За 11 месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года количество произведенного в Латвии спирта увеличилось в 1,7 раза, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.

За 11 месяцев в 2017 году произведено 14,53 млн литров спирта в единицах абсолютного алкоголя — на 6 млн литров абсолютного алкоголя больше, чем в 2016 года.

В том числе этилового спирта произведено 4,766 млн литров в единицах абсолютного алкоголя — на 33,3% больше, дегидратированного спирта — 9,76 млн литров абсолютного алкоголя, в 1,97 раза больше.

За 11 месяцев в Латвию ввезено 14,19 млн литров этилового спирта — на 6,7% больше, чем годом ранее. Этиловый спирт ввозился в Латвию из России, Словакии, Эстонии, Германии, Литвы и Швеции.

Объем реализованного в Латвии за 11 месяцев прошлого года этилового спирта увеличился на 35,1% или на 1,31 млн литров в единицах абсолютного алкоголя. За 11 месяцев в 2017 году Латвии реализовано 5,05 млн литров спирта, в 2016 году — 3,74 млн литров.

Объем использованного в производстве алкогольных напитков этилового спирта за 11 месяцев 2017 года составил 14,04 млн литров абсолютного алкоголя — на 3,4% больше, чем за тот же период 2016 года.

За 11 месяцев прошлого года в другие страны ЕС вывезено и экспортировано 9,79 млн литров этилового спирта — 2,18 раза больше, чем годом ранее.