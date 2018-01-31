В Латвию спешит вице-генсек НАТО из США. Владеет русским языком(2)

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Герман Бергер
01:52 31.01.2018
Политика / Политики

С 1 по 2 февраля Латвию с официальным визитом посетит заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер (США), сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

1 февраля Гетемюллер посетит военную базу Адажи, где встретится с расширенной боевой группой солдат НАТО в Латвии. 2 февраля заместитель генсека альянса проведет встречу с госсекретарем Минобороны Янисом Гарисонсом для обсуждения актуальных вопросов региональной безопасности и расширения присутствия военнослужащих НАТО в Латвии.

 

 

Также во второй день визита у Роуз Гетемюллер запланирована встреча с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, председателем комитета Сейма по иностранным делам Ояромс Калниньшем и директором Центра по стратегическим коммуникациям НАТО Янисом Сартсом.

 

2 февраля в 11.00 заместитель генерального секретаря НАТО проведет публичную лекцию в Рижской высшей школе права на тему того, как альянс обеспечивает мир и безопасность. Лекция будет на английском языке.

 

Заместитель генерального секретаря НАТО американка Роуз Гетемюллер вступила в должность в октябре 2016 года. До этого почти пять лет она была заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

 

Роуз Гетемюллер преподавала советскую политику в Джорджтаунском университете. Владеет русским языком. Является членом Экспертно-консультативного совета московского Центра политических исследований России.

 

С 2000 года — работала в Фонде Карнеги. В 2006—2009 годах занимала должность директора московского отделения Фонда Карнеги. 

 

В 1993—1994 она служила в Совете национальной безопасности. Затем — заместитель директора Международного института стратегических исследований в Лондоне.

 

С ноября 1997 года — директор офиса по нераспространению и национальной безопасности министерства энергетики США.

 

Активный член Демократической партии. По информации Wikipedia, она выделяла суммы из личного бюджета на предвыборные кампании Хиллари Клинтон и Барака Обамы.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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Кекс 02:12 31:01:2018

После лекции, тетя трактор будет раздавать папуасам стеклянные бусы.
Срочно напугает папуасов, а потом втюхает очередной списанный или устаревший хлам.

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И в Латвии есть НОД 02:26 31:01:2018

Новые инструкции?

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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