«В водительском кресле находился пилот-испытатель, но поездка прошла полностью в автоматическом режиме», — сообщает компания.
В «Яндексе» отмечают, что поездка зимой, в условиях большого количества снега представляет определенные трудности, но «если собрать достаточно данных с заснеженных дорог, эти проблемы не страшны — технология обучится вести прототип в таких условиях».
У них в стране опять Пилот в запой ушёл. Или на ботоксоукалывание лёг? Вернётся через неделю с круглой мордой и смеясь скажет, что они все умерли.« ответить
Там хоть что то выпускают.Не то что твоя второсортная нация алкашей и наркоманов))« ответить
верзилов-глист, как блоха скачет по форуму, чтоб первым "пометить территорию"« ответить
Ideja nozagta no Google. Pirms gadiem 5 Google izstrādāja programmatūru ASV.« ответить
"Возможно только в России"« ответить
Люди ходят, сбили бы половину, интересно, куда гэбня бы дела телА?
Автобус возле метро тоже был автоматический?
В Риге троллейбусы, видимо, тоже беспилотные !? Чуть ли не каждый день сшибают пешеходов - hа-ha-ha« ответить
Daun, tu jauc ar Krieviju!« ответить
Вали в Африку обезьяна патриотическая« ответить
При езде на быках ездок не пользуется вожжами для изменения направления.« ответить
Надо направо - команда «цоп»; надо налево - «цебе». Не то что какие-то жалкие
Бэзпилотники.
Ложь Россияк. Зто было на хуторе, что янка покинул. Где-то между лиепаей и ригой.« ответить