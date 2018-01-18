Начались предвыборные громовые раскаты: Новая консервативная партия (она же «партия KNAB») опубликовала разоблачительное видео, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

На видео депутат Рижской думы Юрис Юрашс, несколько затравленно глядя в камеру, заявил следующее:

«Расследованию [»дела олигархов»] в интересах олигархов мешали: генеральный прокурор Калнмейерс, надзирающий прокурор Лея, прокурор Масальскис, Ярослав Стрельчонок, Нормунд Вилнитис, нынешней главный следователь KNAB Янис Розе и Ингуна Судраба».

Этот видеопост в социальной сети Facebook, судя по счетчику, просмотрели уже 120 000 пользователей; 1700 поставили «лайки», более 2200 сделали перепосты.

Интересно, последует ли иск о защите чести и достоинства со стороны упомянутых лиц? Заявление сделано публично, должностными лицами.

«Они хотели присвоить airBaltic!»

В этом видео Юрис Юрашс и Юта Стрике выступают по очереди. И если им верить, то «в Латвии создана преступная мафиозная сеть, в которую входят люди из прокуратуры, судебной системы, политических партий, министры, чиновники, депутаты, руководители больших банков и недружественных государству предприятий, СМИ и составители социальных опросов».

Экс–заместитель начальника KNAB Юта Стрике поясняет: именно это и называется коррупция, каждый год воруют, а затем прячут миллиарды евро.

Экс–начальник отдела оперативных разработок KNAB Юрис Юрашс пояснил, что с 2003 года все свои силы вкладывал в борьбу с коррупцией. Он напомнил, что были выдвинуты обвинения в «дигиталгейте», обвинены во взяточничестве несколько мэров Юрмалы, судьи, председатели судов, расследовалось дело Daimler, Latvenergo и другие.

«Был задержан Айвар Лемберг, которого сейчас судят, — напомнила Юта Стрике. — Мы выдержали клевету, угрозы, личные нападки на нас и записали разговоры олигархов».

Снова вступает Юрашс: «Мы начали уголовное дело, и они поняли, что расследование очень опасно. Нужно было прогнать следователей любой ценой».

Юта Стрике вспоминает свои обиды: «8 дисциплинарных дел, понижение в должности, 5 раз меня увольняли с работы. Суд меня восстановил на работе, но решение суда для слуг олигархов ничего не значит, потому нужно было сохранить мафиозную систему».

Далее Юрис Юрашс переходит к обвинениям: «Расследованию в интересах олигархов мешали генеральный прокурор Калнмейерс, надзирающий прокурор Лея, прокурор Масальскис, Ярослав Стрельчонок, Нормунд Вилнитис, нынешней главный следователь KNAB Янис Розе и Ингуна Судраба. Расследовать дело олигархов было так же трудно, как плавать со связанными руками и ногами», — жалуется бывший кнабовец.

Юта Стрике, в свою очередь, добавляет: «Во время разговоров в RIdzene олигархи планировали присвоить нашу национальную авиакомпанию airBaltic. По этому поводу было начато уголовное дело. Следователь 4 раза писал госконтролеру Ингуне Судрабе, прося провести ревизию airBaltic, чтобы определить сумму ущерба. Я 3 раза ездила к Судрабе, чтобы ее переубедить. Она ничего не ответила и ничего не сделала! Как ты думаешь, в чьих интересах работает Судраба?»

Ну, дальше понятно: «воровали и воровать будут», пора подумать о будущем, пока нас всех не продали, пора что–то менять…

И угадайте, уважаемые читатели, кто способен перелистнуть новую страницу в истории Латвии?

«Это пробы в театр?»

Из упомянутых в видео персон, комментарий к этому выступлению пока сделал только бывший шеф KNAB Нормунд Вилнитис. Он написал: «Разве Рижский Новый театр объявил конкурс на новые актерские места?» Его комментарий набрал больше всего реакций — 60, из них 40 отметок «нравится».

От себя отметим: в тележурналистике бывшие кнабовцы не сильны — глаза испуганные, сами напряженные — в общем, держаться перед камерой им еще учиться и учиться. Но в данном случае профессионализм шоуменов значения не имеет. Сторонники их ценят не за артистизм.

Приведем некоторые высказывания комментаторов к этому видео:

Инта: «Наконец–то!!! Молодцы, наконец–то названы конкретные имена!!!»

Более скептично настроенный Ален интересуется: «Если есть доказательства, то почему эти люди остаются ненаказанными?»

Партия ему отвечает: «Посмотрите видео еще раз, внимательнее!»

Ален на это поясняет: «Я все внимательно смотрел, понял ход ваших мыслей. Реклама, и ничего больше».

«СЕГОДНЯ» спросила прокуратуру: как это понимать?

Мы вчера попросили прокуратуру прокомментировать эти нападки на ее представителей. Пресс–секретарь Айна Эйдука сдержанно сообщила нам, что «прокуратура не комментирует такого рода видео».

Юта Стрике, в свою очередь, на публичные оценки не скупится. После одного из последних закрытых заседании комиссии парламентского расследования она заявила, что ее председатель Ингуна Судраба и прокурор Марис Лея вели себя как «продолжение мафии… олигархов, как щупальца».

