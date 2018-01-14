Инцидент произошел в городе Корнешты. Боевую машину облили голубой, желтой и красной краской. Газета Expresul отмечает, что злоумышленниками было использовано более восьми килограммов краски.
Местные жители возмущены актом вандализма и надеются, что правоохранители найдут совершивших злоумышленников как можно скорее. Сообщается, что полиция узнала о произошедшем из социальных сетей и уже начала поиск вандалов. За подобное правонарушение законами страны предусмотрен штраф в размере до 52 тысяч молдавских леев (174 тысячи рублей), общественные работы или лишение свободы на срок до трех лет.
Танк типа ИС-3 был извлечен из реки Прут в 1982 году и установлен в Корнештах в честь павших во время Второй мировой войны. Местные власти и городской музей не выделяют средств на содержание постамента, порядок у памятника поддерживают волонтеры.
Demontēt tādu mēslu.« ответить
скакол иди работай нахлебник, россия кормить больше не будет таких, а ЕС просто так денег не даст« ответить
Jādemontē būtu arī "uzvaras" piemineklis!« ответить
на 9 мая слабо? кучка фашиков 9 мая прячутся по подвалом, боятся как вампиры света, вот иди на своим 16 марта кучкой недобитых ушлёпков, с каждым годом вас всё меньше« ответить
Komuņagas ,karaties jūsu svēto zozefu sraļinu piesmēja , kur tagad 9. maijā šņabi rīs ? :)))))« ответить
Nemuldi trolli, jā, leģionāru skaits samazinās, toties palielinās nacionāli patriotiski noskaņotu Latviešu skaits. Ar katru gadu, gājienā piedalās ar vien vairāk Latviešu. Toties pie tā saucamā "uzvaras" pieminekļa pēc okupantu cūku orģijām ir jāvāc tonnām mēslu. Ptfū« ответить
""Smile" и "латвиешу педриотс"--по ходу, один и тот же тролль-эльф!провокаторы-неудачники-лузеры!диванные воины!!!« ответить
Dobroželateļam. Nu gan tu sevi labi noraksturoji. Tāda paškritika..« ответить