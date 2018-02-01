Все проблемы в Детской психоневрологической больнице «Айнажи» будут устранены в течение месяца, заверило Министерство здравоохранения.

Улучшения есть уже сейчас — проведены переговоры с персоналом, обещавшим, что привязывание пациентов к кровати больше не будет применяться в качестве наказания, привлечены дополнительные специалисты, чтобы обеспечить лечение детей на должном уровне. Это пока временное решение, так как проблему необходимо решать в более широком масштабе.

Проведенная в больнице проверка подтвердила полученные омбудсменом жалобы родителей на противоправную госпитализацию детей в «Айнажи», насилие и нарушения прав детей. Как рассказал омбудсмен Юрис Янсонс, в больнице работает всего один психиатр, а ночью дежурного врача вообще нет.

Несмотря на длительность пребывания детей в больнице, их медицинские карты не оформлены. Другие услуги также не обеспечиваются или обеспечиваются в очень ограниченном объеме. Детей не информируют о лечении и его продолжительности, хотя несовершеннолетний пациент тоже имеет право получать эту информацию.

Во время проверки дети рассказывали о пережитом физическом и эмоциональном насилии. За непослушание их наказывали уколами и привязывали к кровати. Записи в больничном журнале свидетельствуют о противоправных случаях фиксации детей за различные якобы совершенные ими нарушения, причем в присутствии других детей.

Детям также не разрешено держать в комнатах личные вещи, что является нарушением Конвенции о защите прав детей, запрещающей нарушать неприкосновенность личной жизни детей. Детям в «Айнажи» не разрешается звонить своим близким, а когда в больницу звонят родители, разговоры прослушиваются. Корреспонденция детей тоже проверяется. Есть основания считать, что письма детей вообще не доходят до адресатов.

Подростки, находясь в больнице, постоянно испытывают чувство голода. Порции еды маленькие, их объем для четырехлетних детей и для подростков одинаков. Дети взаимно агрессивны, применяют друг к другу насилие, в том числе сексуальное, и никакой реакции на это в больнице нет.

«Можно говорить о безответственности и бездействии должностных лиц», — резюмировал Янсонс.