В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар», сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, еще пятнадцать пострадали.

По словам собеседника агентства, рассматриваются две версии: автобус могла «подрезать» другая машина, или у него отказали тормоза. Он добавил, что версия теракта не рассматривается. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

На месте работают сотрудники полиции и медики. ​Также туда вылетели три вертолета BK-117 Московского авиационного центра.