В Латвии появился новый портал трудоустройств с зарплатами не менее 1000 евро(3)

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Виталий Вавилкин
20:40 24.01.2018
Техно / Интернет

Команда из четырех человек, которые недавно вернулись в Латвию из-за границы, создали информационный портал для реэмигрантов YourMove.lv.

Целевая аудитория портала – люди с квалификацией, которые ищут возможность вернуться на родину. Создатели планируют, что портал станет неким посредником между уехавшими латвийцами и местными предпринимателями, которые готовы предложить конкурентоспособные зарплаты и прочие условия для желающих вернуться домой.

 

Согласно исследованиям, зарплата в размере 1000 евро после уплаты налогов является достаточной мотивацией для возвращения на родину, поэтому портал YourMove.lv концентрируется именно на таких предложениях.

 

Отметим, как заявили недавно в Центре латвийской диаспоры, на данный момент за границей находятся более 370 000 латвийцев, большая часть из которых не планирует возвращаться домой, считая, что уровень благосостояния в стране остался примерно на том же уровне, что и в кризисные годы.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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креву окупант 20:46 24:01:2018

YourMove.lv.фашыысткий портал!даже на Русском языке не написано!пииидары лабздяяятские!

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Latviešu patriots 01:28 25:01:2018

Idiot, portāls nav domāts krievu grūtgalvīšiem.

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однАзначно 21:56 24:01:2018

Наивные латысские папуасы тешут себя надеждой вернуть разбежавшееся племя.Хорошо жить там где хорошо. Своими гнилыми коврижками заманивайте Джамшутов с РАмшанами!

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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