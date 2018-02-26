В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс нового военного эшелона (15)

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Герман Бергер
19:07 25.02.2018
В мире / Война

Эшелон с вооружением и техникой для подразделений ВСУ в Донбассе прибыл на железнодорожную станцию в районе Артемовска, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Нами выявлено, что 23 февраля для доукомплектования подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ на железнодорожную станцию в районе Артемовска прибыл железнодорожный эшелон с вооружением и военной техникой», — рассказал Марочко.

 

По его словам, среди прочего были привезены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» калибром 122 миллиметра.

 

«Киевская власть по-прежнему рассматривает силовой вариант разрешения конфликта на Донбассе и для этого продолжает проводить перегруппировку войск и усиливать подразделения ВСУ на линии разграничения сторон», — подчеркнул Марочко.

 

По данным Народной милиции, украинское командование также усилило взводом военнослужащих и двумя БМП-1 передовые позиции взводного опорного пункта в районе Новозвановки.

РИА Новости / Фото
Комментарии (15)
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ИвАн 19:17 25:02:2018

Да у них там каждую неделю "прибывает" и "вот вот нападут". Наверно опять надо что то стыбрить. Вон, луганский свинтус уже сидит в лефортово за свои крендели.

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биомусору 19:48 25:02:2018

верзилов, ты как блоха, первым спешишь "пометить" статью и обосрать ДНР, этот для тебя ,быдло, щастье!
Не обосрись только, уё6ок. Какая же ты мерзость, глит навозный.

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Latviešu patriots 19:17 25:02:2018

Ukraiņi savā valstī pārvieto militāro tehniku kā paši vēlas, un ne jau krievu seperātistu teroristiem to aizliegt! Dievs svētī Ukrainu!

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Gejs, svētī Latviju! 19:36 25:02:2018

25.02. 2018. При попытке выйти к линии соприкосновения в Донбассе двое украинских силовиков погибли и трое получили ранения. Диверсионно-разведывательная группа подорвалась на мине. Это произошло в районе населенного пункта Рассадки.

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Latviešu patriots 20:54 25:02:2018

iet tu nahui ar basam kaijam amerikanu bitch

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SERG 22:32 25:02:2018

ХА. ПАТРИОТАМ НЕ ДО СТРАНЫ ПОРА ВСПОМНИТЬ. ЧТО ТАКОЕ ВАЛЕНКИ И ТУЛУП.

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Саня 19:26 25:02:2018

"Эшелон с вооружением и техникой для подразделений ВСУ"
И, что? Переброска воинских частей на территории страны запрещена?

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janka 20:50 25:02:2018

konecno ne zaprescena. vot ja tolko ne ponimaju cto vil i plakal kogda Rossija po svoei territorii peremescala voiska i tehniku.
))

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22 22:15 25:02:2018

Когда учения с белорусами были, вонища стояла, вот блеать нападут уже завтра, все песдец спасайся кто может. Короче пидорасы сэр

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Саня 23:41 25:02:2018

Обоим
Я не возмущался

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 19:26 25:02:2018

УКРАИНА на КАНУНЕ ГРАНДИОЗНОГО ШУХЕРА....

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а 19:34 25:02:2018

Жалко Украину.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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