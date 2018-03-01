Деятельность администраторов неплатежеспособности нанесла ущерб инвесторам минимум на 700 миллионов евро, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Вполне возможно, что скоро даже ученики младших классов на вопрос, кем они хотят стать, будут отвечать не как в старые добрые времена — шофером, инженером, юристом, врачом, предпринимателем, а… ликвидатором.

Дойка, откаты и сговор

Есть в Латвии такая уникальная профессия — ликвидатор (администратор неплатежеспособности), которая при умелых действиях и смекалке позволяет в кратчайшие сроки невероятно обогатиться. Причем не прилагая к этому каких–то сверхусилий. Все, что требуется для денежного успеха в этой профессии — это наглость (дерзость), напористость, определенные связи и чутье. Чутье того объекта, с которого можно получить максимальную личную выгоду.

Система администраторов неплатежеспособности была построена таким образом, что эти самые администраторы могут зарабатывать буквально на всем — и на быстрой продаже даже по заведомо заниженной цене движимого и недвижимого имущества неплатежеспособной (ликвидируемой) компании, и на обмане кредиторов путем нахождения более приоритетных лжекредиторов, и на сговоре между кредиторами и дебиторами, и, простите, на откатах за те или иные манипуляции с имуществом ликвидируемых предприятий и средствами кредиторов. Как говорится, мы не пашем и не строим, а компании мы доим.

Ничего не видим, ничего не слышим

Долгие годы правящая элита закрывала глаза на существующую грабительско–рэкетирскую систему администраторов (ликвидаторов), жертвами которых становились не только латвийские коммерсанты, но и иностранные инвесторы. Причем последних по причине незнания специфики латвийской системы неплатежеспособности вообще, образно говоря, раздевали с невероятной быстротой.

Понятно, что правящие закрывали глаза на беспредел в системе неплатежеспособности не просто так — по наивности или в силу лени. Отсутствие желания что–то менять хорошо субсидировалось самими администраторами неплатежеспособности. Администраторы зачастую не только кормили политиков, но и сами активно работали в конкретной политической силе. Долгое время такой партией–крышей для администраторов считалось нацобъединение. Справедливости ради заметим, что последние пару лет лидеры TB–Visu Latvijai! под давлением прессы и особенно иностранных инвесторов и посольств западных стран, включая США, по крайней мере де–юре постарались дистанцироваться от администраторов.

Во всяком случае, от наиболее одиозных администраторов, включая недавно выпущенного из тюрьмы под залог в полмиллиона евро М. Спрудса.

Минюст же, который находится под контролем TB–Visu Latvijai!, даже подготовил целый ряд поправок в Закон о неплатежеспособности, дабы ужесточить контроль над администраторами и сделать процесс неплатежеспособности более прозрачным.

Фантастический ущерб

Однако иностранные инвесторы по–прежнему настроены крайне критически к существующей системе неплатежеспособности. Системе, которая уже нанесла убытки инвесторам на сумму минимум в 700 миллионов евро. «Да, именно такая убойная цифра ущерба прозвучала из уст совета иностранных инвесторов на заседании нашей комиссии», — сообщил газете «СЕГОДНЯ» член комиссии парламента по публичным расходам и ревизиям Андрей Клементьев.

Сейчас планируется ввести экзаменацию и сертификацию администраторов, создана четкая компьютерная система случайного назначения администраторов для ликвидации того или иного неплатежеспособного предприятия. Однако эти меры, разумеется, полностью не исключают злоупотребления и получения администраторами баснословных доходов.

Это понимают и сами политики. Неслучайно минфин на днях инициировал срочные поправки в Закон о кредитных учреждениях, которые вводят ограничения на объем выплат вознаграждения ликвидаторам банков. Понятно, что эти поправки приурочены к грядущему процессу ликвидации ABLV Bank. В минфине прекрасно понимают, что данный банк закрывается вовсе не из–за каких–то проблем с ликвидностью. Фактически в результате публичных обвинений банк потерял доверие, но при этом находится в хорошем финансовом состоянии. И если не ограничить аппетиты ликвидаторов, то они станут миллионерами за один день работы в ликвидируемом банке! Достаточно хоть по бросовой цене продать те или иные принадлежащие банку ценные объекты — и получай миллионный гонорар!

Миллионерами станут, но постепенно

Итак, комиссия по бюджету и финансам поддержала поправки, согласно которым размер вознаграждения ликвидатора и его помощника будет определяться как часть разницы между общим количеством выплачиваемых кредиторам (то есть вкладчикам) средств и суммой, в которую входят средства, находящиеся в кассе ликвидируемого банка, средства банка, хранящиеся на счетах Банка Латвии, свободные средства на счетах других кредитных учреждений, средства, полученные от продажи финансовых инструментов и др.

Формула подсчета вознаграждения весьма сложная, но очевидно, что в итоге ликвидаторы будут получать значительно меньший гонорар, чем это было до сих пор. Впрочем, миллионерами они станут все равно. Только не за один день, а за весь период ликвидации банка или крупного предприятия.

Абик ЭЛКИН.