В Латвию из России идет аномальный мороз до -32 градусов(22)

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Виталий Вавилкин
09:15 21.02.2018
Наша Латвия / Погода

Вторая половина этой недели в Латвии будет холодной, но самый большой мороз ожидается на следующей неделе, свидетельствует новейший прогноз.

В ночь на четверг местами при ясном небе столбик термометра опустится ниже -20 градусов, в ночь на пятницу на востоке страны мороз усилится до -25 градусов.

 

В пятницу в Латвию придет небольшой циклон с Балтийского моря, который принесет снегопад, местами метель. На выходных осадков будет мало, выглянет солнце.

 

В выходные ночью и утром температура может опускаться ниже -20 градусов, днем будет не теплее -6..-11.

 

На следующей неделе из России придут еще более сильные холода. Сильный и длительный мороз ожидается по всей Латвии. Вероятно, в конце февраля и начале марта будут побиты рекорды холода. Весь Рижский залив покроется льдом. Волна холода может стать одной из самых долгих и сильных за последние десятилетия.

LETA / Фото
Комментарии (22)
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фыв 09:25 21:02:2018

хаха. а я знаю кто его напустил!!!
или давайте угадаем?

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СССР 11:14 21:02:2018

Тепло? Не закупили газ от Газпрома? Вот вам подарок от Вовы!

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Правда тут 15:58 21:02:2018

Прогноз погоды по латышски В ночь на четверг местами при ясном небе столбик термометра опустится ниже -20 градусов, в ночь на пятницу на востоке страны до 25 градусов тепла.

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Ты суслика видишь? 09:25 21:02:2018

Ключевая фраза - идёт из России! :)
100% лично Путин распорядился! :)

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Пророк 11:10 21:02:2018

100% atbalstu! Ржунемогу! Темнейший всё может! Даже погодой управлять! Сдавайтесь уже, хватит ныть и пугать, судя по заголовкам, все равно бесполезно1

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СССР 11:17 21:02:2018

Спасибо, Вова. Хоть в этом году у нас есть зимнея рыбалка! И горные лыжи деткам. Вот только нет Снигирей и бабосов на отопление!

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Федор 09:27 21:02:2018

>Весь Рижский залив покроется льдом
ахтунг! там ведь безаналоговый незамерзающий порт!
не то что этот замерзающий отстой в Усть-луге!

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Tolik 09:29 21:02:2018

Беспрецедентная атака Кремля...

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60 14:25 21:02:2018

Саня 09:33 21:02:2018
Открываем новую главу в гаагском деле.
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Санина мамаша,спившаяся алкоголичка 14:23 21:02:2018
Саня 09:33 21:02:2018
Открываем новую главу в гаагском деле.
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лучше бы ты ублюдок,рождённый мною через дырсу,научился открывать крышку от стульчака в унитазе,а то после тебя постоянно обоccaная

« ответить
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L 14:26 21:02:2018

Единственное, что радует, это то, что Latviešu Pedriots теперь окончательно отморозит свои петушиные мозги...ну и все остальное.

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Саня 09:33 21:02:2018

Открываем новую главу в гаагском деле.

« ответить
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Санина мамаша,спившаяся алкоголичка 14:23 21:02:2018

Саня 09:33 21:02:2018
Открываем новую главу в гаагском деле.
*******************************************************
лучше бы ты ублюдок,рождённый мною через дырсу,научился открывать крышку от стульчака в унитазе,а то после тебя постоянно обоccaная

« ответить
123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (18)

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