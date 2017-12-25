В Москве автобус протаранил толпу и въехал в подземный переход(30)

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Тимур Пушкарев
14:44 25.12.2017
В мире / Россия

В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар», сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, еще пятнадцать пострадали.

 

По словам собеседника агентства, рассматриваются две версии: автобус могла «подрезать» другая машина, или у него отказали тормоза. Он добавил, что версия теракта не рассматривается. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

 

На месте работают сотрудники полиции и медики. ​Также туда вылетели три вертолета BK-117 Московского авиационного центра.

РИА Новости / Фото twitter
Комментарии (30)
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ваня 14:48 25:12:2017

Хорошая новость.,на автобусе в метро...по русски однако..

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Ване 14:56 25:12:2017

Ты пацанчик конченный,за слова ответишь!!!

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Ха-ха Ванятке. 18:13 25:12:2017

А ну ка быстро скакать. Скакать я Сказала. Ванятка ну пожалуйста поскакай это так прикольно.

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ваня 18:22 25:12:2017

Мы хохлы педики , любим РУССКИХ , любим ПУТИНА , только не выгоняйте нас на годину

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ИвАн 14:56 25:12:2017

Почему не рассматривается? Зная, что общественный транспорт водят в основном чурки, а местные заняты крича "крымнаш"...

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Ричард 15:34 25:12:2017

Самый последний чурка- красавец по сравнению с табой.

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ИвАн 15:42 25:12:2017

Но ты ведь меня даже не знаешь. Кацап по привычке выдаёт желаемое за действительность?

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to:ИвАшенко 15:52 25:12:2017

Свою хохл

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to:ИвАшенко 15:59 25:12:2017

Раз тебя, мразь, радует гибель людей, то когда ты здохнешь от долгого дрочилова,мир станет чище. Ненавидишь русских, а серешь своей поганью на русском сайте,почему ты не на войне за любимую твою усраину, сдохнуть боишься?

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быдлу (ИвАн, Путин и вАнючка.) 18:39 25:12:2017

Тебя, Варзилов-быдло, уже многие тут знают, даже знают, что ты живёшь около библиотеки в старом трухлявом доме без удобств.

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быдлу (ИвАн, Путин и вАнючка.) 18:42 25:12:2017

Тебя, Варзилов-быдло, уже многие тут знают, даже знают, что ты живёшь около библиотеки в старом трухлявом доме без удобств.
Внешне ты похож на психбольного, который яйца к брусчатке прибивал, такой же страшок.

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Latviešu patriots 14:59 25:12:2017

Tas var notikt tikai krievijā, slavenais avosj darbībā.

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Патриоту 15:14 25:12:2017

А тебе какое дело кретин? Смотри что в Латвии ты такой умный сотворил!

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ваня 15:17 25:12:2017

Мир стал немного чище..праздник ,свечи ,радость людей..

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Latviešu patriots 15:24 25:12:2017

Man nāk smiekli par pašu krievu stulbumu. Ha ha ha

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дебилу 16:06 25:12:2017

Раз ты радуешься смерти невинных людей,значит родила тебя последняя б..я от групповухи под наркотой,когда она и ты сдохнете,мир станет чище.

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ваня 16:11 25:12:2017

А там что люди были? Откуда?

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67656786 16:16 25:12:2017

Latvieshu patriots tev bus smiekligi kad tu atrasti savu resnu mamu konalizacija, vinjai patik tur ljoti labi paest un papisties ar bomzhiem !!

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ване 16:33 25:12:2017

там девочка маленькая с мамой погибли. они тебе что сделали плохого?

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Ух ты! 15:29 25:12:2017

Как местечковые уродцы возбудились. Чтоб вас так же возбуждали дела латвийские. Ан нет, все о России печетесь, болезные.

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Микс 15:30 25:12:2017

Какой ужас! Мы живем вместе с этими коментаторами.

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Мы живем вместе с этими коментаторами. 16:13 25:12:2017

Не обращай внимание. Зто отбросы общества, ниже дерьма.
Мульт "маугли", персонаж, который кричал: "акелла промахнулся"

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (1)

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