В Латвии продолжают появляться новые случаи заболевания гриппом

С начала сезона гриппа в середине ноября зарегистрировано 16 клинических случаев гриппа, в том числе два на прошлой неделе, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ).

Оба новых случая зарегистрированы в Риге и у взрослых людей.

На прошлой неделе активность гриппа была меньше, чем в предыдущие сезоны в этот период. В новый сезон гриппа в стационар были помещены 23 пациента с гриппом и двое с пневмонией после гриппа.

Заболеваемость инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе уменьшилась на 15,2%. В среднем зарегистрировано 968,7 случая ОРЗ на 100 тыс. населения.