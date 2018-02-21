В НАТО перестали считать Россию угрозой(25)

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Виталий Вавилкин
10:45 21.02.2018
В мире / Война

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что Россия не угрожает ни одной из стран Североатлантического альянса. Об этом он заявил в интервью Foreign Policy.

При этом он добавил, что в случае, если повторится ситуация, подобная крымской и украинской, то со стороны блока последует ответ.

 

Столтенберг пояснил, что в данный момент НАТО осуществил крупнейшее усиление коллективной обороны со времен «холодной войны». Он отметил, что подобная реакция последовала на «агрессивные действия России».

 

Генсек альянса 19 февраля заявил, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и таким образом провоцирует новую ядерную гонку.

 

По словам Столтенберга, модернизация ядерного вооружения в России может спровоцировать другие европейские страны на разворачивание ядерной программы.

 

За неделю до этого президент США Дональд Трамп заявил, что ядерный арсенал США всегда будет самым большим в мире.

США 3 февраля опубликовали обновленную ядерную доктрину, в которой указано, что Россия может пригрозить первой нанести ядерный удар по противнику.

 

Договор РСМД (о ракетах средней и меньшей дальности) не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

 

 

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (25)
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Саня 10:52 21:02:2018

"если повторится ситуация, подобная крымской и украинской, то со стороны блока последует ответ"
То есть, эту агрессию проглотили и открыли рот для очередного отсоcа?

"полагает, что Россия не угрожает"
А почему я должен в это "полагание" верить? Я верю своим глазам, и они утверждают обратное.

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dave 10:59 21:02:2018

Закапай свои обдолбанные героином глаза визином и посмотри на мир иначе)))

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))))))))))))) 10:59 21:02:2018

и что же твои глаза видят, а, болезный?

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>>>Саня 10:52 21:02:2018 11:01 21:02:2018

ты слышал что тебе сказали? ФУ, место!!! А будешь скулить не по делу, получишь демократической палкой по спине за не послушание

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СССР 11:27 21:02:2018

Что? Нет бабосов на содержание баз НАТО? Или памперсы закончились? Или страшно стало?

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вова - спаситель мира от фашистской угрозы 13:18 21:02:2018

столтенберг не раслабляйся, потому, что РОССИЯ считает агрессивный военный блок империей зла, и по этому если нато само не вывесит белый флаг, то скорей всего будет нанесён упреждающий и отрезвляющий ударчик, после которого жители острова америка (те кто выживет) окажутся в каменном веке ну и естественно их холуи и гномы из европейской части евразии.

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Упс! 10:53 21:02:2018

А что с метеллоломом делать? Уже можно сдавать?

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Мнение 11:01 21:02:2018


Перестали считать угрозой в том смысле, что сделано достаточно, чтобы Россия получила по ушам в случае попытки провернуть со странами НАТО сценарий подобный украинскому.

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Саня 11:12 21:02:2018

А с Украиной и Крымом, что будем делать? Продолжать вводить санкции против заместителей мэра Дудинки? Или всёж-таки прижмём лысого главаря?

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СМЕРШ 11:17 21:02:2018

Смерть бандитам НАТО†.†.†.†.†.

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Ты 11:19 21:02:2018

своё Мнениние - Можешь засунуть СЕБЕ В ЖОПУ,дoл6ae6!!! Bы латышня с 2014 года всё ждёте,что РОССИЯ вас оккупирует,А ВЫ ЕЙ И HA XyЙ HE HyЖHЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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быдлу Мнению 11:55 21:02:2018

верзилов-дебил, под всеми твоими высерами будет стоять подпись
"Это написал верзилов-окурок". Всем будет ясно, что написал псих со справкой.

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А-то! 12:01 21:02:2018

Президент США Дональд Трамп обсудил с министром финансов Стивеном Мнучиным новые антироссийские санкции.
Американский лидер поприветствовал работу по введению новых ограничительных мер против России. Об этом рассказал Мнучин в рамках слушании по бюджету в финансовом комитете Сената, передает РИА Новости.
Стивен Мнучин, министр финансов США: «Я докладывал президенту о процессе введения санкций, он поприветствовал новые санкции. Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против РФ. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по введению санкций ведется»

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>>>А-то! 12:01 21:02:2018 12:36 21:02:2018

санкции вводят против лиц и учреждений которых в природе не существуют, просто для таких лохов лапшу на уши вешают, хе-хе, а ты от радости скачешь как огалделый

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janka 11:19 21:02:2018

perestali potomu cto Rossija svoi raketi v Kaliningrade postavila.
))))

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Ваня 11:20 21:02:2018

Все просто поняли какая ничтожная на самом деле скоторусь... Хйо ла ла ла ла ты правишь ничтожной страной быдла

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Да латышня, 11:23 21:02:2018

с такими как Ваня,Саня - Сама ПЕРЕДОХНЕТ,КАК ВШИ НА XyЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Саня™ 11:25 21:02:2018

а великие укры выкопали чёрное море, первые были на луне, в космосе, пенсии по 1500 евро, зарплаты по 5к и т.д.
а на деле с шахтёрами даже не могут справиться, трусливый народишко, тока языком чесать умеют

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CMOTPИ 11:26 21:02:2018

Ваня - Как РОССИЯ ТВОЮ ЛАТЫШИЮ МОРОЗОМ ГРЕЕТ!!! САМИ СДОХНИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (18)