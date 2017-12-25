По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, еще пятнадцать пострадали.
По словам собеседника агентства, рассматриваются две версии: автобус могла «подрезать» другая машина, или у него отказали тормоза. Он добавил, что версия теракта не рассматривается. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
На месте работают сотрудники полиции и медики. Также туда вылетели три вертолета BK-117 Московского авиационного центра.
Хорошая новость.,на автобусе в метро...по русски однако..« ответить
Ты пацанчик конченный,за слова ответишь!!!« ответить
А ну ка быстро скакать. Скакать я Сказала. Ванятка ну пожалуйста поскакай это так прикольно.« ответить
Мы хохлы педики , любим РУССКИХ , любим ПУТИНА , только не выгоняйте нас на годину« ответить
Почему не рассматривается? Зная, что общественный транспорт водят в основном чурки, а местные заняты крича "крымнаш"...« ответить
Самый последний чурка- красавец по сравнению с табой.« ответить
Но ты ведь меня даже не знаешь. Кацап по привычке выдаёт желаемое за действительность?« ответить
Свою хохл« ответить
Раз тебя, мразь, радует гибель людей, то когда ты здохнешь от долгого дрочилова,мир станет чище. Ненавидишь русских, а серешь своей поганью на русском сайте,почему ты не на войне за любимую твою усраину, сдохнуть боишься?« ответить
Тебя, Варзилов-быдло, уже многие тут знают, даже знают, что ты живёшь около библиотеки в старом трухлявом доме без удобств.« ответить
Тебя, Варзилов-быдло, уже многие тут знают, даже знают, что ты живёшь около библиотеки в старом трухлявом доме без удобств.« ответить
Внешне ты похож на психбольного, который яйца к брусчатке прибивал, такой же страшок.
Tas var notikt tikai krievijā, slavenais avosj darbībā.« ответить
А тебе какое дело кретин? Смотри что в Латвии ты такой умный сотворил!« ответить
Мир стал немного чище..праздник ,свечи ,радость людей..« ответить
Man nāk smiekli par pašu krievu stulbumu. Ha ha ha« ответить
Раз ты радуешься смерти невинных людей,значит родила тебя последняя б..я от групповухи под наркотой,когда она и ты сдохнете,мир станет чище.« ответить
А там что люди были? Откуда?« ответить
Latvieshu patriots tev bus smiekligi kad tu atrasti savu resnu mamu konalizacija, vinjai patik tur ljoti labi paest un papisties ar bomzhiem !!« ответить
там девочка маленькая с мамой погибли. они тебе что сделали плохого?« ответить
Как местечковые уродцы возбудились. Чтоб вас так же возбуждали дела латвийские. Ан нет, все о России печетесь, болезные.« ответить
Какой ужас! Мы живем вместе с этими коментаторами.« ответить
Не обращай внимание. Зто отбросы общества, ниже дерьма.« ответить
Мульт "маугли", персонаж, который кричал: "акелла промахнулся"