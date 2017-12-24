По рассказу женнщины, на одном из рынков она купила муляж гранаты. «В России без них на улицу не выходят», — уговорили её продавцы.
На самом деле женщина купила гранату, чтобы показывать ученикам. В Шереметьево гранату обнаружили и Джули допросили. После всего учительницу отпустили, но гранату, почему-то попросили оставить в России.
— Что вы можете рассказать о России?
— У них на рынке продаются гранаты.
Баба-дура! Теперь ясно, почему англики такие идиот!ы - школа!« ответить
По сравнению с латышкой она гений.« ответить
Ни в Англии, ни в Латвии героем сказки не является Дурачок.« ответить
А дурачок- то оказывается себе на уме. И обходит всех умников. Таков подтекст. Уразумел?« ответить
В« ответить
ЭТОМ МАЛЕНЬКОМ ТЕКСТЕ,,
СОСТОЯЩЕМ из 7-МИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ОДИН РАЗ НАПЕЧАТАЛИ "МУЛЯЖ ГРАНАТЫ"....
И
4 РАЗА НАПЕЧАТАЛИ "ГРАНАТУ"...
И ЧТО АВТОР ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ХОТЕЛ ДОНЕСТИ ДО ЧИТАТЕЛЯ?!