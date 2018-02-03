Министерство здравоохранения решило включить прививку от гриппа в вакцинационный календарь.

Такое решение было принято из-за того, что в Латвии только более 1% детей привиты от гриппа, причем этот показатель продолжает уменьшаться, пишет Skaties.lv.

В течение ближайших лет ведомство намерено добиться, чтобы как минимум 75% детей и беременных женщин в Латвии были привиты.

Уже к следующему году Минздрав намерен привить 20% от общего числа детей в стране. На инициативу потребуется 141 000 евро.

У родителей будет возможность отказаться от прививки, но в этом случае им придется подписать соответствующее заявление. Они будут ответственны за все возможные последствия, которые принесет отказ от вакцинации своего ребенка.