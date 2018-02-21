В ночь на четверг местами при ясном небе столбик термометра опустится ниже -20 градусов, в ночь на пятницу на востоке страны мороз усилится до -25 градусов.
В пятницу в Латвию придет небольшой циклон с Балтийского моря, который принесет снегопад, местами метель. На выходных осадков будет мало, выглянет солнце.
В выходные ночью и утром температура может опускаться ниже -20 градусов, днем будет не теплее -6..-11.
На следующей неделе из России придут еще более сильные холода. Сильный и длительный мороз ожидается по всей Латвии. Вероятно, в конце февраля и начале марта будут побиты рекорды холода. Весь Рижский залив покроется льдом. Волна холода может стать одной из самых долгих и сильных за последние десятилетия.
хаха. а я знаю кто его напустил!!!« ответить
или давайте угадаем?
Тепло? Не закупили газ от Газпрома? Вот вам подарок от Вовы!« ответить
Прогноз погоды по латышски В ночь на четверг местами при ясном небе столбик термометра опустится ниже -20 градусов, в ночь на пятницу на востоке страны до 25 градусов тепла.« ответить
Ключевая фраза - идёт из России! :)« ответить
100% лично Путин распорядился! :)
100% atbalstu! Ржунемогу! Темнейший всё может! Даже погодой управлять! Сдавайтесь уже, хватит ныть и пугать, судя по заголовкам, все равно бесполезно1« ответить
Спасибо, Вова. Хоть в этом году у нас есть зимнея рыбалка! И горные лыжи деткам. Вот только нет Снигирей и бабосов на отопление!« ответить
>Весь Рижский залив покроется льдом« ответить
ахтунг! там ведь безаналоговый незамерзающий порт!
не то что этот замерзающий отстой в Усть-луге!
Беспрецедентная атака Кремля...« ответить
Саня 09:33 21:02:2018« ответить
Открываем новую главу в гаагском деле.
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Санина мамаша,спившаяся алкоголичка 14:23 21:02:2018
Саня 09:33 21:02:2018
Открываем новую главу в гаагском деле.
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лучше бы ты ублюдок,рождённый мною через дырсу,научился открывать крышку от стульчака в унитазе,а то после тебя постоянно обоccaная
Единственное, что радует, это то, что Latviešu Pedriots теперь окончательно отморозит свои петушиные мозги...ну и все остальное.« ответить
Открываем новую главу в гаагском деле.« ответить
Саня 09:33 21:02:2018« ответить
Открываем новую главу в гаагском деле.
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лучше бы ты ублюдок,рождённый мною через дырсу,научился открывать крышку от стульчака в унитазе,а то после тебя постоянно обоccaная