинет нужно посетить четыре раза.
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