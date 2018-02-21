Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что Россия не угрожает ни одной из стран Североатлантического альянса. Об этом он заявил в интервью Foreign Policy.

При этом он добавил, что в случае, если повторится ситуация, подобная крымской и украинской, то со стороны блока последует ответ.

Столтенберг пояснил, что в данный момент НАТО осуществил крупнейшее усиление коллективной обороны со времен «холодной войны». Он отметил, что подобная реакция последовала на «агрессивные действия России».

Генсек альянса 19 февраля заявил, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и таким образом провоцирует новую ядерную гонку.

По словам Столтенберга, модернизация ядерного вооружения в России может спровоцировать другие европейские страны на разворачивание ядерной программы.

За неделю до этого президент США Дональд Трамп заявил, что ядерный арсенал США всегда будет самым большим в мире.

США 3 февраля опубликовали обновленную ядерную доктрину, в которой указано, что Россия может пригрозить первой нанести ядерный удар по противнику.

Договор РСМД (о ракетах средней и меньшей дальности) не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.