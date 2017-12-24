В московском Шереметьево задержали британку по очень смешной причине(5)

Лента новостей
Националисты в Киеве угрожают Саакашвили Украина впервые отмечает два Рождества — католическое и православное В Израиле задумались над созданием криптошекеля Аболтиня: в политику — не вернусь! Хотя, может, и вернусь... СМИ: русские идут, а мы — без штанов! Богатый — значит умный? Рождество в Латвии придет с дождем Владельцы iPhone столкнулись с новой проблемой В Латвии откроются 11 новых кабинетов для помощи больных диабетом
Eще в разделе
В Израиле задумались над созданием криптошекеля Рэпер Lil Evil попал под поезд в канадском метро (+ВИДЕО) Самая рождественская песня в мире оказалась не рождественской Два друга-натурала решили пожениться, чтобы сэкономить на налогах В России появились еще два неожиданных кандидата на пост президента страны
Владимир Бучельников
21:24 23.12.2017
Lifenews / Курьезы

История похожа на плохую англо-русскую комедию. 46-летняя Джули работает учителем истории в Великобритании. Женщина приехала в Москву, посмотреть как живут eti zlie russkie.

По рассказу женнщины, на одном из рынков она купила муляж гранаты. «В России без них на улицу не выходят», — уговорили её продавцы.

 

На самом деле женщина купила гранату, чтобы показывать ученикам.  В Шереметьево гранату обнаружили и Джули допросили. После всего учительницу отпустили, но гранату, почему-то попросили оставить в России. 

 

— Что вы можете рассказать о России?

— У них на рынке продаются гранаты.

Mash / Фото
Комментарии (5)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
СМЕРШ 22:13 23:12:2017

Баба-дура! Теперь ясно, почему англики такие идиот!ы - школа!

« ответить
Profile_default
Правда тут 23:09 23:12:2017

По сравнению с латышкой она гений.

« ответить
Profile_default
Угу 23:35 23:12:2017

Ни в Англии, ни в Латвии героем сказки не является Дурачок.

« ответить
Profile_default
милай 01:53 24:12:2017

А дурачок- то оказывается себе на уме. И обходит всех умников. Таков подтекст. Уразумел?

« ответить
Profile_default
ДТТ 12:37 24:12:2017

В
ЭТОМ МАЛЕНЬКОМ ТЕКСТЕ,,
СОСТОЯЩЕМ из 7-МИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ОДИН РАЗ НАПЕЧАТАЛИ "МУЛЯЖ ГРАНАТЫ"....
И
4 РАЗА НАПЕЧАТАЛИ "ГРАНАТУ"...
И ЧТО АВТОР ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ХОТЕЛ ДОНЕСТИ ДО ЧИТАТЕЛЯ?!

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV