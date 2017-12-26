За 10 месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года количество произведенного в Латвии спирта увеличилось в 1,83 раза, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.

За 10 месяцев года произведено 12,94 млн литров спирта в единицах абсолютного алкоголя — на 5,86 млн литров абсолютного алкоголя больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

В том числе этилового спирта произведено 4,16 млн литров в единицах абсолютного алкоголя — на 37,6% больше, дегидратированного спирта — 8,78 млн литров абсолютного алкоголя, в 2,17 раза больше.

За 10 месяцев в Латвию ввезено 13,02 млн литров этилового спирта — на 8,8% больше, чем годом ранее. Этиловый спирт ввозился в Латвию из России, Словакии, Эстонии, Германии, Литвы и Швеции.

Объем реализованного в Латвии за 10 месяцев этилового спирта увеличился на 46,5% или на 1,37 млн литров в единицах абсолютного алкоголя. В этом году за 10 месяцев в Латвии реализовано 4,3 млн литров спирта, в 2016 году за 10 месяцев — 2,94 млн литров.

Объем использованного в производстве алкогольных напитков этилового спирта за 10 месяцев составил 12,6 млн литров абсолютного алкоголя — на 2,7% больше, чем за 10 месяцев 2016 года.

За 10 месяцев в другие страны ЕС вывезено и экспортировано 8,87 млн литров этилового спирта — 2,3 раза больше, чем годом ранее.