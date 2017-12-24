История похожа на плохую англо-русскую комедию. 46-летняя Джули работает учителем истории в Великобритании. Женщина приехала в Москву, посмотреть как живут eti zlie russkie.

По рассказу женнщины, на одном из рынков она купила муляж гранаты. «В России без них на улицу не выходят», — уговорили её продавцы.

На самом деле женщина купила гранату, чтобы показывать ученикам. В Шереметьево гранату обнаружили и Джули допросили. После всего учительницу отпустили, но гранату, почему-то попросили оставить в России.

— Что вы можете рассказать о России?

— У них на рынке продаются гранаты.