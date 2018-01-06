В начале января в Латвии цветут цветы, растут грибы и поют журавли (1)

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Виталий Вавилкин
15:28 06.01.2018
Наша Латвия

Под влиянием установившейся на длительный срок теплой погоды в Латвии продолжают цвести или расцвели вновь различные цветы, начат сбор кленового сока и замечены перелетные птицы, в том числе журавли. Об этом сообщают региональные издания и жители Латвии в социальных сетях.

Газета «Курземес вардс» пишет о том, что в начале января в Курземе продолжают цвести летние и осенние розы, а также однолетние цветы — львиный зев и календула. Цветут также примулы и морозник.

 

Фенолог Вилис Букшс в окрестностях Виляки на Новый год заметил цветущие синие и белые анемоны, распустившуюся вербу.

 

Также в лесах местами можно найти лисички. В некоторых регионах местные жители начали сбор кленового сока, который продавался уже на Рождество, тогда как обычно его сбор начинается только в марте.

 

На портале «dabasdati.lv» люди сообщают о том, что видели в Латвии перелетных птиц. Например, в окрестностях Вентспилса, Салдуса, Броцены и Апе были замечены журавли, во многих местах Латвии зимуют гуси, утки и лебеди, а также чибисы, вальдшнепы, шилохвости и свиязи и другие птицы, которые, как правило, на зиму улетают в теплые края.

 

Нынешней зимой температура воздуха в Латвии еще ни разу не опускалась ниже -7 градусов, а средняя температура была примерно на три градуса выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале года температура воздуха по всей стране составила +5..+8 градусов, побив рекорды 1 и 2 января.

 

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в Латвии ожидается похолодание, однако снега по-прежнему будет мало.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 22:39 06:01:2018

В Латвии тепло, а я вот отмороженный на всю голову с дества..

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