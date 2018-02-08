В ночь на четверг ожидаются морозы до -18 градусов

Самый сильный мороз ожидается в Мадоне и других регионах на востоке Латвии.
В Курземе и Видземе местами возможен снег, на большей части территории Латвии будет ясная погода.
Температура воздуха днем повысится до -1..-7 градусов.
В Риге в четверг ожидается незначительная облачность, без осадков. Температура воздуха утром составит около -10 градусов, днем — до -4 градусов.
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