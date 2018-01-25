Команда из четырех человек, которые недавно вернулись в Латвию из-за границы, создали информационный портал для реэмигрантов YourMove.lv.

Целевая аудитория портала – люди с квалификацией, которые ищут возможность вернуться на родину. Создатели планируют, что портал станет неким посредником между уехавшими латвийцами и местными предпринимателями, которые готовы предложить конкурентоспособные зарплаты и прочие условия для желающих вернуться домой.

Согласно исследованиям, зарплата в размере 1000 евро после уплаты налогов является достаточной мотивацией для возвращения на родину, поэтому портал YourMove.lv концентрируется именно на таких предложениях.

Отметим, как заявили недавно в Центре латвийской диаспоры, на данный момент за границей находятся более 370 000 латвийцев, большая часть из которых не планирует возвращаться домой, считая, что уровень благосостояния в стране остался примерно на том же уровне, что и в кризисные годы.