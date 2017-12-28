Он пояснил, что в настоящее время ситуация в лесах из-за наводнения такая же, как в сельском хозяйстве, поэтому совет сегодня принял такое же решение, как в отношении сельского хозяйства — не объявлять чрезвычайное положение, но признать ситуацию катастрофической.
Совет по управлению кризисами рассматривал данный вопрос по заявлению представителей лесной отрасли. Его решение распространяется не на всю лесную отрасль, а только на лесное хозяйство.
По словам Дуклавса, объявить катастрофическую ситуацию необходимо, чтобы лесозаготовительные предприятия не пострадали из-за невыполнения обязательств, например, в случаях, когда из-за наводнения не могут завершить финансируемый ЕС проект или выполнить финансовые обязательства перед кредитными учреждениями.
«Ясно, что предприятия отрасли не могут выполнить некоторые обязательства физически», — сказал министр земледелия, добавив, что лесная отрасль не просит у государства компенсировать причиненные наводнением убытки.
Как сообщалось, с просьбой объявить чрезвычайное положение в лесах к совету обратились Латвийский союз лесоразработчиков и Латвийское общество лесовладельцев.
Как заявил президент Латвийского союза лесоразработчиков Андрей Цунскис, из-за плохих погодных условий затруднена лесоразработка и вывоз древесины из леса, поэтому лесозаготовительные предприятия не могут своевременно погашать лизинговые и кредитные платежи. Это может быть основанием, чтобы объявить чрезвычайное положение в отрасли и к предприятиям не применялись бы санкции. Компенсаций у государства лесоразработчики не требуют, сказал Цунскис.
Из-за погодных условий лесные дороги стали непроезжими, что существенно затрудняет лесозаготовительные работы, особенно в местах с гравийными дорогами.
Катастрофическая ситуация- это правда, только в том, что лесов у нас скоро не будет, вырубка идёт полным ходом.« ответить
Не , катастрофа в том что вырубка из за наводнения замедлилась« ответить
Какая катастрофа, когда леса практически полностью вырублены.« ответить
Кому дурь свою вешает эта картонная дурилка?
какие могут быть лесозаготовки, если все давно вырубили.« ответить