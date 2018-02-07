В Латвии существует система бесплатных медикаментов, о чем молчат врачи(1)

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Виталий Вавилкин
15:50 07.02.2018
Наша Латвия / Социум

В Латвии существует система бесплатных медикаментов, о которой не знают многие жители страны. Некая женщина в соцсетях поделилась данной информацией, вызвав тем самым небольшой ажиотаж.

На своей фейсбук странице Мадара пишет:

 

“Родители или будущие родители, а также беременные женщины. Хочу со всеми поделиться о существующей в Латвии системе, о которой многие не знают.

 

Для детей в возрасте 24 месяцев и для беременных женщин государство оплачивает определенные отпускаемые по рецепту лекарства до 50%. Многие семейные врачи молчат об этой возможности, как партизаны, но, как выясняется, даже без конкретного диагноза, семейные врачи могут назначать возмещаемые лекарства, включенные в список М

(http://www.vmnvd.gov.lv/…/kompensejamie-medikame…/m-saraksts).

 

В этом списке имеются медикаменты, которые выписываются даже во время легких болезней.

 

!!!Главное перед посещением врача с вопросами, убедитесь, заключил ли ваш доктор договор с государством.”

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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ин-на 16:51 07:02:2018

и это врачи, дававшие клятву Гиппокарат? Это свиньи!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)