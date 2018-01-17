По словам Колса, разработанный сеймом проект получил концептуальную поддержку на заседании совета партнеров по коалиции. Депутат входит в правящую коалицию национального объединения «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии».
После технических коррекций инициативу передадут на утверждение парламента, пишет Ria.
США приняли так называемый закон Магнитского в декабре 2012 года. Изначально он был направлен против подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского — юриста Hermitage Capital, который скончался в СИЗО «Матросская Тишина».
В 2016 году президент Барак Обама придал закону глобальный статус: в черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека. При этом российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского».
Позднее аналогичный закон вступил в силу и в Канаде. Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября: он запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.
У меня сложилось такое впечатление, ЧТО каждая задница американца намазана большим слоем мёда. Особенно для националистов и называющих себя патриотами.« ответить
Они,что себе запретят въезд в латвию? Или геноцид своих русских сограждан,это не нарушение прав человека?« ответить
No kura laika nepilsoņi ir cilvēki?« ответить
Sen bija laiks pienemt šādu likumprojektu. 100% atbalstu. Nacionālā Apvienība ir malači. Balsošu par viņiem.« ответить
Tu arī tiksi šajā sarakstā kā gejs...« ответить
Латвия белая и пушистая права человека не нарушает.так даите нацменшисву на раднам ящике учитца,слабо.из за своём ненависти совсем разум потеряли.латвиешу патриота пока списки составляет,геи жопа уже стучица.где ваша гордость?« ответить
Nav ko lielkrievu cūkām braukt uz Latviju. Pietiek ar vietējiem lielkrievu šovinistiem, kurus derētu deportēt.« ответить
ti sebja suka urod deportiruj..Latvija eto moja Rodina« ответить
Латвиешу чука патриота шая саркста пирмо.« ответить
Tava matuška rodina ir Raša.« ответить
Eļjdaram. Tu vēl dzīvs? Laiks uz Rašu nosprāgt.« ответить
Латвиешу потриотас,во задела во понесло!!!« ответить