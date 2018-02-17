В Москве запущено беспилотное такси «Яндекса» (видео)(10)

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Владимир Бучельников
11:32 17.02.2018
Техно / Авто

Прототип беспилотного автомобиля компании «Яндекс.Такси» в феврале совершил поездку по Москве. Как сообщается в блоге «Яндекса», поездка проходила по району Хамовники, где находится главный офис компании.

«В водительском кресле находился пилот-испытатель, но поездка прошла полностью в автоматическом режиме», — сообщает компания.

 

В «Яндексе» отмечают, что поездка зимой, в условиях большого количества снега представляет определенные трудности, но «если собрать достаточно данных с заснеженных дорог, эти проблемы не страшны — технология обучится вести прототип в таких условиях».

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (10)
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Саня 12:03 17:02:2018

У них в стране опять Пилот в запой ушёл. Или на ботоксоукалывание лёг? Вернётся через неделю с круглой мордой и смеясь скажет, что они все умерли.

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русский 12:11 17:02:2018

Там хоть что то выпускают.Не то что твоя второсортная нация алкашей и наркоманов))

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сане верзилову 12:15 17:02:2018

верзилов-глист, как блоха скачет по форуму, чтоб первым "пометить территорию"

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Latviešu patriots 12:33 17:02:2018

Ideja nozagta no Google. Pirms gadiem 5 Google izstrādāja programmatūru ASV.

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Саня 12:58 17:02:2018

"Возможно только в России"
Люди ходят, сбили бы половину, интересно, куда гэбня бы дела телА?
Автобус возле метро тоже был автоматический?

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to Саня 13:21 17:02:2018

В Риге троллейбусы, видимо, тоже беспилотные !? Чуть ли не каждый день сшибают пешеходов - hа-ha-ha

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Latviešu patriots 13:27 17:02:2018

Daun, tu jauc ar Krieviju!

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Русский 14:26 17:02:2018

Вали в Африку обезьяна патриотическая

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А вот на (в) укранине 13:57 17:02:2018

При езде на быках ездок не пользуется вожжами для изменения направления.
Надо направо - команда «цоп»; надо налево - «цебе». Не то что какие-то жалкие
Бэзпилотники.

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В Москве запущено беспилотное такси 14:25 17:02:2018

Ложь Россияк. Зто было на хуторе, что янка покинул. Где-то между лиепаей и ригой.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)