В Лиепае на остановке обнаружена пьяная мать с младенцем

По словам очевидцев, мать была не в состоянии самостоятельно передвигаться.
«Прибыв на место, факт подтвердился. Была замечена женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения, которая передвигалась, опираясь на коляску с младенцем», — рассказал представитель полиции местного самоуправления Каспарс Варпиньш.
Он пояснил, что прибыв по адресу места жительства женщины, чтобы убедиться, что отец ребенка позаботится о малыше, было констатировано, что отец тоже находится в алкогольном опьянении.
У женщины во время теста на алкоголь было констатировано 3,35 промилле. Она была отправлена в полицию для составления протокола.
В связи с тем, что оба родителя были не в состоянии позаботиться о малыше, было принято решение доставить ребенка его в лиепайский филиал Государственного центра содержания образования (ГЦСО).
Об этом случае был проинформирован также Сиротский суд.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.