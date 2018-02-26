Cущественно поднимут цены на алкоголь в Латвии. Уже с 1 марта(8)

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Герман Бергер
19:15 26.02.2018
Экономика / Финансы

Латвийская ассоциация алкогольной отрасли предупреждает, что в результате введения налоговой реформы с 1 марта в стране ощутимо подорожают алкогольные напитки. В связи с этим ассоциация предупреждает о потенциальном «расцвете» нелегального рынка, что может серьезно повлиять на здоровье и даже жизни латвийцев.

«Стремясь получить дополнительные доходы госбюджета, резко увеличена ставка акцизного налога на алкоголь. Эти изменения считаем очень большим риском роста торговли нелегальным алкоголем», — заявил исполнительный директор ассоциации Давис Витолс.

 

Наиболее существенный рост цен ожидается в сегменте крепкого алкоголя (около 40 градусов). Цена литровой бутылки может увеличиться примерно на 1,5 евро. Стоимость вин увеличится на неполных 15 центов за бутылку. Поллитровая упаковка пива будет стоить примерно на 10 центов дороже. Напитки крепостью от 15 до 22 градусов подорожают на 0,25 евро за 0,75 литра.

 

«Взлет стоимости слишком стремителен, и это может привести к резкому уменьшению рынка легального алкоголя. Это решение правительства неразумно и недальновидно» — убежден Витолс. — «Налоги на продажу алкогольных напитков уже долгие годы являлись весьма существенной составляющей источника наполнения общего государственного бюджета. Мы считаем, что государство могло бы получить гораздо больше, если повышение акцизного налога на алкоголь было бы таким, каким правительство обещало его сделать изначально — сбалансированным и постепенным. К сожалению, обещание в кошелек не положишь», — комментирует Витолс внезапное решение правительства повысить акцизный налог на алкоголь нынешними темпами.

 

«Не забудем и о том, что приграничная торговля только за счет взимания алкогольного акциза и НДС, которые были в силе до сих пор, принесла бюджету Латвии в 2017 году более 40 миллионов евро. Считаем, что вершителям налоговой политики и в самом деле необходимо пересмотреть план акцизных ставок на 2019 и 2020 годы. Мы готовы к диалогу и к совместной планомерной работе», — говорит Давис Витолс.

rus.delfi / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 19:21 26:02:2018

Ļoti labi, mazāk žūpos!

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Istais Latviešu patriots 19:56 26:02:2018

Aizver savas žaunas, maksas provokators

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Latviešu patriots 20:31 26:02:2018

Tev jau Kremlis algu maksā, pats turi žaunas!

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Александр Шерстобитов 21:00 26:02:2018

Не употре6ляю алкоголь, не курью. Алкоголь и курьего это для скота, который не уважает ни других, ни себя.

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001 19:32 26:02:2018

А чего это, теперь налоги будут каждую неделю повышать, совсем недавно сия действа происходило

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Вася Пупкин 19:49 26:02:2018

Эстонцы с лабатыми договорились налоги выравнять, и наши из-за солидарноси вместо того.что б чухна у нас затаваривалась и больше налогов у нас было и оборота, решили нас повышением цен и налогов обложить. Бей своих,что б чужие боялись.(с).

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шери 20:31 26:02:2018

Глупость не знает предела. Моглиб ОБОРОТОМ больше взять налогов и прибылью. Подняв налог, оборот снизится и кто выигрывает? Ни редприятие или ни СГД?

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Latviešu patriots 20:45 26:02:2018

100% atbalstu akcīzes nodokļa paaugstināšanu!

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газета Сегодня
26.02.2018

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