Американские и литовские военные НАТО. Иллюстративное фото

В Литве арестованы трое мужчин, подозреваемых в передаче информации о военных и стратегических объектах Литвы российским спецслужбам. Об этом сообщает литовский Delfi со ссылкой на полицию и военную разведку.

Двое подозреваемых были военнослужащими вооруженных сил Литвы, третий работал там на гражданской должности. Все трое — граждане Литвы, один из них имел вид на жительство в другой стране (какой именно, не уточняется).

Один из подозреваемых «передавал информацию о военных объектах, связанных с военно-морским флотом», заявил глава криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис. В чем заключалась шпионская деятельность двух других мужчин, не сообщается. Известно, что все трое работали на российские спецслужбы за вознаграждение.

Информация, которую передавали подозреваемые, не была засекреченной, заявил глава военной разведки Литвы Рямигиюс Бальтренас. «Это не отменяет опасности самого деяния шпионажа и его угрозы для безопасности государства», — добавил он. По его словам, подозреваемые пытались заниматься вербовкой.

Арестованным грозит до 15 лет лишения свободы по статье о шпионаже.

По данным литовской прокуратуры, с 2014 года в Литве были раскрыты 12 подозреваемых в шпионаже; пятеро из них осуждены.

Летом 2017 года литовский суд признал виновным в шпионаже гражданина России Николая Филипченко. Его задержали в 2015 году, когда он через Литву ехал из Калининградской области в Белоруссию. По версии следствия, он был действующим сотрудником ФСБ и с 2011 года вербовал жителей Литвы для шпионажа в пользу России. Филипченко приговорили к 10 годам лишения свободы.