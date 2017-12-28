В лесах Латвии наступила катастрофа(4)

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Владимир Бучельников
17:43 28.12.2017
Политика / Правительство

В связи с последствиями осеннего наводнения в лесном хозяйстве по всей Латвии объявлена катастрофическая ситуация, сообщил сегодня после заседания совета по управлению кризисами министр земледелия Янис Дуклавс.

Он пояснил, что в настоящее время ситуация в лесах из-за наводнения такая же, как в сельском хозяйстве, поэтому совет сегодня принял такое же решение, как в отношении сельского хозяйства — не объявлять чрезвычайное положение, но признать ситуацию катастрофической.

 

Совет по управлению кризисами рассматривал данный вопрос по заявлению представителей лесной отрасли. Его решение распространяется не на всю лесную отрасль, а только на лесное хозяйство.

 

По словам Дуклавса, объявить катастрофическую ситуацию необходимо, чтобы лесозаготовительные предприятия не пострадали из-за невыполнения обязательств, например, в случаях, когда из-за наводнения не могут завершить финансируемый ЕС проект или выполнить финансовые обязательства перед кредитными учреждениями.

 

«Ясно, что предприятия отрасли не могут выполнить некоторые обязательства физически», — сказал министр земледелия, добавив, что лесная отрасль не просит у государства компенсировать причиненные наводнением убытки.

 

Как сообщалось, с просьбой объявить чрезвычайное положение в лесах к совету обратились Латвийский союз лесоразработчиков и Латвийское общество лесовладельцев.

 

Как заявил президент Латвийского союза лесоразработчиков Андрей Цунскис, из-за плохих погодных условий затруднена лесоразработка и вывоз древесины из леса, поэтому лесозаготовительные предприятия не могут своевременно погашать лизинговые и кредитные платежи. Это может быть основанием, чтобы объявить чрезвычайное положение в отрасли и к предприятиям не применялись бы санкции. Компенсаций у государства лесоразработчики не требуют, сказал Цунскис.

 

Из-за погодных условий лесные дороги стали непроезжими, что существенно затрудняет лесозаготовительные работы, особенно в местах с гравийными дорогами.

LETA / Фото LETA
Комментарии (4)
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офтшы 19:40 28:12:2017

Катастрофическая ситуация- это правда, только в том, что лесов у нас скоро не будет, вырубка идёт полным ходом.

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просто человек 19:52 28:12:2017

Не , катастрофа в том что вырубка из за наводнения замедлилась

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Nu ja, kas ir, - tas ir 20:30 28:12:2017

Какая катастрофа, когда леса практически полностью вырублены.
Кому дурь свою вешает эта картонная дурилка?

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dlz77 20:43 28:12:2017

какие могут быть лесозаготовки, если все давно вырубили.

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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