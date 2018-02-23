В Латвию приходит сильнейший мороз; по ощущениям -35

Самые холодные воздушные массы поступят в Латвию из России в начале следующей недели. По прогнозам, во вторник, 27 февраля, даже в середине дня солнце прогреет воздух не выше, чем до -11..-18 градусов.
По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ночью и ранним утром температура воздуха во многих местах в Латвии понизится до -25 градусов, холод усилится ветром, поэтому так называемая температура комфорта или температура по ощущениям на следующей неделе достигнет даже -35 градусов.
Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, умеренный. Временами будет идти снег, более сильный снегопад возможен в Курземе.
По прогнозам «Global Forecast System», в первой половине марта мороз ослабеет, циклоны принесут с собой осадки.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.