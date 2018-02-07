В Латвии существует система бесплатных медикаментов, о которой не знают многие жители страны. Некая женщина в соцсетях поделилась данной информацией, вызвав тем самым небольшой ажиотаж.

На своей фейсбук странице Мадара пишет:

“Родители или будущие родители, а также беременные женщины. Хочу со всеми поделиться о существующей в Латвии системе, о которой многие не знают.

Для детей в возрасте 24 месяцев и для беременных женщин государство оплачивает определенные отпускаемые по рецепту лекарства до 50%. Многие семейные врачи молчат об этой возможности, как партизаны, но, как выясняется, даже без конкретного диагноза, семейные врачи могут назначать возмещаемые лекарства, включенные в список М

(http://www.vmnvd.gov.lv/…/kompensejamie-medikame…/m-saraksts).

В этом списке имеются медикаменты, которые выписываются даже во время легких болезней.

!!!Главное перед посещением врача с вопросами, убедитесь, заключил ли ваш доктор договор с государством.”