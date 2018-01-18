В Литве запустили сайт “Vatnikas” – аналог украинского “Миротворца”(16)

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Виталий Вавилкин
18:20 17.01.2018
Техно / Интернет

Новый литовский интернет-ресурс «Vatnikas» публикует данные о лицах, которые, по мнению авторов проекта, отрицают важные факты, касающиеся истории Литвы советского и постсоветского периодов, а также «занимается подстрекательством к разногласиям между гражданами Литвы».

На момент написания заметки в черном списке значились 155 человек. Отмечается, что включение в базу данных зависит от субъективного мнения авторов. Также они призывают читателей предлагать кандидатуры для добавления в список.

 

Украинский центр «Миротворец» поздравил создателей проекта, отмечается в Facebook организации. Cотрудники организации готовы «оказать методическую помощь».

 

«Миротворец» запущен в 2014 году. На сайте указано, что это «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ нацбезопасности Украины, мира, безопасности граждан». Там размещена база данных лиц, которых авторы проект называют «сепаратистами» или «агентами Кремля». В список попадают журналисты и российские артисты.

 

rbc.ru / Фото
Комментарии (16)
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Latviešu patriots 18:25 17:01:2018

Latvijā arī vajag tādu saitu kremļa troļļu atmaskošanai.

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Тут как тут 18:35 17:01:2018

Первые кандидаты на включение в список на этом сайте:
Latviešu patriots 18:25 17:01:2018
Александр Шерстобитов 18:26 17:01:2018
ваня 18:30 17:01:2018

Список регулярно пополняется по мере поступления новых хуторских идиЁтоФФ.

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олег 18:57 17:01:2018

"Левый педриотс"-рано радуешься пассажир!Тебя то давно люди тут и без списков всяких старикашку -провокатора вычислили 50 летнего пассажира!людей сутками лбами сталкиваешь по национальному признаку!позорище ты недалекое!!ты первый кандидат с "Шерстьбнабитым"!

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Александр Шерстобитов 18:26 17:01:2018

порохботы помогут как слить страну в нищету

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ваня 18:30 17:01:2018

Супер..в Латвии тоже нужен список ватных вшей

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Гражданин латвии 18:32 17:01:2018

Почту за честь быть в списках честных людей!

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ватник,ратник и вышиватник 18:35 17:01:2018

как наденет Ванька ватник
автомат наперевес
вся пидроппа ищет ср..льник
у ес анальный стресс
и заморские вояки
знают в ватнике бойца
задом чувствуют в той драке
ощущение конца

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123

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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