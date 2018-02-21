Вторая половина этой недели в Латвии будет холодной, но самый большой мороз ожидается на следующей неделе, свидетельствует новейший прогноз.

В ночь на четверг местами при ясном небе столбик термометра опустится ниже -20 градусов, в ночь на пятницу на востоке страны мороз усилится до -25 градусов.

В пятницу в Латвию придет небольшой циклон с Балтийского моря, который принесет снегопад, местами метель. На выходных осадков будет мало, выглянет солнце.

В выходные ночью и утром температура может опускаться ниже -20 градусов, днем будет не теплее -6..-11.

На следующей неделе из России придут еще более сильные холода. Сильный и длительный мороз ожидается по всей Латвии. Вероятно, в конце февраля и начале марта будут побиты рекорды холода. Весь Рижский залив покроется льдом. Волна холода может стать одной из самых долгих и сильных за последние десятилетия.