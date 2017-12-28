В мешках КГБ могут быть «столпы нации». Всего 583 имен(7)

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Тимур Пушкарев
12:30 28.12.2017
Наша Латвия / Наша латвия

Об этом рассказал глава комиссии исследования документов Карлис Кангерис, ссылаясь на мнение экс-главы Центра документирования последствий тоталитаризма Индулиса Залитиса, сооб

Об этом рассказал глава комиссии исследования документов Карлис Кангерис, ссылаясь на мнение экс-главы Центра документирования последствий тоталитаризма Индулиса Залитиса, сообщает Diena.

 

«Всегда, когда идут дискуссии об открытии мешков, появляется такой вопрос — для общественности будет ударом, увидеть знакомые имена, случится волнение и тому подобное. Если так много представителей интеллигенции, такие реакции могут последовать. У меня в одном интервью тоже спросили — если сейчас узнают, что главный дирижер следующего праздника Песен был (агентом КГБ), будут ли какие-то последствия для хора или нет», — отметил исследователь.

 

Именно вербовка представителей творческой интеллигенции в КГБ велась особенно активно. Бывший политик и экс-сотрудник КГБ Юрис Боярс в свое время высказал такую мысль: если откроют мешки чекистов, то латышам придется сменить своих идолов. За четверть века после распада СССР свое сотрудничество с КГБ в Латвии публично признали только три человека — бывший глава МИД Георг Андреев, бывший ректор ЛУ Иварс Лацис и поэт Янис Рокпелнис, который признался в этом в недавнем интервью газете Neatkarīgā.

 

В то же время было проведено 298 судебных процессов о возможном сотрудничестве персон с КГБ. Однако в большинстве случаев суд признал, что для констатации факта сотрудничества не хватает доказательств, об этом рассказал член комисии по изучению документов КГБ, судья Юрис Стуканс.

 

«Во всех тех 300 карточках суд признал, что наличие карточки не может быть основой для признания факта сотрудничества. Просто это не удалось доказать, поскольку материалы дела были увезены в Москву», — заявил он.

 

Как ранее писал Mixnews, известный латышский поэт Янис Рокпелнис признался, что работал на КГБ под кодовым именем Микелис.

 

Поэт рассказал, что был завербован сотрудниками КГБ после того, как в 70-х годах был вызван в связи с нарушениями против советской власти в так называемый Угловой дом — дом на перекрестке улиц Бривибас и Стабу, где располагался Комитет государственной безопасности Латвийской ССР.

mixnews.lv / Фото baltnews.lv
Комментарии (7)
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10 дюймов для латышского паДлиота 12:45 28:12:2017

кто больше всех кричал про оккупацию, тот больше всех стучал в ГБ.

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Факт 13:08 28:12:2017

В мешках КГБ могут быть «столпы нации».
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A никто и не сомневался!Сейчас начнётся волна "раскаяний" и лапша на уши лохоторату,о том как они "просто там числились" и "в целях борьбы" с "ненавистным режимом" изнутри "изучали" эту зловещую организацию:)))))))))

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Ой, нимагу 20:39 28:12:2017

Кто же ещё может там быть?! Карьеристы , которые любой ценой готовы пролезть к власти : окраситься в любой цвет , перекраситься в нужный момент!!! Сейчас и " коллеге " начнут хвалу петь за " честность и смелость " ... Ждём .

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... 14:17 28:12:2017

da stučat nehorošo,esli koristnij motiv..no kak nazivajut teh ,kto stučit v evrope na gotoviših terakti?bezopastnost ļuboj strani zavisit ,uvi ot eth stukačej ,tože!

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 19:39 28:12:2017

Давно всех знают, но придерживают до поры до времени. Потому, что тот кто знает, сам там в этих мешаах... К бабке не ходи.

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Пехота 20:40 28:12:2017

Не надо в них копаться. Времени прошло не много. Все люди живы еще и знают кто где работал.Все те же самые и там же. Ничего не измениось все живы и здоровы только влезли в другую шкуру Я с Репшиком работал в ВЛКСМ редкостный стукачек их тогда любили очень Ну акк то так..

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (14)