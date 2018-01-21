В Мексике обнаружена самая длинная в мире подводная пещера

Археологи и дайверы, работавшие на полуострове Юкатан в Мексике, объявили в среду, что они нашли проход, соединяющий две подводные пещеры и образующий самую длинную в мире непрерывную затопленную пещеру. Дайверы из Great Maya Aquifer Project сообщили, что объект представляет собой объединенную пещеру длиной около 347 километров.

Подводные пещеры Сак-Актун и Дос-Ойос были известны ранее. Они находятся недалеко от города Тулум, расположенного на Карибском побережье. Объединенная пещера будет называться системой Сак-Актун по аналогии с более длинной секцией.

Дайверы давно знают, что подземные пещеры и реки Юкатана часто связаны, но потребовались годы, чтобы найти эту связь в лабиринтах подземелья.

Многие пещеры на Юкатане одно время находились выше уровня моря и были сухими. Следы древних людей и вымершей фауны были обнаружены внутри некоторых пещерных систем.

«Эта огромная пещера представляет собой важнейший подводный археологический памятник, поскольку содержит более сотни археологических контекстов. Вдоль этой системы мы нашли свидетельства первых поселенцев Америки, вымершей фауны и, конечно, цивилизации майя, чьи потомки все еще населяют полуостров», — сообщил археолог Гильермо де Анда.

Справка

Мамонтова пещера в американском штате Кентукки остается самой длинной в мире пещерой. Исследованные проходы ее составляют более 650 километров.