Часто именно близкие родственники умершего человека запрещают пересадку его органов нуждающимся людям, для которых новое сердце, почки или легкие помогли бы жить, отмечает портал.
Также планируется отделить разрешение на использование органов только для трансплантации от разрешения позволить использовать тело умершего для медицинских исследований и определения ответственности врачей.
Исполняющий обязанности руководителя латвийского Центра трансплантации Янис Юкшинскис отметил, что в других странах акцент делают именно на презумпции согласия. После смерти человек автоматически становятся потенциальным донором органов, если не отказался им становится сам при жизни.
По словам детского реаниматолога Рейниса Балмакса, в детской больнице из доступных органов менее трети предназначается для трансплантации.
Он отметил, что во всем мире именно доноров детских органов не хватает больше всего, а родители умерших детей часто отказываются от такого варианта. По словам доктора, смерть ребенка для родителей является большим потрясением, и они не готовы думать о спасении других детей.
Да ? А в латышии есть хоть здоровые люди ? Здесь зомби из пиндостана укушенные . Кто захочет заражённые органы , да и циррозом и СПИДом болеют . Болезные людишки« ответить
Придётся отказаться от вековой привычки на саночках отвозить стариков в лес.« ответить
Теперь надо будет их волоком прямиком в морг тащить.
совсем уже уроды е*анулись!----страшно будет в больничку ложиться----вечером уснул, а ночью тебя уже выпотрошили!-----что только чиновники не выдумают лишь бы карманы себе набить.« ответить
Тогда пропадает желание БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА, А ЗАЧЕМ ?« ответить
Донор будет на первом месте и ДЕНЬГИ НЕ ХИЛЫЕ !!!!
Латыши решили влиться в незаконный чудовищный албанский бизнес торговли органами с расчленёнкой ,но уже на латышской государственной основе ?! Чё-то неспроста гомосек-министр дел латышских иностранных албанских "партнёров" приваживал.« ответить
НИЗКИМИ ПЕНСИЯМИ, ПОСОБИЯМИ, ЗАРПЛАТАМИ ДОБТЬ НАРОД НЕ УДАЛОСЬ.......ЯЗЫКОМ - ТОЖЕ НЕ ВЫШЛО.....новый метод по уничтожению народа....« ответить
гениально !