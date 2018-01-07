Полиции в Латвии доверяют 60%, не доверяют — 32% опрошенных, а 8% не могли дать конкретный ответ. По сравнению с весной 2017 года недоверие к полиции в Латвии выросло на 1 процентный пункт.
В Литве полиции доверяют 76%, в Эстонии — 80% респондентов. Больше всего среди стран ЕС полиции доверяют жители Дании — 92%, а самый низкий уровень доверия — в Болгарии, где полиции не доверяют 53% населения.
Армии в Латвии доверяют 66% респондентов, не доверяют — 19%, не могли ответить на этот вопрос 15% опрошенных. Доля латвийцев, которые доверяют армии, с весны 2017 года уменьшилась на 1 процентный пункт. В Литве и Эстонии армии доверяет больше людей — соответственно 73% и 81%.
Больше всего своей армии доверяют жители Финляндии — 94%, а меньше всего жители Болгарии — 38%.
В среднем по ЕС уровень доверия армии и полиции составляет соответственно 73% и 72%.
подпиндосовские вонючие шавки« ответить
с танчиками 85ых годов к которым боеприпасы никто не делает« ответить
Сильна армия глистов! Вот только дерьма не хвапает на пули.« ответить
Gods kalpot Latvijai!« ответить
kalpot, ne vis katru studnu rakstit uz divana« ответить
Latviešu patriots Gods kalpot Latvijai!« ответить
Kalps kalpo
Mes Krievi jums iedevam brivibu bet kalpot laikam tik dzili sez ieksa ka nezin kam nezin kapec galvenajs kalpot kadam tikai ne valsts laba
Grišam. Ar mūsu brīvību krieviem nav nekāda sakara, nedirs. Un kalpot savai Latvijas valstij ir augstākais gods.« ответить
Вполне логично. Полиция,- сборище дилетантов(особенно полиция безопасности), армия,- пародия, причем неудачная. Кому тут доверять?« ответить