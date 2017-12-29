В Латвии продолжают появляться новые случаи заболевания гриппом

Оба новых случая зарегистрированы в Риге и у взрослых людей.
На прошлой неделе активность гриппа была меньше, чем в предыдущие сезоны в этот период. В новый сезон гриппа в стационар были помещены 23 пациента с гриппом и двое с пневмонией после гриппа.
Заболеваемость инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе уменьшилась на 15,2%. В среднем зарегистрировано 968,7 случая ОРЗ на 100 тыс. населения.
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