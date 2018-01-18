Новый литовский интернет-ресурс «Vatnikas» публикует данные о лицах, которые, по мнению авторов проекта, отрицают важные факты, касающиеся истории Литвы советского и постсоветского периодов, а также «занимается подстрекательством к разногласиям между гражданами Литвы».

На момент написания заметки в черном списке значились 155 человек. Отмечается, что включение в базу данных зависит от субъективного мнения авторов. Также они призывают читателей предлагать кандидатуры для добавления в список.

Украинский центр «Миротворец» поздравил создателей проекта, отмечается в Facebook организации. Cотрудники организации готовы «оказать методическую помощь».

«Миротворец» запущен в 2014 году. На сайте указано, что это «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ нацбезопасности Украины, мира, безопасности граждан». Там размещена база данных лиц, которых авторы проект называют «сепаратистами» или «агентами Кремля». В список попадают журналисты и российские артисты.