В латвийских больницах издеваются над беспомощными пациентами

Углубленные проверки поручено провести и в других психоневрологических больницах, где лечат детей и подростков.
Омбудсмен в связи с выявленными нарушениями готов обратиться в Генеральную прокуратуру.
Министерство здравоохранения пока не дает более подробной информации о том, какие именно нарушения были обнаружены, но государственный секретарь ведомства Айвар Лапиньш в понедельник сообщил журналистам, что они связаны с ограничениями для пациентов, соблюдением обязательных требований и несоответствиями в медицинской документации.
Во время проверки также вскрылось, что пациентов привязывали к кровати. Хотя в подобных лечебных учреждениях это допустимо, в данном учреждении речь идет о том, в каких объемах и как долго эта мера применялась и происходило ли это в соответствии с нормами Кабинета министров.
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