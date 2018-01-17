В нацблоке разработали латвийский вариант списка Магнитского(12)

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Виталий Вавилкин
16:10 16.01.2018
Политика

В ближайшее время Латвия примет собственный закон, аналогичный акту Магнитского, в него включат россиян, которым запретят въезд в страну, сообщил в Facebook депутат парламента республики Рихард Колс.

По словам Колса, разработанный сеймом проект получил концептуальную поддержку на заседании совета партнеров по коалиции. Депутат входит в правящую коалицию национального объединения «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии».

 

После технических коррекций инициативу передадут на утверждение парламента, пишет Ria.

 

США приняли так называемый закон Магнитского в декабре 2012 года. Изначально он был направлен против подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского — юриста Hermitage Capital, который скончался в СИЗО «Матросская Тишина».

 

В 2016 году президент Барак Обама придал закону глобальный статус: в черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека. При этом российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского».

 

Позднее аналогичный закон вступил в силу и в Канаде. Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября: он запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (12)
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Да 17:01 16:01:2018

У меня сложилось такое впечатление, ЧТО каждая задница американца намазана большим слоем мёда. Особенно для националистов и называющих себя патриотами.

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Гражданин латвии 17:45 16:01:2018

Они,что себе запретят въезд в латвию? Или геноцид своих русских сограждан,это не нарушение прав человека?

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Pilsonis 21:07 16:01:2018

No kura laika nepilsoņi ir cilvēki?

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Latviešu patriots 20:23 16:01:2018

Sen bija laiks pienemt šādu likumprojektu. 100% atbalstu. Nacionālā Apvienība ir malači. Balsošu par viņiem.

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ыыы 20:48 16:01:2018

Tu arī tiksi šajā sarakstā kā gejs...

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Эльдар 21:06 16:01:2018

Латвия белая и пушистая права человека не нарушает.так даите нацменшисву на раднам ящике учитца,слабо.из за своём ненависти совсем разум потеряли.латвиешу патриота пока списки составляет,геи жопа уже стучица.где ваша гордость?

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Latviešu patriots 21:09 16:01:2018

Nav ko lielkrievu cūkām braukt uz Latviju. Pietiek ar vietējiem lielkrievu šovinistiem, kurus derētu deportēt.

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ti 21:37 16:01:2018

ti sebja suka urod deportiruj..Latvija eto moja Rodina

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Эльдар 21:39 16:01:2018

Латвиешу чука патриота шая саркста пирмо.

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Latviešu patriots 22:34 16:01:2018

Tava matuška rodina ir Raša.

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Latviešu patriots 22:36 16:01:2018

Eļjdaram. Tu vēl dzīvs? Laiks uz Rašu nosprāgt.

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Эльдар 22:59 16:01:2018

Латвиешу потриотас,во задела во понесло!!!

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)