В Латвии почти в два раза выросло производство спирта(2)

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Герман Бергер
19:15 26.12.2017
Экономика / Финансы

За 10 месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года количество произведенного в Латвии спирта увеличилось в 1,83 раза, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.

За 10 месяцев года произведено 12,94 млн литров спирта в единицах абсолютного алкоголя — на 5,86 млн литров абсолютного алкоголя больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

 

В том числе этилового спирта произведено 4,16 млн литров в единицах абсолютного алкоголя — на 37,6% больше, дегидратированного спирта — 8,78 млн литров абсолютного алкоголя, в 2,17 раза больше.

 

За 10 месяцев в Латвию ввезено 13,02 млн литров этилового спирта — на 8,8% больше, чем годом ранее. Этиловый спирт ввозился в Латвию из России, Словакии, Эстонии, Германии, Литвы и Швеции.

 

Объем реализованного в Латвии за 10 месяцев этилового спирта увеличился на 46,5% или на 1,37 млн литров в единицах абсолютного алкоголя. В этом году за 10 месяцев в Латвии реализовано 4,3 млн литров спирта, в 2016 году за 10 месяцев — 2,94 млн литров.

 

Объем использованного в производстве алкогольных напитков этилового спирта за 10 месяцев составил 12,6 млн литров абсолютного алкоголя — на 2,7% больше, чем за 10 месяцев 2016 года.

 

За 10 месяцев в другие страны ЕС вывезено и экспортировано 8,87 млн литров этилового спирта — 2,3 раза больше, чем годом ранее.

baltnews.lv / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 19:20 26:12:2017

Fotogrāfijā krievu purni.

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Всё правильно 21:14 26:12:2017

На фотографии морды из Айнажи из магазина "Алко 1000" наливают на пробу гостям из эстонского города Пярну.

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (9)

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