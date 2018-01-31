С 1 по 2 февраля Латвию с официальным визитом посетит заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер (США), сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

1 февраля Гетемюллер посетит военную базу Адажи, где встретится с расширенной боевой группой солдат НАТО в Латвии. 2 февраля заместитель генсека альянса проведет встречу с госсекретарем Минобороны Янисом Гарисонсом для обсуждения актуальных вопросов региональной безопасности и расширения присутствия военнослужащих НАТО в Латвии.

Также во второй день визита у Роуз Гетемюллер запланирована встреча с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, председателем комитета Сейма по иностранным делам Ояромс Калниньшем и директором Центра по стратегическим коммуникациям НАТО Янисом Сартсом.

2 февраля в 11.00 заместитель генерального секретаря НАТО проведет публичную лекцию в Рижской высшей школе права на тему того, как альянс обеспечивает мир и безопасность. Лекция будет на английском языке.

Заместитель генерального секретаря НАТО американка Роуз Гетемюллер вступила в должность в октябре 2016 года. До этого почти пять лет она была заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Роуз Гетемюллер преподавала советскую политику в Джорджтаунском университете. Владеет русским языком. Является членом Экспертно-консультативного совета московского Центра политических исследований России.

С 2000 года — работала в Фонде Карнеги. В 2006—2009 годах занимала должность директора московского отделения Фонда Карнеги.

В 1993—1994 она служила в Совете национальной безопасности. Затем — заместитель директора Международного института стратегических исследований в Лондоне.

С ноября 1997 года — директор офиса по нераспространению и национальной безопасности министерства энергетики США.

Активный член Демократической партии. По информации Wikipedia, она выделяла суммы из личного бюджета на предвыборные кампании Хиллари Клинтон и Барака Обамы.