1 февраля Гетемюллер посетит военную базу Адажи, где встретится с расширенной боевой группой солдат НАТО в Латвии. 2 февраля заместитель генсека альянса проведет встречу с госсекретарем Минобороны Янисом Гарисонсом для обсуждения актуальных вопросов региональной безопасности и расширения присутствия военнослужащих НАТО в Латвии.
Также во второй день визита у Роуз Гетемюллер запланирована встреча с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, председателем комитета Сейма по иностранным делам Ояромс Калниньшем и директором Центра по стратегическим коммуникациям НАТО Янисом Сартсом.
2 февраля в 11.00 заместитель генерального секретаря НАТО проведет публичную лекцию в Рижской высшей школе права на тему того, как альянс обеспечивает мир и безопасность. Лекция будет на английском языке.
Заместитель генерального секретаря НАТО американка Роуз Гетемюллер вступила в должность в октябре 2016 года. До этого почти пять лет она была заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.
Роуз Гетемюллер преподавала советскую политику в Джорджтаунском университете. Владеет русским языком. Является членом Экспертно-консультативного совета московского Центра политических исследований России.
С 2000 года — работала в Фонде Карнеги. В 2006—2009 годах занимала должность директора московского отделения Фонда Карнеги.
В 1993—1994 она служила в Совете национальной безопасности. Затем — заместитель директора Международного института стратегических исследований в Лондоне.
С ноября 1997 года — директор офиса по нераспространению и национальной безопасности министерства энергетики США.
Активный член Демократической партии. По информации Wikipedia, она выделяла суммы из личного бюджета на предвыборные кампании Хиллари Клинтон и Барака Обамы.
После лекции, тетя трактор будет раздавать папуасам стеклянные бусы.« ответить
Срочно напугает папуасов, а потом втюхает очередной списанный или устаревший хлам.
Новые инструкции?« ответить