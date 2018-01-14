В Молдавии осквернили бронированного «Иосифа Сталина»(8)

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Герман Бергер
13:45 14.01.2018
Lifenews / Интересно

В Молдавии неизвестные облили краской танк ИС-3 («Иосиф Сталин»), установленный в качестве памятника Советской армии. Об этом сообщает телеканал Publika TV.

Инцидент произошел в городе Корнешты. Боевую машину облили голубой, желтой и красной краской. Газета Expresul отмечает, что злоумышленниками было использовано более восьми килограммов краски.

 

Местные жители возмущены актом вандализма и надеются, что правоохранители найдут совершивших злоумышленников как можно скорее. Сообщается, что полиция узнала о произошедшем из социальных сетей и уже начала поиск вандалов. За подобное правонарушение законами страны предусмотрен штраф в размере до 52 тысяч молдавских леев (174 тысячи рублей), общественные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

 

Танк типа ИС-3 был извлечен из реки Прут в 1982 году и установлен в Корнештах в честь павших во время Второй мировой войны. Местные власти и городской музей не выделяют средств на содержание постамента, порядок у памятника поддерживают волонтеры.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 13:47 14:01:2018

Demontēt tādu mēslu.

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Ваня 14:12 14:01:2018

скакол иди работай нахлебник, россия кормить больше не будет таких, а ЕС просто так денег не даст

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Latviešu patriots 14:27 14:01:2018

Jādemontē būtu arī "uzvaras" piemineklis!

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Александр Шерстобитов 14:37 14:01:2018

на 9 мая слабо? кучка фашиков 9 мая прячутся по подвалом, боятся как вампиры света, вот иди на своим 16 марта кучкой недобитых ушлёпков, с каждым годом вас всё меньше

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Smile 15:46 14:01:2018

Komuņagas ,karaties jūsu svēto zozefu sraļinu piesmēja , kur tagad 9. maijā šņabi rīs ? :)))))

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Latviešu patriots 15:52 14:01:2018

Nemuldi trolli, jā, leģionāru skaits samazinās, toties palielinās nacionāli patriotiski noskaņotu Latviešu skaits. Ar katru gadu, gājienā piedalās ar vien vairāk Latviešu. Toties pie tā saucamā "uzvaras" pieminekļa pēc okupantu cūku orģijām ir jāvāc tonnām mēslu. Ptfū

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Доброжелатель 16:17 14:01:2018

""Smile" и "латвиешу педриотс"--по ходу, один и тот же тролль-эльф!провокаторы-неудачники-лузеры!диванные воины!!!

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Latviešu patriots 16:28 14:01:2018

Dobroželateļam. Nu gan tu sevi labi noraksturoji. Tāda paškritika..

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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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