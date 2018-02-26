«Нами выявлено, что 23 февраля для доукомплектования подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ на железнодорожную станцию в районе Артемовска прибыл железнодорожный эшелон с вооружением и военной техникой», — рассказал Марочко.
По его словам, среди прочего были привезены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» калибром 122 миллиметра.
«Киевская власть по-прежнему рассматривает силовой вариант разрешения конфликта на Донбассе и для этого продолжает проводить перегруппировку войск и усиливать подразделения ВСУ на линии разграничения сторон», — подчеркнул Марочко.
По данным Народной милиции, украинское командование также усилило взводом военнослужащих и двумя БМП-1 передовые позиции взводного опорного пункта в районе Новозвановки.
Да у них там каждую неделю "прибывает" и "вот вот нападут". Наверно опять надо что то стыбрить. Вон, луганский свинтус уже сидит в лефортово за свои крендели.« ответить
верзилов, ты как блоха, первым спешишь "пометить" статью и обосрать ДНР, этот для тебя ,быдло, щастье!« ответить
Не обосрись только, уё6ок. Какая же ты мерзость, глит навозный.
Ukraiņi savā valstī pārvieto militāro tehniku kā paši vēlas, un ne jau krievu seperātistu teroristiem to aizliegt! Dievs svētī Ukrainu!« ответить
25.02. 2018. При попытке выйти к линии соприкосновения в Донбассе двое украинских силовиков погибли и трое получили ранения. Диверсионно-разведывательная группа подорвалась на мине. Это произошло в районе населенного пункта Рассадки.« ответить
iet tu nahui ar basam kaijam amerikanu bitch« ответить
ХА. ПАТРИОТАМ НЕ ДО СТРАНЫ ПОРА ВСПОМНИТЬ. ЧТО ТАКОЕ ВАЛЕНКИ И ТУЛУП.« ответить
"Эшелон с вооружением и техникой для подразделений ВСУ"« ответить
И, что? Переброска воинских частей на территории страны запрещена?
konecno ne zaprescena. vot ja tolko ne ponimaju cto vil i plakal kogda Rossija po svoei territorii peremescala voiska i tehniku.« ответить
))
Когда учения с белорусами были, вонища стояла, вот блеать нападут уже завтра, все песдец спасайся кто может. Короче пидорасы сэр« ответить
Обоим« ответить
Я не возмущался
УКРАИНА на КАНУНЕ ГРАНДИОЗНОГО ШУХЕРА....« ответить
Жалко Украину.« ответить