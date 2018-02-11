Об этом пишет rus.lsm.lv со ссылкой на передачу «Сегодня вечером» телеканала LTV7.
Ранее в списке профессий, для которых предусматривалось разрешить облегченные условия ввоза рабочей силы, на льготный въезд находилось 303 специальности — и инженеры, и IT-специалисты, и физики, и химики, и врачи.
13 февраля проект приказа министерства должен поступить на рассмотрение правительства. Однако в списке осталось только 237 профессий. Все медицинские специальности вычеркнуты. Против приглашения врачей-иностранцев активно выступали профессиональные организации медиков.
Например, глава профсоюза работников медицины и социальной опеки Валдис Керис заявил, что приглашать врачей-гастарбайтеров «неэтично и по отношению к странам, в которых они живут, и по отношению к местным специалистам».
Он заверил, что государству следовало бы для начала попытаться обеспечить отрасль здравоохранения местными медиками.
Союз свободных профсоюзов также был против ввоза врачей-иностранцев, указывая, что нехватка врачей в Латвии вызвана низкими зарплатами в отрасли. В коалиции решили прислушаться к мнению профсоюзов.
5 февраля министр экономики Арвил Ашераденс заявил журналистам, что в Латвии не хватает врачей, и, если иностранные специалисты квалифицируются для выполнения языковых требований, которые достаточно высоки в медицине, то они могут здесь работать.
Согласно прогнозу Минэкономики для среднесрочного и долгосрочного периодов, предложение старших специалистов в здравоохранении в целом превысит спрос, но дефицит рабочей силы может ощущаться в отдельных профессиях, особенно среди врачей-специалистов. Уже сейчас в медицине не хватает медиков определенных специальностей, что существенно ограничивает доступность услуг для населения. А учитывая тенденцию к старению этого населения, нехватка врачей-специалистов будет еще более заметной, поскольку сами медики будут так же уходить на пенсию, а молодой смены нет.
В Латвии, как указывает Минздрав, также не хватает медсестер — их требуется уже порядка 1500. Министерство предлагало включить и их в список иностранных специалистов, которым разрешен облегченный въезд для работы в Латвии. Однако было решено обсудить эту меру на межведомственном совете тогда, когда зарплата медсестры в Латвии превысит среднюю по стране за предыдущий год. Пока планируется целенаправленно повышать зарплаты медиков из года в год.
Как врач гастербайтер может лечить больных не зная гос язык???он только животных может лечить..« ответить
Латыши и есть животные!« ответить
Smeršam. Krievu uts, paklusēt. Untermenšs. Hitleram bija taisnība par krieviem! Mēs Latvieši esam āriešu tauta!« ответить
Чтоб тебя всю жизнь только валодой лечили !!! ))))« ответить
коровий недоношеный выкидыш« ответить
Nav ko ievest svešus ārstus! Es uzticos tikai Latviešu ārstiem!« ответить
целенаправленно повышать зарплаты медиков из года в год.==========Разбежались......А как насчет профессионализма? Из личного опыта...Лечила врач 2 года, сама не знала от чего. Говорит мне, еслиб у вас были деньги, я вам такое лекарство далаб. ВЫписывала пилюли, говорит вреда от них не будет.....но и пользы я не почувствовала....Пока сама не попросила дать направление на проверку щитовидки, еще и возмущалась на меня. Оказалось дело в щитовидки, теперь все ОК. Скандал на всю поликлиннику, ушла от нее..« ответить