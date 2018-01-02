В Латвии побиты рекорды тепла на 1 и 2 января

В понедельник вечером и в начале ночи на вторник на нескольких станциях метеонаблюдений в Видземе, Латгале и Селии были побиты рекорды максимальной температуры воздуха на 1 и 2 января, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Рекорды тепла на эти дни побиты в Скулте, Скривери, Зилани, Зосени, Даугавпилсе и Резекне, где 1 января было зарегистрировано +5..+7 градусов, а температурный рекорд в Айнажи повторен.

2 января температурный рекорд побит в Даугавпилсе, Резекне, Екабпилсе, Гулбене и Алуксне и повторена в Зосени.

Национальный рекорд тепла на 1 и 2 января в этом году побит не был — 1 января 1984 года в Елгаве было зарегистрировано +9,5 градуса, а 2 января 1992 года в Риге — +7,8 градуса.

Самая высокая в Латвии температура 1 января была зарегистрировано в Руцаве— +7,7 градуса.

31 декабря 2016 года в Колке был побит вселатвийский рекорд тепла — там было зарегистрировано +9,3 градуса.

По последним прогнозам «Global Forecast System», с 7 января в Латвии похолодает, во многих местах будет снегопад.