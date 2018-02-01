В латвийской детской больнице впору снимать фильм ужасов. Подробности(1)

Лента новостей
Олимпиада в Пхенчхане уже побила рекорд. Пока по презервативам Дочь Бондарса вновь покорила Париж на неделе высокой моды Депутата отправят на детектор! В СЭЗ выписан уже миллион рецептов, 70% — в текущем году Израильский министр разведки потребовал отозвать посла из Польши Впервые в мире хирурги пересадили уши, напечатанные на 3D принтере Любовь не может быть в «футляре»… СМИ США: новое российское оружие сможет сбить с орбиты все наши спутники Как правильно чистить нос грудничку?
Eще в разделе
В СЭЗ выписан уже миллион рецептов, 70% — в текущем году Лиепая: мужчина конфетами пытался заманить к себе мальчика Рижан предупреждают о появлении очередного мошенника Глава больницы «Айнажи”: Мы детей морили голодом и пытали? Это глупости! Сбитый пешеход в Риге: полиция просит помощи
Тимур Пушкарев
10:51 01.02.2018
Наша Латвия / Социум

Все проблемы в Детской психоневрологической больнице «Айнажи» будут устранены в течение месяца, заверило Министерство здравоохранения.

Улучшения есть уже сейчас — проведены переговоры с персоналом, обещавшим, что привязывание пациентов к кровати больше не будет применяться в качестве наказания, привлечены дополнительные специалисты, чтобы обеспечить лечение детей на должном уровне. Это пока временное решение, так как проблему необходимо решать в более широком масштабе.

 

Проведенная в больнице проверка подтвердила полученные омбудсменом жалобы родителей на противоправную госпитализацию детей в «Айнажи», насилие и нарушения прав детей. Как рассказал омбудсмен Юрис Янсонс, в больнице работает всего один психиатр, а ночью дежурного врача вообще нет.

 

Несмотря на длительность пребывания детей в больнице, их медицинские карты не оформлены. Другие услуги также не обеспечиваются или обеспечиваются в очень ограниченном объеме. Детей не информируют о лечении и его продолжительности, хотя несовершеннолетний пациент тоже имеет право получать эту информацию.

 

Во время проверки дети рассказывали о пережитом физическом и эмоциональном насилии. За непослушание их наказывали уколами и привязывали к кровати. Записи в больничном журнале свидетельствуют о противоправных случаях фиксации детей за различные якобы совершенные ими нарушения, причем в присутствии других детей.

 

Детям также не разрешено держать в комнатах личные вещи, что является нарушением Конвенции о защите прав детей, запрещающей нарушать неприкосновенность личной жизни детей. Детям в «Айнажи» не разрешается звонить своим близким, а когда в больницу звонят родители, разговоры прослушиваются. Корреспонденция детей тоже проверяется. Есть основания считать, что письма детей вообще не доходят до адресатов.

 

Подростки, находясь в больнице, постоянно испытывают чувство голода. Порции еды маленькие, их объем для четырехлетних детей и для подростков одинаков. Дети взаимно агрессивны, применяют друг к другу насилие, в том числе сексуальное, и никакой реакции на это в больнице нет.

 

«Можно говорить о безответственности и бездействии должностных лиц», — резюмировал Янсонс.

LETA / Фото DP.ru
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
достали уже 11:42 01:02:2018

я работал на Тваику в психбольнице. так что знаком с психбольницами что и как там. статя про Аинажи фуфло и нагнетание истерики. защитники прав забывает что речь не о норальных а психически больных. сегодня они требует личные вещи детям а завтра будет возмущатся когда больнои сам себя или окружающих повредит. и опять будет винить медперсонал. неусмотрели. это вам не курорт где каждому больному по сиделке. даите финансирование и наимут сиделок. а пока что надо работать так как это возможно меющимися средствами.

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV