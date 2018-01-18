На момент написания заметки в черном списке значились 155 человек. Отмечается, что включение в базу данных зависит от субъективного мнения авторов. Также они призывают читателей предлагать кандидатуры для добавления в список.
Украинский центр «Миротворец» поздравил создателей проекта, отмечается в Facebook организации. Cотрудники организации готовы «оказать методическую помощь».
«Миротворец» запущен в 2014 году. На сайте указано, что это «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ нацбезопасности Украины, мира, безопасности граждан». Там размещена база данных лиц, которых авторы проект называют «сепаратистами» или «агентами Кремля». В список попадают журналисты и российские артисты.
Latvijā arī vajag tādu saitu kremļa troļļu atmaskošanai.« ответить
Первые кандидаты на включение в список на этом сайте:« ответить
Latviešu patriots 18:25 17:01:2018
Александр Шерстобитов 18:26 17:01:2018
ваня 18:30 17:01:2018
Список регулярно пополняется по мере поступления новых хуторских идиЁтоФФ.
"Левый педриотс"-рано радуешься пассажир!Тебя то давно люди тут и без списков всяких старикашку -провокатора вычислили 50 летнего пассажира!людей сутками лбами сталкиваешь по национальному признаку!позорище ты недалекое!!ты первый кандидат с "Шерстьбнабитым"!« ответить
порохботы помогут как слить страну в нищету« ответить
Супер..в Латвии тоже нужен список ватных вшей« ответить
Почту за честь быть в списках честных людей!« ответить
как наденет Ванька ватник« ответить
автомат наперевес
вся пидроппа ищет ср..льник
у ес анальный стресс
и заморские вояки
знают в ватнике бойца
задом чувствуют в той драке
ощущение конца