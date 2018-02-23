В Латвию приходит сильнейший мороз; по ощущениям -35

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Владимир Бучельников
11:08 23.02.2018
Наша Латвия / Погода

Ближайшие шесть дней в Латвии станут самыми холодными нынешней зимой, прогнозируют синоптики.

Самые холодные воздушные массы поступят в Латвию из России в начале следующей недели. По прогнозам, во вторник, 27 февраля, даже в середине дня солнце прогреет воздух не выше, чем до -11..-18 градусов.

 

По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ночью и ранним утром температура воздуха во многих местах в Латвии понизится до -25 градусов, холод усилится ветром, поэтому так называемая температура комфорта или температура по ощущениям на следующей неделе достигнет даже -35 градусов.

 

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, умеренный. Временами будет идти снег, более сильный снегопад возможен в Курземе.

 

По прогнозам «Global Forecast System», в первой половине марта мороз ослабеет, циклоны принесут с собой осадки.

LETA / Фото
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