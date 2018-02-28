В Латвии увеличилось количество выявленных новых случаев инфицирования ВИЧ(3)

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Виталий Вавилкин
15:45 28.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

В прошлом году в Латвии был выявлен 371 новый случай инфицирования ВИЧ, это на семь случаев больше, чем в 2016 году. Немного увеличилось также число новых случаев заболевания СПИДом, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний.

Как сообщила агентству ЛETA руководитель Балтийской ассоциации ВИЧ Инга Упмаце, ситуация с инфицированием ВИЧ в Латвии в прошлом году, к сожалению, не улучшилась, причем заметны отрицательные тенденции.

 

Наибольшую обеспокоенность вызывает недостаток данных о путях распространения ВИЧ-инфекции, так как в 36% всех выявленных случаев причина инфицирования неизвестна. Это затрудняет планирование профилактических мер и вызывает вопросы о качестве обобщенных данных, отметила Упмаце.

 

В 2017 году в Латвии умерли 100 пациентов в стадии СПИДа — на 24 больше, чем в 2016 году. Это связано с качеством лечения, которое в Латвии до конца 2017 года начиналось запоздало, пояснила она.

 

На ее взгляд, в будущем ситуация должна улучшиться, так как выделены средства на раннее лечение пациентов с ВИЧ, и в этой сфере доступна очень эффективная профилактика.

 

Больше всего людей заразилось ВИЧ в результате гетеросексуальных контактов (131 случай), в 78 случаях инфицирование произошло в результате внутривенного употребления наркотиков, в 24 — путем гомосексуальных контактов. Количество случаев инфицирования ВИЧ детей матерями уменьшилось с шести в 2016 году до трех в 2017 году.

 

35% новых случаев заражения ВИЧ выявлено у женщин, остальные — у мужчин.

 

В Риге и Рижском регионе в прошлом году зарегистрировано 275 случаев инфицирования ВИЧ (74% общего количества), в Курземе — 37, в Земгале — 26, в Латгале — 22, в Видземе — 11.

 

В 2016 году Латвия занимала первое место в ЕС по количеству новых случаев инфицирования ВИЧ на 100 тысяч жителей и по количеству новых случаев заболевания СПИДом.

 

С момента, когда в Латвии в 1987 году был зарегистрирован первый пациент с ВИЧ, зарегистрировано в общей сложности 7343 ВИЧ-положительных пациента, 5487 из них живы. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, на самом деле число ВИЧ-инфицированных в Латвии может быть вдвое больше, то есть примерно 10 тысяч.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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латыш наступивший в собственное гааавно 16:24 28:02:2018

БЛЯЯЯЯДИ ЛАТЫШСКИЕ НАВЕЗЛИ ЗАРАЗЫ С АНГЛИИИ!

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ринкевич 16:35 28:02:2018

пидараз

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шери 16:37 28:02:2018

Пошел необратимый процесс, а медицина у нас.........а дальше сто летие(((((

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

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