В Латвии прививку от гриппа сделают обязательной(16)

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Виталий Вавилкин
21:10 02.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Министерство здравоохранения решило включить прививку от гриппа в вакцинационный календарь.

Такое решение было принято из-за того, что в Латвии только более 1% детей привиты от гриппа, причем этот показатель продолжает уменьшаться, пишет Skaties.lv.

 

В течение ближайших лет ведомство намерено добиться, чтобы как минимум 75% детей и беременных женщин в Латвии были привиты.

 

Уже к следующему году Минздрав намерен привить 20% от общего числа детей в стране. На инициативу потребуется 141 000 евро.

 

У родителей будет возможность отказаться от прививки, но в этом случае им придется подписать соответствующее заявление. Они будут ответственны за все возможные последствия, которые принесет отказ от вакцинации своего ребенка.

 

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (16)
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Latviešu patriots 21:18 02:02:2018

Malači. Tā turpināt!

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Latviešu patriots 21:21 02:02:2018

Tu esi tas suns kurš te vaukšķ ?

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Саня 21:35 02:02:2018

Отоварились да некуда списать?
Кто может гарантировать, что штаммы совпадут и прививка была сделана именно против того самого гриппа?

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Мда 23:03 02:02:2018

А министр здравоохранения даст расписку, что привитый ребёнок не заболеет гриппом ? И будет ответственным за все возможные последствия ?
Нет ? Тогда пусть всё министерство хором идёт В ЖOПУ !!!

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Врач 23:13 02:02:2018

Нет , он даст расписку, что ребёнок не упрёт от гриппа - если обьяснить вам в 2 словах

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Врач 23:20 02:02:2018

Саня , нет гарантии , что 100 % совпадут. Но есть гарантия того , что вы и переболеете , то не в тяжёлой форме , а дети и старики не отправятся на Тот Свет . И КПД от этой вакцинации тем выше , если вы будите прививаться ежегодно.

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Latviešu patriots 21:57 02:02:2018

Mūsu mediķi zina ko dara.100% atbalstu.

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гоген 22:07 02:02:2018

вот тебя дебила латышского и поставят первого очередь!сдохнешь,не велика потеря!вас дебилов еще много!!!

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Из Латгалии. 22:20 02:02:2018

Ни за что.

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№1 22:36 02:02:2018

Ещё ВИЧ заразят !!! Или чем похуже !!!

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№1 22:37 02:02:2018

Ещё ВИЧ заразят !!!!!!!!!!!!!! Или чем похуже !!!

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Ага, давай ! 22:34 02:02:2018

Иммунитет человека - сложнейшая и довольно слабо изученная система !
Чем меньше туда лазят своими кривыми лапами жопоголовые рвачи - тем дольше и богаче живет пациент ! А от инфекций лучше всго защищаться витамином Цэ.
И не в коем случае не ходить туда, где полно инфицированных. Как то поликлиники, магазины, скотовозки...

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Врач 23:14 02:02:2018

Дикий народ :))))

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Peкомендую 23:42 02:02:2018

Фильм: "Пpaвда о пpививках" (Г. Чеpвонская и Г. Цаpева)

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (4)

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