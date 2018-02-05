В Мангали найдено тело неизвестного мужчины: полиция просит помочь в опознании(2)

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Виталий Вавилкин
16:10 05.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Управление криминальной полиции Рижского регионального управления полиции просит помощи в опознании мужчины, тело которого было найдено 1 февраля в Риге, на ул. Ледургас, 16.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086612, 67536033 или 110.

 

Внимание! Фото не рекомендуется смотреть беременным, детям и слабонервным.

 

Фото

 

Delfi / Фото
Комментарии (2)
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CCCP 16:18 05:02:2018

Кто жмуру глаза открыл?

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Latviešu patriots 16:21 05:02:2018

Надоело Герасиму грустить о Муму, взял и утопился в минеральной воде озера Мангали. Теперь все Русофобы будут пить Герасима протеины.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 