В Лиепае на остановке обнаружена пьяная мать с младенцем

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Герман Бергер
22:45 15.01.2018
Наша Латвия / Социум

В Лиепае, 14 января, около 19:30, в полицию поступила информация о том, что на конечной остановке на ул. Генераля Баложа находится женщина с младенцем в коляске, пишет rus.liepajniekiem.lv.

По словам очевидцев, мать была не в состоянии самостоятельно передвигаться.

 

«Прибыв на место, факт подтвердился. Была замечена женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения, которая передвигалась, опираясь на коляску с младенцем», — рассказал представитель полиции местного самоуправления Каспарс Варпиньш.

 

Он пояснил, что прибыв по адресу места жительства женщины, чтобы убедиться, что отец ребенка позаботится о малыше, было констатировано, что отец тоже находится в алкогольном опьянении.

 

У женщины во время теста на алкоголь было констатировано 3,35 промилле. Она была отправлена в полицию для составления протокола.

 

В связи с тем, что оба родителя были не в состоянии позаботиться о малыше, было принято решение доставить ребенка его в лиепайский филиал Государственного центра содержания образования (ГЦСО).

 

Об этом случае был проинформирован также Сиротский суд.

mixnews.lv / Фото
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

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