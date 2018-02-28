В Латвии задумались о введении автоматического изъятия донорских органов у умерших(10)

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Виталий Вавилкин
20:50 28.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

В Латвии планируют внести изменения в закон, согласно которым жители становятся потенциальными донорами органов, если специально не откажутся от донорства при жизни.

Часто именно близкие родственники умершего человека запрещают пересадку его органов нуждающимся людям, для которых новое сердце, почки или легкие помогли бы жить, отмечает портал.

 

Также планируется отделить разрешение на использование органов только для трансплантации от разрешения позволить использовать тело умершего для медицинских исследований и определения ответственности врачей.

 

Исполняющий обязанности руководителя латвийского Центра трансплантации Янис Юкшинскис отметил, что в других странах акцент делают именно на презумпции согласия. После смерти человек автоматически становятся потенциальным донором органов, если не отказался им становится сам при жизни.

 

По словам детского реаниматолога Рейниса Балмакса, в детской больнице из доступных органов менее трети предназначается для трансплантации.

 

Он отметил, что во всем мире именно доноров детских органов не хватает больше всего, а родители умерших детей часто отказываются от такого варианта. По словам доктора, смерть ребенка для родителей является большим потрясением, и они не готовы думать о спасении других детей.

 

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (10)
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Сергей 21:03 28:02:2018

Да ? А в латышии есть хоть здоровые люди ? Здесь зомби из пиндостана укушенные . Кто захочет заражённые органы , да и циррозом и СПИДом болеют . Болезные людишки

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Знак Зодиака 21:39 28:02:2018

Придётся отказаться от вековой привычки на саночках отвозить стариков в лес.
Теперь надо будет их волоком прямиком в морг тащить.

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10 дюймов 21:05 28:02:2018

совсем уже уроды е*анулись!----страшно будет в больничку ложиться----вечером уснул, а ночью тебя уже выпотрошили!-----что только чиновники не выдумают лишь бы карманы себе набить.

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диктатура 21:11 28:02:2018

Тогда пропадает желание БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА, А ЗАЧЕМ ?
Донор будет на первом месте и ДЕНЬГИ НЕ ХИЛЫЕ !!!!

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Ivan 21:17 28:02:2018

Латыши решили влиться в незаконный чудовищный албанский бизнес торговли органами с расчленёнкой ,но уже на латышской государственной основе ?! Чё-то неспроста гомосек-министр дел латышских иностранных албанских "партнёров" приваживал.

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Лаурис 21:26 28:02:2018

НИЗКИМИ ПЕНСИЯМИ, ПОСОБИЯМИ, ЗАРПЛАТАМИ ДОБТЬ НАРОД НЕ УДАЛОСЬ.......ЯЗЫКОМ - ТОЖЕ НЕ ВЫШЛО.....новый метод по уничтожению народа....
гениально !

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)