В Литве в 2018 году около 40% призывников после прохождения медкомиссии оказались негодными к службе в Вооруженных силах. Об этом сообщает Baltnews.

В военном ведомстве считают, что уровень здоровья призывников отражает уровень здоровья всего общества. В 2017 году лишь 60% призывников были признаны годными для прохождения службы. 35% юношей признали негодными, еще для 5% служба в армии была отсрочена из-за травм или внезапных болезней. Эта тенденция продолжилась и в 2018 году.

У молодых людей, призываемых по спискам, намного больше жалоб, чем у добровольцев. Соответственно, обследование «списочников» длится дольше. Чаще всего юноши негодны к службе из-за психических или психологических проблем и внутренних болезней (астмы, порока сердца, гипертензии и других заболеваний). Реже — из-за болезней нескольких систем организма, ортопедических заболеваний травматического характера.

В 2018 году на прохождение девятимесячной службы в различных частях литовской армии призовут 3,9 тыс. военнообязанных, что на 300 человек превышает прошлогодний показатель.

Срочная служба в Литве была возобновлена в 2015 году из-за «обострения геополитической ситуации». Ежегодно в армию призывается около половины призывников в возрасте от 19 до 26 лет.