В Латвии откроются 11 новых кабинетов для помощи больных диабетом(1)

Лента новостей
Националисты в Киеве угрожают Саакашвили Украина впервые отмечает два Рождества — католическое и православное В Израиле задумались над созданием криптошекеля Аболтиня: в политику — не вернусь! Хотя, может, и вернусь... СМИ: русские идут, а мы — без штанов! Богатый — значит умный? Рождество в Латвии придет с дождем Владельцы iPhone столкнулись с новой проблемой В Латвии откроются 11 новых кабинетов для помощи больных диабетом
Eще в разделе
Рождество в Латвии придет с дождем Ошибки в системе CSDD: полиция штрафует латвийцев, которые ничего не нарушали Открытое письмо: Bezvests.lv, мне стыдно за вашу работу при поиске Кришьяниса! Трагическое ДТП на Даугавпилском шоссе; пять человек пострадали, один погиб Предпраздничная трагедия: в Даугаве утонул еще один человек
Виталий Вавилкин
15:44 24.12.2017
Наша Латвия / Наша латвия

В следующем году за 29 348 евро планируется открыть 11 кабинетов диабета, в том числе четыре в университетских больницах и семь в региональных, говорится в докладе Национальной службы здравоохранения о реализации мер в рамках реформы здравоохранения в 2018 году.

Средняя зарплата медиков, работающих в этих кабинетах, составит 675 евро.

 

Число посещений кабинетов составит примерно 33 264 раза, и в результате реформы должно улучшиться состояние здоровья больных, уменьшиться частота помещений в стационар, а лекарства будут использоваться более рационально.

 

Как сообщает Минздрав, в год регистрируется примерно 6712 новых случаев диабета, и в 2018 году количество страдающих диабетом составит 105,75 тыс. человек. Для обучения всех пациентов в Латвии должно быть 38 кабинетов диабета. Цикл обучения каждого пациента длится 12 часов, кабинет нужно посетить четыре раза.

LETA / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 16:24 24:12:2017

Malači, tā turpināt, 100% atbalstu.

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV