В Лондоне демонтируют памятник принцессе Диане

Монумент представляет собой Диану и аль-Файеда, держащихся за руки и отпускающих в небо птицу.
Как сообщили представители руководства Harrods, статую возвратят владельцу — Мухаммеду аль-Файеду, сын которого погиб в 1997 году при аварии в Париже вместе с принцессой.
Это решение администрация универмага объяснила тем, что герцог Кембриджский Уильям и принц Гарри — сыновья принцессы — ранее заявили о намерении установить новый монумент в память о своей матери около Кенсингтонского дворца.
Ранее Лайф сообщал, что британские принцы Уильям и Гарри определились с мастером, который займётся созданием статуи их матери, принцессы Дианы, чтобы почтить 20-летнюю годовщину её гибели.
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