В Латвии резко увеличилось производство спирта(3)

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Владимир Бучельников
21:23 20.01.2018
Экономика / Компании

За 11 месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года количество произведенного в Латвии спирта увеличилось в 1,7 раза, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.

За 11 месяцев в 2017 году произведено 14,53 млн литров спирта в единицах абсолютного алкоголя — на 6 млн литров абсолютного алкоголя больше, чем в 2016 года.

 

В том числе этилового спирта произведено 4,766 млн литров в единицах абсолютного алкоголя — на 33,3% больше, дегидратированного спирта — 9,76 млн литров абсолютного алкоголя, в 1,97 раза больше.

 

За 11 месяцев в Латвию ввезено 14,19 млн литров этилового спирта — на 6,7% больше, чем годом ранее. Этиловый спирт ввозился в Латвию из России, Словакии, Эстонии, Германии, Литвы и Швеции.

 

Объем реализованного в Латвии за 11 месяцев прошлого года этилового спирта увеличился на 35,1% или на 1,31 млн литров в единицах абсолютного алкоголя. За 11 месяцев в 2017 году Латвии реализовано 5,05 млн литров спирта, в 2016 году — 3,74 млн литров.

 

Объем использованного в производстве алкогольных напитков этилового спирта за 11 месяцев 2017 года составил 14,04 млн литров абсолютного алкоголя — на 3,4% больше, чем за тот же период 2016 года.

 

За 11 месяцев прошлого года в другие страны ЕС вывезено и экспортировано 9,79 млн литров этилового спирта — 2,18 раза больше, чем годом ранее.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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СССР 23:14 20:01:2018

ВВП поперло вверх!

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Urlām 00:13 21:01:2018

Пеите, рашиская мраз.

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Очень гуманный способ 00:30 21:01:2018

Утилизации криволапых шпротоловов!

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (8)

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