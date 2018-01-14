В Лондоне демонтируют памятник принцессе Диане

Памятник принцессе Диане и Доди аль-Файеду уберут из знаменитого универмага Harrods в британской столице, сообщает AFP.

Монумент представляет собой Диану и аль-Файеда, держащихся за руки и отпускающих в небо птицу.

Как сообщили представители руководства Harrods, статую возвратят владельцу — Мухаммеду аль-Файеду, сын которого погиб в 1997 году при аварии в Париже вместе с принцессой.

Это решение администрация универмага объяснила тем, что герцог Кембриджский Уильям и принц Гарри — сыновья принцессы — ранее заявили о намерении установить новый монумент в память о своей матери около Кенсингтонского дворца.

Ранее Лайф сообщал, что британские принцы Уильям и Гарри определились с мастером, который займётся созданием статуи их матери, принцессы Дианы, чтобы почтить 20-летнюю годовщину её гибели.