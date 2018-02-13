В Лондоне: виноват не Путин, а Сорос! Его «делишки» нужно расследовать(2)

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Герман Бергер
20:25 12.02.2018
В мире / Политика

Джордж Сорос и его «Открытое общество» вмешиваются в политические процессы на Западе, заявил бывший лидер UKIP Найджел Фараж. На прошлой неделе стало известно о финансировании Соросом кампании по пересмотру Brexit.

Бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) и один из главных сторонников выхода Великобритании из ЕС Найджел Фараж заявил в интервью Reuters, что считает необходимым провести расследование вмешательства миллиардера Джорджа Сороса в политическую жизнь Запада. Он также призвал Сороса приехать в Лондон и публично рассказать о том, с какими политическими проектами в Великобритании он связан, передаёт РБК.

 

Фараж назвал фонд «Открытое общество» Сороса «самой большой организацией по продвижению политических интересов, которую когда-либо видел мир». По его словам, большинство людей предпочитают не замечать этого.

 

Накануне, 11 февраля, Фараж также раскритиковал Сороса в эфире американского телеканала Fox News. «Я еще с 2011 года говорил, что нам нужно прозреть и понять, кто на самом деле Джордж Сорос, насколько у него большая организация. Его фонд «Открытое общество» получил $30 млрд, не миллионов, а миллиардов, это самая большая организация, занимающаяся политическими кампаниями, которая когда-либо была на свете», — сказал политик. Он отметил, что Сорос является противником национализма (Фараж отметил, что предпочитает термин «национальная демократия»).

 

«Окей, мы пока что выяснили, что он потратил около миллиона долларов на разные организации, которые хотят пересмотреть результаты голосования по Brexit. Я подозреваю, что это только вершина айсберга. Если вы изучите деньги, которые этот человек тратит по всей Европе, Америке для достижения своей цели — избавиться от национального государства и поощрить массовую миграцию…», — подчеркнул евроскептик. По его мнению, обществу и СМИ необходимо переключиться с темы «российского вмешательства» в выборы и расследовать, «что сделало «Открытое общество» на протяжении последних нескольких лет».

 

Фараж подчеркнул, что Сорос — «очень умный человек со своими политическими интересами».

 

В конце прошлой недели британские газеты The Independent и The Guardian выяснили, что «Открытое общество» Сороса пожертвовало £400 тыс. движению Best for Britain, которое выступает против выхода страны из Европейского союза. Сторонники этого движения призывают провести повторный референдум по вопросу о членстве. Позднее The Telegraph узнала, что Сорос дополнительно направит кампании Best for Britain £100 тыс. Reuters указывает, что миллиардер также пожертвовал £182 тыс. и £35 тыс. двум другим объединениям, выступающим за сохранение членства в ЕС.

 

Фараж и сам выступал за проведение нового референдума по вопросу о будущем страны в ЕС. В начале января он заявил, что устал от «стонов и всхлипов» сторонников сохранения членства в объединении. По мнению Фаража, новое голосование покажет доминирование сторонников выхода из ЕС.

 

Согласно результатам референдума 2016 года, 51,89% проголосовавших высказались за выход из Евросоюза. Всего проголосовали 33,5 млн человек, явка составила чуть более 72%. Великобритания и ЕС ведут переговоры об условиях выхода страны из союза, а также о параметрах отношений между Лондоном и единой Европой после этого. Великобритания уже объявила в 2017 году, что инициирует ст. 50 Договора о Европейском союзе, выход из объединения должен состояться до конца марта 2019 года.

РБК / Фото
Комментарии (2)
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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:31 12:02:2018

Короткая память у мелкобритов... Забыли, как он фунт в своё время опустил. Мазохисты. Сукин сын, но свой сын суки.

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Прохожий 21:09 12:02:2018

"Валить с больной головы на здоровую".
Может быть и не Гитлер в 1941 году вторгся в Украину. Может быть и не Путин в 2014 году вторгся в Украину. Во всёт виноват Сорос? Что не понимаете, как россияне будут обливать дерьмом Путина, как только он окажется не у власти. Традиции никуда не уйдут от России. На вождя. как на икону молятся, пока он Верховный Главноеомандующиц и ни секунды больше.

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1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)

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