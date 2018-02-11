В латвийской медицине тысячи вакансий, но правительство против врачей-гастарбайтеров(7)

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Владимир Бучельников
11:35 11.02.2018
Наша Латвия / Социум

Иностранным врачам не будет обеспечен облегченный порядок въезда и трудоустройства в Латвии, поскольку медики больше не числятся в списке профессий Министерства экономики, которые имеют право работать на более льготных условиях, чем специалисты из других сфер.

Об этом пишет rus.lsm.lv со ссылкой на передачу «Сегодня вечером» телеканала LTV7.

 

Ранее в списке профессий, для которых предусматривалось разрешить облегченные условия ввоза рабочей силы, на льготный въезд находилось 303 специальности — и инженеры, и IT-специалисты, и физики, и химики, и врачи.

 

13 февраля проект приказа министерства должен поступить на рассмотрение правительства. Однако в списке осталось только 237 профессий. Все медицинские специальности вычеркнуты. Против приглашения врачей-иностранцев активно выступали профессиональные организации медиков.

 

Например, глава профсоюза работников медицины и социальной опеки Валдис Керис заявил, что приглашать врачей-гастарбайтеров «неэтично и по отношению к странам, в которых они живут, и по отношению к местным специалистам».

 

Он заверил, что государству следовало бы для начала попытаться обеспечить отрасль здравоохранения местными медиками.

 

Союз свободных профсоюзов также был против ввоза врачей-иностранцев, указывая, что нехватка врачей в Латвии вызвана низкими зарплатами в отрасли. В коалиции решили прислушаться к мнению профсоюзов.

 

5 февраля министр экономики Арвил Ашераденс заявил журналистам, что в Латвии не хватает врачей, и, если иностранные специалисты квалифицируются для выполнения языковых требований, которые достаточно высоки в медицине, то они могут здесь работать.

 

Согласно прогнозу Минэкономики для среднесрочного и долгосрочного периодов, предложение старших специалистов в здравоохранении в целом превысит спрос, но дефицит рабочей силы может ощущаться в отдельных профессиях, особенно среди врачей-специалистов. Уже сейчас в медицине не хватает медиков определенных специальностей, что существенно ограничивает доступность услуг для населения. А учитывая тенденцию к старению этого населения, нехватка врачей-специалистов будет еще более заметной, поскольку сами медики будут так же уходить на пенсию, а молодой смены нет.

 

В Латвии, как указывает Минздрав, также не хватает медсестер — их требуется уже порядка 1500. Министерство предлагало включить и их в список иностранных специалистов, которым разрешен облегченный въезд для работы в Латвии. Однако было решено обсудить эту меру на межведомственном совете тогда, когда зарплата медсестры в Латвии превысит среднюю по стране за предыдущий год. Пока планируется целенаправленно повышать зарплаты медиков из года в год.

Rus.lsm.lv / Фото
Комментарии (7)
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ваня 12:26 11:02:2018

Как врач гастербайтер может лечить больных не зная гос язык???он только животных может лечить..

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СМЕРШ>>ваня 12:26 12:35 11:02:2018

Латыши и есть животные!

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Latviešu patriots 13:03 11:02:2018

Smeršam. Krievu uts, paklusēt. Untermenšs. Hitleram bija taisnība par krieviem! Mēs Latvieši esam āriešu tauta!

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Б л я ! 13:36 11:02:2018

Чтоб тебя всю жизнь только валодой лечили !!! ))))

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ваня,он же вася & 13:00 11:02:2018

коровий недоношеный выкидыш

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Latviešu patriots 15:11 11:02:2018

Nav ko ievest svešus ārstus! Es uzticos tikai Latviešu ārstiem!

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шери 15:31 11:02:2018

целенаправленно повышать зарплаты медиков из года в год.==========Разбежались......А как насчет профессионализма? Из личного опыта...Лечила врач 2 года, сама не знала от чего. Говорит мне, еслиб у вас были деньги, я вам такое лекарство далаб. ВЫписывала пилюли, говорит вреда от них не будет.....но и пользы я не почувствовала....Пока сама не попросила дать направление на проверку щитовидки, еще и возмущалась на меня. Оказалось дело в щитовидки, теперь все ОК. Скандал на всю поликлиннику, ушла от нее..

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (17)