«Выделен личный состав и специальная техника из состава сводных отрядов ликвидации последствий от инженерной бригады и Семеновского полка. В настоящее время от Западного военного округа задействовано до ста военнослужащих и три единицы специальной техники, в том числе два грейдера и одна универсальная дорожная машина», — сообщили в ведомстве.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что количество снега будет только увеличиваться. По его сведениям, к концу понедельника может выпасть еще 15-20 сантиметров снега.
Ее можно задействовать для ликвидации природных катаклизмов.« ответить
а чужая только сидит чизбургеры с пивом пьют за нас счёт зарплаты получают« ответить
Интересно, перед выборами войска введут тоже для "уборки снега"?« ответить
В Латвии резко увеличилось число психически нездоровых людей...« ответить
У Бучельникова (автора заметки)явное желание при подаче примитивного материала ( военные привлекли два грейдера и один самосвал с солдадатами и лопатами ) раздуть заголовком ( В Москву введена войска) интерес читателя к пустой по сути информации. Явное падение от журналисткого уровня к нулевому уровню блогера и скатывание в примитивизму. Видимо клиповое сознание новых интернет авторов ( Бучельников. Бергер Тарасов) приводит к потере элементарной человеческой адекватности. Иногда кажеться что это разные псевдонимы одного блогера.« ответить
они нечего не пишут кроме заголовка, всё копипастят, журналюги от бога« ответить
Согласен. Занимаются элементарной секретарской работой. Скопировали материал, придумали заголовок исходя из своего секретарского уровня и все. Ремесленники интернета.« ответить