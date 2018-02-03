Такое решение было принято из-за того, что в Латвии только более 1% детей привиты от гриппа, причем этот показатель продолжает уменьшаться, пишет Skaties.lv.
В течение ближайших лет ведомство намерено добиться, чтобы как минимум 75% детей и беременных женщин в Латвии были привиты.
Уже к следующему году Минздрав намерен привить 20% от общего числа детей в стране. На инициативу потребуется 141 000 евро.
У родителей будет возможность отказаться от прививки, но в этом случае им придется подписать соответствующее заявление. Они будут ответственны за все возможные последствия, которые принесет отказ от вакцинации своего ребенка.
Malači. Tā turpināt!« ответить
Tu esi tas suns kurš te vaukšķ ?« ответить
Отоварились да некуда списать?« ответить
Кто может гарантировать, что штаммы совпадут и прививка была сделана именно против того самого гриппа?
А министр здравоохранения даст расписку, что привитый ребёнок не заболеет гриппом ? И будет ответственным за все возможные последствия ?« ответить
Нет ? Тогда пусть всё министерство хором идёт В ЖOПУ !!!
Нет , он даст расписку, что ребёнок не упрёт от гриппа - если обьяснить вам в 2 словах« ответить
Саня , нет гарантии , что 100 % совпадут. Но есть гарантия того , что вы и переболеете , то не в тяжёлой форме , а дети и старики не отправятся на Тот Свет . И КПД от этой вакцинации тем выше , если вы будите прививаться ежегодно.« ответить
Mūsu mediķi zina ko dara.100% atbalstu.« ответить
вот тебя дебила латышского и поставят первого очередь!сдохнешь,не велика потеря!вас дебилов еще много!!!« ответить
Ни за что.« ответить
Ещё ВИЧ заразят !!! Или чем похуже !!!« ответить
Ещё ВИЧ заразят !!!!!!!!!!!!!! Или чем похуже !!!« ответить
Иммунитет человека - сложнейшая и довольно слабо изученная система !« ответить
Чем меньше туда лазят своими кривыми лапами жопоголовые рвачи - тем дольше и богаче живет пациент ! А от инфекций лучше всго защищаться витамином Цэ.
И не в коем случае не ходить туда, где полно инфицированных. Как то поликлиники, магазины, скотовозки...
Дикий народ :))))« ответить
Фильм: "Пpaвда о пpививках" (Г. Чеpвонская и Г. Цаpева)« ответить