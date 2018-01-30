В латвийских больницах издеваются над беспомощными пациентами

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Тимур Пушкарев
13:00 30.01.2018
Наша Латвия / Социум

Во время внеочередной проверки в Детской психоневрологической больнице «Айнажи» Инспекция здравоохранения в сотрудничестве с бюро омбудсмена выявила серьезные нарушения прав человека. Руководитель учреждения Илона Балоде временно от должности отстранена.

Углубленные проверки поручено провести и в других психоневрологических больницах, где лечат детей и подростков.

 

Омбудсмен в связи с выявленными нарушениями готов обратиться в Генеральную прокуратуру.

 

Министерство здравоохранения пока не дает более подробной информации о том, какие именно нарушения были обнаружены, но государственный секретарь ведомства Айвар Лапиньш в понедельник сообщил журналистам, что они связаны с ограничениями для пациентов, соблюдением обязательных требований и несоответствиями в медицинской документации.

 

Во время проверки также вскрылось, что пациентов привязывали к кровати. Хотя в подобных лечебных учреждениях это допустимо, в данном учреждении речь идет о том, в каких объемах и как долго эта мера применялась и происходило ли это в соответствии с нормами Кабинета министров.

LETA / Фото Радио Свобода
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