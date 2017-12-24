В следующем году за 29 348 евро планируется открыть 11 кабинетов диабета, в том числе четыре в университетских больницах и семь в региональных, говорится в докладе Национальной службы здравоохранения о реализации мер в рамках реформы здравоохранения в 2018 году.

Средняя зарплата медиков, работающих в этих кабинетах, составит 675 евро.

Число посещений кабинетов составит примерно 33 264 раза, и в результате реформы должно улучшиться состояние здоровья больных, уменьшиться частота помещений в стационар, а лекарства будут использоваться более рационально.

Как сообщает Минздрав, в год регистрируется примерно 6712 новых случаев диабета, и в 2018 году количество страдающих диабетом составит 105,75 тыс. человек. Для обучения всех пациентов в Латвии должно быть 38 кабинетов диабета. Цикл обучения каждого пациента длится 12 часов, кабинет нужно посетить четыре раза.