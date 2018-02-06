Минобороны РФ сообщило о привлечении военной спецтехники и личного состава к ликвидации последствий сильного снегопада в столице.

«Выделен личный состав и специальная техника из состава сводных отрядов ликвидации последствий от инженерной бригады и Семеновского полка. В настоящее время от Западного военного округа задействовано до ста военнослужащих и три единицы специальной техники, в том числе два грейдера и одна универсальная дорожная машина», — сообщили в ведомстве.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что количество снега будет только увеличиваться. По его сведениям, к концу понедельника может выпасть еще 15-20 сантиметров снега.