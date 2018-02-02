В Литве 40% призывников оказались негодными к службе(5)

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Татьяна Пушкарева
13:53 01.02.2018
В мире / Евросоюз

В Литве в 2018 году около 40% призывников после прохождения медкомиссии оказались негодными к службе в Вооруженных силах. Об этом сообщает Baltnews.

В военном ведомстве считают, что уровень здоровья призывников отражает уровень здоровья всего общества. В 2017 году лишь 60% призывников были признаны годными для прохождения службы. 35% юношей признали негодными, еще для 5% служба в армии была отсрочена из-за травм или внезапных болезней. Эта тенденция продолжилась и в 2018 году.

 

У молодых людей, призываемых по спискам, намного больше жалоб, чем у добровольцев. Соответственно, обследование «списочников» длится дольше. Чаще всего юноши негодны к службе из-за психических или психологических проблем и внутренних болезней (астмы, порока сердца, гипертензии и других заболеваний). Реже — из-за болезней нескольких систем организма, ортопедических заболеваний травматического характера.

 

В 2018 году на прохождение девятимесячной службы в различных частях литовской армии призовут 3,9 тыс. военнообязанных, что на 300 человек превышает прошлогодний показатель.

 

Срочная служба в Литве была возобновлена в 2015 году из-за «обострения геополитической ситуации». Ежегодно в армию призывается около половины призывников в возрасте от 19 до 26 лет.

baltnews.lt / Фото Sputnik
Комментарии (5)
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Вован 14:26 01:02:2018

А как Даля в бой ходить будет ?...." А за неё кобыла шашкой рубать будет....." Из к-ф " неуловимые мстители"

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фотке зачёт! 14:53 01:02:2018

ого, в литовскую армию уже игиловцев стали брать!

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latviešu pedriot 15:22 01:02:2018

a v laptii takih 99%:)

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Ты суслика видишь? 15:27 01:02:2018

Вырожденцы, потому как! :)

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001 15:38 01:02:2018

Потомство нынче дохлое это удел малых народов, ипутся между собой, родственные связи

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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