В свою очередь, Нормунд Вилнитис, который руководил KNAB c марта 2009 года по июнь 2011 года, не раз на выпады своей экс–подчиненной отвечал довольно симметрично: за ней стоит «контрабандная мафия».

Напомним несколько цитат из его весьма скандального интервью журналу Playboy 2014 года. В нем Юту Стрике он оценивал весьма резко: политическая ставленница, интриганка и лгунья.

Он вспоминает, что сначала между ними были хорошие отношения: он считал заместительницу фанатичным борцом с коррупцией. Однако окончательный перелом в отношениях с Ютой Стрике у Вилнитиса начался тогда, когда у него появились сведения о возможной коррумпированности одного из членов правительства — Валдиса Домбровскиса. Эти сведения были переданы Стрике, однако она ничего не стала предпринимать.

Вилнитис добавляет:

— За интересами Стрике стоят контрабанда, отчисления НДС, отмывание денег, государственные заказы и строительство. Посмотрите, кто подписал письмо в ее защиту: сотрудники таможни, финансовой полиции — это люди, за которыми KNAB должен надзирать.

Прокуроры: «У нас нe было всех «разговоров олигархов»

Ранее генпрокурор Эрик Калнмейерс заявил: у прокуратуры не было в распоряжении той части записей «разговоров олигархов», которые затем были слиты журнал Ir.

Бывший прокурор Алдис Пундурс, известный как обвинитель по делу о 3 миллионах Latvenergo, дела экс–судьи Диана Машина, прокурора Станислав Назарова, Алексея Маргевича и другим громкими процессам, это подтвердил. По понятным причинам, он сейчас может говорить свободнее. Недавно он дал интервью журналу Klubs. Ниже несколько любопытных фрагментов из него.

— Вы многократно говорили, что расследование по делу олигархов было некачественным, поэтому не удалось никого осудить.

— Ну да, и поэтому я плохой. Но я честный. Не лез в зад той смешной женщине и не изображал рьяного борца с коррупцией. Но против коррупции я боролся не меньше.

— Народ читает переговоры олигархов и не может поверить, что не за что зацепиться.

— 99% дел можно довести до суда, если все делают профессионалы. В Германии раскрывают 97% убийств. У них нет коррупционных дел о полицейских, прокурорах, судьях. Дело олигархов можно было довести до суда, если бы все было сделано качественно.

— Расследованию мешали? Тормозили?

— Скорее, нет. Пытаются обвинять Калнмейерса, но на самом деле KNAB не довел дело до конца из–за своего высокомерия. Они сами не собрали доказательства. Женщина в своем высокомерии решила, что прокуроры такие же преступники, как и в ее делах, и не дала прокурорам материалы дела. Прокурор должен помогать следствию, но он не может делать свою работу, если от него скрывают документы. И сейчас это уже не тайна — они выбирали, что давать, а что нет. Нынешний депутат Рижской думы в интервью врал, что доказательства отбирал вместе с прокурором. В прокуратуре люди были в шоке — как можно так врать!

(Пундурс признает, что когда «дело олигархов» было дано ему для экспертизы, он тоже посчитал, что его нужно закрывать.)

— Почему вы не хотели зацепиться за мелочи? Вы же чувствуете признаки разграбления государства.

— Если бы там были эти мелочи! Понимаете, мне дали то, что мне дали. И на основании этого нельзя было предъявлять обвинение. Если я тогда знал то, что знаю сейчас… Если бы мне тогда дали все, я бы, может, что–то и придумал.

Но у экс–руководства KNAB была политика — прокуратуре ничего не показывать. Только минимум и в самые последний момент.

Что еще было характерно для их деятельности: как только то–то не ладится с расследованием, тут же информацию передают прессе. Чтобы общество знало. Хорошо, пусть общество знает своих героев. Но то, что на этом сейчас они же делают свой политический капитал, чтобы на следующих выборах попасть в сейм, мне не нравится. Это нечестно.

Промежуточный финиш

Уже не один раз говорилось, что расследование «дела олигархов» было проведено настолько некачественно, что предъявить обвинение было некому и не за что. Но бывшие борцы с коррупцией упреков не признают.

Для справки

Юта Стрике — 1970 г. р.

1988–1993 — получила степень бакалавра на юридическом факультете ЛУ.

Работала следователем в МВД, юристом в транспортном предприятии Копенгагенского муниципалитета, в Полиции безопасности.

В сентябре 2003 год приказом премьера Эйнара Репше была назначена заместителем начальника KNAB.

Претендовала на пост начальника, но не была утверждена.

В июне 2011 года была и. о. начальника бюро вместо снятого Нормунда Вилнитиса.

С 2013 года ее то увольняли, то приказом премьера Валдиса Домбровскиса возвращали на работу.

В июне 2017 года была избрана в Рижскую думу.

Юрис Юрашс — 1975 г. р.

Получил степень магистра права в Латвийской полицейской академии.

Работал в KNAB с 2003 года, а с 2005 года возглавлял отдел оперативных разработок.

Освобожден с должности распоряжением Ярослава Стрельчонка с 15 августа 2016 года. В марте 2017 года суд признал это увольнение необоснованным.

В июне 2017 года был избран в Рижскую думу.

Николай КУДРЯВЦЕВ.