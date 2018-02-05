Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086612, 67536033 или 110.
Внимание! Фото не рекомендуется смотреть беременным, детям и слабонервным.
Управление криминальной полиции Рижского регионального управления полиции просит помощи в опознании мужчины, тело которого было найдено 1 февраля в Риге, на ул. Ледургас, 16.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086612, 67536033 или 110.
Внимание! Фото не рекомендуется смотреть беременным, детям и слабонервным.
Кто жмуру глаза открыл?« ответить
Надоело Герасиму грустить о Муму, взял и утопился в минеральной воде озера Мангали. Теперь все Русофобы будут пить Герасима протеины.« ответить