В ночь на четверг ожидаются морозы до -18 градусов

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Виталий Вавилкин
16:10 07.02.2018
Наша Латвия / Погода

В ночь на четверг и завтра утром температура воздуха на большей части территории страны понизится до -11..-18 градусов, на побережье — до -6 градусов, прогнозируют синоптики.

Самый сильный мороз ожидается в Мадоне и других регионах на востоке Латвии.

 

В Курземе и Видземе местами возможен снег, на большей части территории Латвии будет ясная погода.

 

Температура воздуха днем повысится до -1..-7 градусов.

 

В Риге в четверг ожидается незначительная облачность, без осадков. Температура воздуха утром составит около -10 градусов, днем — до -4 градусов.

LETA / Фото
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Павел Кириллов
05.02.2018

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