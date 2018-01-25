Целевая аудитория портала – люди с квалификацией, которые ищут возможность вернуться на родину. Создатели планируют, что портал станет неким посредником между уехавшими латвийцами и местными предпринимателями, которые готовы предложить конкурентоспособные зарплаты и прочие условия для желающих вернуться домой.
Согласно исследованиям, зарплата в размере 1000 евро после уплаты налогов является достаточной мотивацией для возвращения на родину, поэтому портал YourMove.lv концентрируется именно на таких предложениях.
Отметим, как заявили недавно в Центре латвийской диаспоры, на данный момент за границей находятся более 370 000 латвийцев, большая часть из которых не планирует возвращаться домой, считая, что уровень благосостояния в стране остался примерно на том же уровне, что и в кризисные годы.
YourMove.lv.фашыысткий портал!даже на Русском языке не написано!пииидары лабздяяятские!« ответить
Idiot, portāls nav domāts krievu grūtgalvīšiem.« ответить
Наивные латысские папуасы тешут себя надеждой вернуть разбежавшееся племя.Хорошо жить там где хорошо. Своими гнилыми коврижками заманивайте Джамшутов с РАмшанами!« ответить