В Латвии самый низкий уровень доверия полиции и армии(8)

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Владимир Бучельников
13:26 07.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В Латвии самый низкий среди стран Балтии уровень доверия полиции и армии, свидетельствуют результаты опроса «Eurobarometer», проведенного в ноябре прошлого года.

Полиции в Латвии доверяют 60%, не доверяют — 32% опрошенных, а 8% не могли дать конкретный ответ. По сравнению с весной 2017 года недоверие к полиции в Латвии выросло на 1 процентный пункт.

 

В Литве полиции доверяют 76%, в Эстонии — 80% респондентов. Больше всего среди стран ЕС полиции доверяют жители Дании — 92%, а самый низкий уровень доверия — в Болгарии, где полиции не доверяют 53% населения.

 

Армии в Латвии доверяют 66% респондентов, не доверяют — 19%, не могли ответить на этот вопрос 15% опрошенных. Доля латвийцев, которые доверяют армии, с весны 2017 года уменьшилась на 1 процентный пункт. В Литве и Эстонии армии доверяет больше людей — соответственно 73% и 81%.

 

Больше всего своей армии доверяют жители Финляндии — 94%, а меньше всего жители Болгарии — 38%.

 

В среднем по ЕС уровень доверия армии и полиции составляет соответственно 73% и 72%.

LETA / Фото
Комментарии (8)
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ин-на 14:17 07:01:2018

подпиндосовские вонючие шавки

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Ваня 14:45 07:01:2018

с танчиками 85ых годов к которым боеприпасы никто не делает

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СССР 15:32 07:01:2018

Сильна армия глистов! Вот только дерьма не хвапает на пули.

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Latviešu patriots 16:18 07:01:2018

Gods kalpot Latvijai!

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Александр Шерстобитов 18:00 07:01:2018

kalpot, ne vis katru studnu rakstit uz divana

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Grisa 19:39 07:01:2018

Latviešu patriots Gods kalpot Latvijai!
Kalps kalpo
Mes Krievi jums iedevam brivibu bet kalpot laikam tik dzili sez ieksa ka nezin kam nezin kapec galvenajs kalpot kadam tikai ne valsts laba

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Latviešu patriots 19:49 07:01:2018

Grišam. Ar mūsu brīvību krieviem nav nekāda sakara, nedirs. Un kalpot savai Latvijas valstij ir augstākais gods.

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Петя 19:21 07:01:2018

Вполне логично. Полиция,- сборище дилетантов(особенно полиция безопасности), армия,- пародия, причем неудачная. Кому тут доверять?

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