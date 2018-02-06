В Москву введены войска для уборки снега(7)

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Владимир Бучельников
21:08 05.02.2018
В мире / Россия

Минобороны РФ сообщило о привлечении военной спецтехники и личного состава к ликвидации последствий сильного снегопада в столице.

«Выделен личный состав и специальная техника из состава сводных отрядов ликвидации последствий от инженерной бригады и Семеновского полка. В настоящее время от Западного военного округа задействовано до ста военнослужащих и три единицы специальной техники, в том числе два грейдера и одна универсальная дорожная машина», — сообщили в ведомстве.

 

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что количество снега будет только увеличиваться. По его сведениям, к концу понедельника может выпасть еще 15-20 сантиметров снега.

Polit.ru / Фото
Комментарии (7)
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Хорошо, когда с в о я армия. 21:30 05:02:2018

Ее можно задействовать для ликвидации природных катаклизмов.

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ИвАн 21:57 05:02:2018

а чужая только сидит чизбургеры с пивом пьют за нас счёт зарплаты получают

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Саня 22:12 05:02:2018

Интересно, перед выборами войска введут тоже для "уборки снега"?

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Правы наши врачи 22:14 05:02:2018

В Латвии резко увеличилось число психически нездоровых людей...

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Взгляд со стороны. 22:49 05:02:2018

У Бучельникова (автора заметки)явное желание при подаче примитивного материала ( военные привлекли два грейдера и один самосвал с солдадатами и лопатами ) раздуть заголовком ( В Москву введена войска) интерес читателя к пустой по сути информации. Явное падение от журналисткого уровня к нулевому уровню блогера и скатывание в примитивизму. Видимо клиповое сознание новых интернет авторов ( Бучельников. Бергер Тарасов) приводит к потере элементарной человеческой адекватности. Иногда кажеться что это разные псевдонимы одного блогера.

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ИвАн 23:00 05:02:2018

они нечего не пишут кроме заголовка, всё копипастят, журналюги от бога

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Взгляд со стороны 23:18 05:02:2018

Согласен. Занимаются элементарной секретарской работой. Скопировали материал, придумали заголовок исходя из своего секретарского уровня и все. Ремесленники интернета.

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (20)