В Лондоне демонтируют памятник принцессе Диане

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Герман Бергер
14:03 14.01.2018
Lifenews / Интересно

Памятник принцессе Диане и Доди аль-Файеду уберут из знаменитого универмага Harrods в британской столице, сообщает AFP.

Монумент представляет собой Диану и аль-Файеда, держащихся за руки и отпускающих в небо птицу.

 

Как сообщили представители руководства Harrods, статую возвратят владельцу — Мухаммеду аль-Файеду, сын которого погиб в 1997 году при аварии в Париже вместе с принцессой.

 

Это решение администрация универмага объяснила тем, что герцог Кембриджский Уильям и принц Гарри — сыновья принцессы — ранее заявили о намерении установить новый монумент в память о своей матери около Кенсингтонского дворца.

 

Ранее Лайф сообщал, что британские принцы Уильям и Гарри определились с мастером, который займётся созданием статуи их матери, принцессы Дианы, чтобы почтить 20-летнюю годовщину её гибели.

life.ru / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)