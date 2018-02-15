В Латвии сыграли в «голый хоккей». Есть победители!(1)

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Герман Бергер
18:14 14.02.2018
Спорт / Спортсмены

10 февраля в Грундзале прошел хоккейный турнир. В соревнованиях принимали участие около 100 спортсменов из 16 краев.

Для того чтобы напомнить об угрозе глобального потепления, был организован показательный матч, в котором игроки выходили на лед без одежды, сообщает Bnn-news.

 

 

«В этом году, как и в прошлом, мы были вынуждены перенести проведение мероприятия на неделю, так как латвийская зима непредсказуемая и теплая. Но это проблема не только Латвии, но и всего мира, влияющая на каждого из нас. Вдохновленные Леонардо ди Каприо, мы решили привлечь к этой проблеме больше внимания и организовать показательный матч, в котором команды будут выходить на поле лишь в нижнем белье и коньках», — рассказал организатор мероприятия Армандс Бриедис.

 

Он отметил, что «голый» хоккей прошел с большим весельем и замерзшими бедрами.

 

«Однако мы надеемся, что цель достигнута и люди больше задумаются о последствиях глобального потепления. В противном случае через пару зим хоккей на пруду не сможем играть ни мы, ни наши дети», — подчеркнул Бриедис.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Саня™ 18:24 14:02:2018

ухахаха, это они вместо олимпийских игр в корее сыграли, сильно, нечего не скажешь

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (15)

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